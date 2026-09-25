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Диск алмазный СИБРТЕХ 731013, ф350 х 25,4 мм, "Асфальт", сухой/мокрый рез купить с доставкой в Москве
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Диск алмазный СИБРТЕХ 731013, ф350 х 25,4 мм, "Асфальт", сухой/мокрый рез

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Диск алмазный СИБРТЕХ 731013, ф350 х 25,4 мм, &quot;Асфальт&quot;, сухой/мокрый рез - фото 1
Диск алмазный СИБРТЕХ 731013, ф350 х 25,4 мм, &quot;Асфальт&quot;, сухой/мокрый рез - фото 2
Диск алмазный СИБРТЕХ 731013, ф350 х 25,4 мм, &quot;Асфальт&quot;, сухой/мокрый рез - фото 3
Диск алмазный СИБРТЕХ 731013, ф350 х 25,4 мм, &quot;Асфальт&quot;, сухой/мокрый рез - фото 4
Диск алмазный СИБРТЕХ 731013, ф350 х 25,4 мм, &quot;Асфальт&quot;, сухой/мокрый рез - фото 5
Диск алмазный СИБРТЕХ 731013, ф350 х 25,4 мм, &quot;Асфальт&quot;, сухой/мокрый рез - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
асфальт
Диаметр, мм
350
Посадочный диаметр, мм
25.4
Ширина, мм
11
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
  • Диск алмазный СИБРТЕХ 731013, ф350 х 25,4 мм, &quot;Асфальт&quot;, сухой/мокрый рез - фото 1
  • Диск алмазный СИБРТЕХ 731013, ф350 х 25,4 мм, &quot;Асфальт&quot;, сухой/мокрый рез - фото 2
  • Диск алмазный СИБРТЕХ 731013, ф350 х 25,4 мм, &quot;Асфальт&quot;, сухой/мокрый рез - фото 3
  • Диск алмазный СИБРТЕХ 731013, ф350 х 25,4 мм, &quot;Асфальт&quot;, сухой/мокрый рез - фото 4
  • Диск алмазный СИБРТЕХ 731013, ф350 х 25,4 мм, &quot;Асфальт&quot;, сухой/мокрый рез - фото 5
  • Диск алмазный СИБРТЕХ 731013, ф350 х 25,4 мм, &quot;Асфальт&quot;, сухой/мокрый рез - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 746263
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Материал назначения
асфальт
Диаметр, мм
350
Посадочный диаметр, мм
25.4
Ширина, мм
11
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х36х1
Вес, кг.
1.82

Описание товара Диск алмазный СИБРТЕХ 731013, ф350 х 25,4 мм, "Асфальт", сухой/мокрый рез

Алмазный диск Сибртех «Асфальт» 731013 диаметром 350 х 25,4 мм используется для сухого и мокрого реза асфальта, свежего бетона, асфальтобетона, камня, кирпича, абразивных материалов. Устанавливается на ручной бензорез или швонарезчик с посадочным диаметром 25,4 мм. Диск устойчив к деформациям и выдерживает значительные нагрузки. Для увеличения ресурса диска рекомендуется проводить мокрое резание.

Преимущества

  • Высокая производительность — сегментное строение обеспечивает эффективное охлаждение и отвод шлама.
  • Износостойкость — защитные секторы предотвращают износ сегментов в месте крепления к корпусу и налипание асфальтовой крошки на рабочую кромку.
  • Ширина рабочей части 10 мм — производительность остается на стабильно высоком уровне независимо от типа материала (указанного на упаковке).
  • Надежность — режущая часть закреплена методом пайки, поэтому алмазы крепко удерживаются на диске.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Диск алмазный СИБРТЕХ 731013, ф350 х 25,4 мм, "Асфальт", сухой/мокрый рез




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал назначения
асфальт
Диаметр, мм
350
Посадочный диаметр, мм
25.4
Ширина, мм
11
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Алмазный диск Сибртех «Асфальт» 731013 диаметром 350 х 25,4 мм используется для сухого и мокрого реза асфальта, свежего бетона, асфальтобетона, камня, кирпича, абразивных материалов. Устанавливается на ручной бензорез или швонарезчик с посадочным диаметром 25,4 мм. Диск устойчив к деформациям и выдерживает значительные нагрузки. Для увеличения ресурса диска рекомендуется проводить мокрое резание.

Преимущества

  • Высокая производительность — сегментное строение обеспечивает эффективное охлаждение и отвод шлама.
  • Износостойкость — защитные секторы предотвращают износ сегментов в месте крепления к корпусу и налипание асфальтовой крошки на рабочую кромку.
  • Ширина рабочей части 10 мм — производительность остается на стабильно высоком уровне независимо от типа материала (указанного на упаковке).
  • Надежность — режущая часть закреплена методом пайки, поэтому алмазы крепко удерживаются на диске.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Диск алмазный СИБРТЕХ 731013, ф350 х 25,4 мм, "Асфальт", сухой/мокрый рез - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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