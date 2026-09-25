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Диск алмазный СИБРТЕХ 731043, ф350 х 25,4 мм, "Бетон", сухой/мокрый рез купить с доставкой в Москве
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Диск алмазный СИБРТЕХ 731043, ф350 х 25,4 мм, "Бетон", сухой/мокрый рез

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Диск алмазный СИБРТЕХ 731043, ф350 х 25,4 мм, &quot;Бетон&quot;, сухой/мокрый рез - фото 1
Диск алмазный СИБРТЕХ 731043, ф350 х 25,4 мм, &quot;Бетон&quot;, сухой/мокрый рез - фото 2
Диск алмазный СИБРТЕХ 731043, ф350 х 25,4 мм, &quot;Бетон&quot;, сухой/мокрый рез - фото 3
Диск алмазный СИБРТЕХ 731043, ф350 х 25,4 мм, &quot;Бетон&quot;, сухой/мокрый рез - фото 4
Диск алмазный СИБРТЕХ 731043, ф350 х 25,4 мм, &quot;Бетон&quot;, сухой/мокрый рез - фото 5
Диск алмазный СИБРТЕХ 731043, ф350 х 25,4 мм, &quot;Бетон&quot;, сухой/мокрый рез - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
350
Посадочный диаметр, мм
25.4
Максимальный диаметр, мм
350
Ширина, мм
10
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
  • Диск алмазный СИБРТЕХ 731043, ф350 х 25,4 мм, &quot;Бетон&quot;, сухой/мокрый рез - фото 1
  • Диск алмазный СИБРТЕХ 731043, ф350 х 25,4 мм, &quot;Бетон&quot;, сухой/мокрый рез - фото 2
  • Диск алмазный СИБРТЕХ 731043, ф350 х 25,4 мм, &quot;Бетон&quot;, сухой/мокрый рез - фото 3
  • Диск алмазный СИБРТЕХ 731043, ф350 х 25,4 мм, &quot;Бетон&quot;, сухой/мокрый рез - фото 4
  • Диск алмазный СИБРТЕХ 731043, ф350 х 25,4 мм, &quot;Бетон&quot;, сухой/мокрый рез - фото 5
  • Диск алмазный СИБРТЕХ 731043, ф350 х 25,4 мм, &quot;Бетон&quot;, сухой/мокрый рез - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 746269
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
350
Посадочный диаметр, мм
25.4
Максимальный диаметр, мм
350
Ширина, мм
10
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х36х1
Вес, кг.
1.88

Описание товара Диск алмазный СИБРТЕХ 731043, ф350 х 25,4 мм, "Бетон", сухой/мокрый рез

Алмазный диск Сибртех «Бетон» 731043 диаметром 350 х 25,4 мм предназначен для сухого и мокрого реза. Используется в качестве расходника для ручных бензорезов и швонарезчиков. Предназначен для проведения работ по бетону, кирпичу, камню, тротуарной плитке и другим твердым материалам. Имеет высокий рабочий ресурс и подходит для интенсивного применения. Диск пригодится на строительной площадке или при проведении дорожного ремонта.

Преимущества

  • Высокая производительность — рабочая часть разделена на сегменты, что обеспечивает эффективное охлаждение и отвод шлама.
  • Широкие возможности применения — диск может использоваться как с водяным охлаждением, так и без него.
  • Эффективность — рабочая часть шириной 10 мм обеспечивает высокую скорость реза без снижения качества.
  • Надежность — алмазные сегменты закреплены методом пайки, поэтому крепко удерживаются на диске.



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Отзывы о товаре Диск алмазный СИБРТЕХ 731043, ф350 х 25,4 мм, "Бетон", сухой/мокрый рез




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
350
Посадочный диаметр, мм
25.4
Максимальный диаметр, мм
350
Ширина, мм
10
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Алмазный диск Сибртех «Бетон» 731043 диаметром 350 х 25,4 мм предназначен для сухого и мокрого реза. Используется в качестве расходника для ручных бензорезов и швонарезчиков. Предназначен для проведения работ по бетону, кирпичу, камню, тротуарной плитке и другим твердым материалам. Имеет высокий рабочий ресурс и подходит для интенсивного применения. Диск пригодится на строительной площадке или при проведении дорожного ремонта.

Преимущества

  • Высокая производительность — рабочая часть разделена на сегменты, что обеспечивает эффективное охлаждение и отвод шлама.
  • Широкие возможности применения — диск может использоваться как с водяным охлаждением, так и без него.
  • Эффективность — рабочая часть шириной 10 мм обеспечивает высокую скорость реза без снижения качества.
  • Надежность — алмазные сегменты закреплены методом пайки, поэтому крепко удерживаются на диске.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Диск алмазный СИБРТЕХ 731043, ф350 х 25,4 мм, "Бетон", сухой/мокрый рез - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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