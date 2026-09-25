Диск алмазный СИБРТЕХ 731043, ф350 х 25,4 мм, "Бетон", сухой/мокрый рез
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Диск алмазный СИБРТЕХ 731043, ф350 х 25,4 мм, "Бетон", сухой/мокрый рез
Алмазный диск Сибртех «Бетон» 731043 диаметром 350 х 25,4 мм предназначен для сухого и мокрого реза. Используется в качестве расходника для ручных бензорезов и швонарезчиков. Предназначен для проведения работ по бетону, кирпичу, камню, тротуарной плитке и другим твердым материалам. Имеет высокий рабочий ресурс и подходит для интенсивного применения. Диск пригодится на строительной площадке или при проведении дорожного ремонта.
Преимущества
- Высокая производительность — рабочая часть разделена на сегменты, что обеспечивает эффективное охлаждение и отвод шлама.
- Широкие возможности применения — диск может использоваться как с водяным охлаждением, так и без него.
- Эффективность — рабочая часть шириной 10 мм обеспечивает высокую скорость реза без снижения качества.
- Надежность — алмазные сегменты закреплены методом пайки, поэтому крепко удерживаются на диске.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Алмазный диск Сибртех «Бетон» 731043 диаметром 350 х 25,4 мм предназначен для сухого и мокрого реза. Используется в качестве расходника для ручных бензорезов и швонарезчиков. Предназначен для проведения работ по бетону, кирпичу, камню, тротуарной плитке и другим твердым материалам. Имеет высокий рабочий ресурс и подходит для интенсивного применения. Диск пригодится на строительной площадке или при проведении дорожного ремонта.
Преимущества
- Высокая производительность — рабочая часть разделена на сегменты, что обеспечивает эффективное охлаждение и отвод шлама.
- Широкие возможности применения — диск может использоваться как с водяным охлаждением, так и без него.
- Эффективность — рабочая часть шириной 10 мм обеспечивает высокую скорость реза без снижения качества.
- Надежность — алмазные сегменты закреплены методом пайки, поэтому крепко удерживаются на диске.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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