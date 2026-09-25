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Диск алмазный отрезной DENZEL 73101, ф125 х 22,2 мм, Сегментный, сухое резание купить с доставкой в Москве
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Диск алмазный отрезной DENZEL 73101, ф125 х 22,2 мм, Сегментный, сухое резание

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Диск алмазный отрезной DENZEL 73101, ф125 х 22,2 мм, Сегментный, сухое резание - фото 1
Диск алмазный отрезной DENZEL 73101, ф125 х 22,2 мм, Сегментный, сухое резание - фото 2
Диск алмазный отрезной DENZEL 73101, ф125 х 22,2 мм, Сегментный, сухое резание - фото 3
Диск алмазный отрезной DENZEL 73101, ф125 х 22,2 мм, Сегментный, сухое резание - фото 4
Диск алмазный отрезной DENZEL 73101, ф125 х 22,2 мм, Сегментный, сухое резание - фото 5
Диск алмазный отрезной DENZEL 73101, ф125 х 22,2 мм, Сегментный, сухое резание - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73101, ф125 х 22,2 мм, Сегментный, сухое резание - фото 1
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73101, ф125 х 22,2 мм, Сегментный, сухое резание - фото 2
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73101, ф125 х 22,2 мм, Сегментный, сухое резание - фото 3
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73101, ф125 х 22,2 мм, Сегментный, сухое резание - фото 4
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73101, ф125 х 22,2 мм, Сегментный, сухое резание - фото 5
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73101, ф125 х 22,2 мм, Сегментный, сухое резание - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746262
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Диск алмазный отрезной DENZEL 73101, ф125 х 22,2 мм, Сегментный, сухое резание
430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х1
Вес, г.
150

Описание товара Диск алмазный отрезной DENZEL 73101, ф125 х 22,2 мм, Сегментный, сухое резание

Отрезной сегментный алмазный диск Denzel 73101 диаметром 125 х 22,2 мм — оснастка для УШМ, использующаяся для сухой резки свежего и старого бетона, камня, кирпича, шлакоблока, мрамора, тротуарной плитки, гранита. Диск сегментного типа отличается высокой производительностью даже при интенсивных нагрузках. Подходит для бытового и профессионального использования.

Преимущества

  • Высокая скорость реза — рабочая часть шириной 7 мм отличается плотной концентрацией алмазов.
  • Удобное применение — диск разделен на сегменты для эффективного отвода шлама, водяное охлаждение не требуется.
  • Надежность — рабочая часть, изготовленная по технологии холодного прессования, выдерживает высокие нагрузки.
  • Эффективная резка плотных материалов — сбалансированная металлическая связка устойчива к перегреву и перегрузкам.



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Отзывы о товаре Диск алмазный отрезной DENZEL 73101, ф125 х 22,2 мм, Сегментный, сухое резание




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Отрезной сегментный алмазный диск Denzel 73101 диаметром 125 х 22,2 мм — оснастка для УШМ, использующаяся для сухой резки свежего и старого бетона, камня, кирпича, шлакоблока, мрамора, тротуарной плитки, гранита. Диск сегментного типа отличается высокой производительностью даже при интенсивных нагрузках. Подходит для бытового и профессионального использования.

Преимущества

  • Высокая скорость реза — рабочая часть шириной 7 мм отличается плотной концентрацией алмазов.
  • Удобное применение — диск разделен на сегменты для эффективного отвода шлама, водяное охлаждение не требуется.
  • Надежность — рабочая часть, изготовленная по технологии холодного прессования, выдерживает высокие нагрузки.
  • Эффективная резка плотных материалов — сбалансированная металлическая связка устойчива к перегреву и перегрузкам.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диск алмазный отрезной DENZEL 73101, ф125 х 22,2 мм, Сегментный, сухое резание - по цене 430 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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