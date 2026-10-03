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Диск алмазный отрезной DENZEL 731040, ф230 х 22,2 мм, Сегментный, сухое резание, HWD92 купить с доставкой в Москве
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Диск алмазный отрезной DENZEL 731040, ф230 х 22,2 мм, Сегментный, сухое резание, HWD92

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Диск алмазный отрезной DENZEL 731040, ф230 х 22,2 мм, Сегментный, сухое резание, HWD92 - фото 1
Диск алмазный отрезной DENZEL 731040, ф230 х 22,2 мм, Сегментный, сухое резание, HWD92 - фото 2
Диск алмазный отрезной DENZEL 731040, ф230 х 22,2 мм, Сегментный, сухое резание, HWD92 - фото 3
Диск алмазный отрезной DENZEL 731040, ф230 х 22,2 мм, Сегментный, сухое резание, HWD92 - фото 4
Диск алмазный отрезной DENZEL 731040, ф230 х 22,2 мм, Сегментный, сухое резание, HWD92 - фото 5
Диск алмазный отрезной DENZEL 731040, ф230 х 22,2 мм, Сегментный, сухое резание, HWD92 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 731040, ф230 х 22,2 мм, Сегментный, сухое резание, HWD92 - фото 1
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 731040, ф230 х 22,2 мм, Сегментный, сухое резание, HWD92 - фото 2
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 731040, ф230 х 22,2 мм, Сегментный, сухое резание, HWD92 - фото 3
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 731040, ф230 х 22,2 мм, Сегментный, сухое резание, HWD92 - фото 4
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 731040, ф230 х 22,2 мм, Сегментный, сухое резание, HWD92 - фото 5
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 731040, ф230 х 22,2 мм, Сегментный, сухое резание, HWD92 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 746268
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х24х1
Вес, г.
650

Описание товара Диск алмазный отрезной DENZEL 731040, ф230 х 22,2 мм, Сегментный, сухое резание, HWD92

Алмазный отрезной диск Denzel 731040 диаметром 230 x 22,2 мм, с сегментной рабочей частью и слоем сверхтвердых алмазов HWD92, предназначен для сухого резания бетона, камня, кирпича, гранита. Используется с углошлифовальной машиной (УШМ) или штроборезом, поддерживающими частоту вращения 6650 об/мин.

Преимущества

  • Надежность — диск изготовлен методом холодного прессования и выдерживает значительные нагрузки.
  • Повышенный ресурс — высота алмазного слоя увеличена до 12 мм, что обеспечивает эффективную работу в течение длительного времени.
  • Высокая скорость работы — сегментное строение рабочей части обеспечивает охлаждение и отвод шлама.



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Отзывы о товаре Диск алмазный отрезной DENZEL 731040, ф230 х 22,2 мм, Сегментный, сухое резание, HWD92




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Алмазный отрезной диск Denzel 731040 диаметром 230 x 22,2 мм, с сегментной рабочей частью и слоем сверхтвердых алмазов HWD92, предназначен для сухого резания бетона, камня, кирпича, гранита. Используется с углошлифовальной машиной (УШМ) или штроборезом, поддерживающими частоту вращения 6650 об/мин.

Преимущества

  • Надежность — диск изготовлен методом холодного прессования и выдерживает значительные нагрузки.
  • Повышенный ресурс — высота алмазного слоя увеличена до 12 мм, что обеспечивает эффективную работу в течение длительного времени.
  • Высокая скорость работы — сегментное строение рабочей части обеспечивает охлаждение и отвод шлама.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Диск алмазный отрезной DENZEL 731040, ф230 х 22,2 мм, Сегментный, сухое резание, HWD92 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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