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Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 730677, ф230х22,2мм, тонкий, сухое резание купить с доставкой в Москве
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Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 730677, ф230х22,2мм, тонкий, сухое резание

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Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 730677, ф230х22,2мм, тонкий, сухое резание - фото 1
Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 730677, ф230х22,2мм, тонкий, сухое резание - фото 2
Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 730677, ф230х22,2мм, тонкий, сухое резание - фото 3
Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 730677, ф230х22,2мм, тонкий, сухое резание - фото 4
Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 730677, ф230х22,2мм, тонкий, сухое резание - фото 5
Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 730677, ф230х22,2мм, тонкий, сухое резание - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22,2
Максимальный диаметр, мм
230
Ширина, мм
10
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
  • Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 730677, ф230х22,2мм, тонкий, сухое резание - фото 1
  • Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 730677, ф230х22,2мм, тонкий, сухое резание - фото 2
  • Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 730677, ф230х22,2мм, тонкий, сухое резание - фото 3
  • Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 730677, ф230х22,2мм, тонкий, сухое резание - фото 4
  • Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 730677, ф230х22,2мм, тонкий, сухое резание - фото 5
  • Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 730677, ф230х22,2мм, тонкий, сухое резание - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746256
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 730677, ф230х22,2мм, тонкий, сухое резание
830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22,2
Максимальный диаметр, мм
230
Ширина, мм
10
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х27х1
Вес, г.
690

Описание товара Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 730677, ф230х22,2мм, тонкий, сухое резание

Отрезной сегментный алмазный диск Matrix Professional 730677 диаметром 230 х 22,2 мм, с тонким корпусом, позволяет проводить сухую резку свежего и старого бетона, камня, гранита, шлакоблока, тротуарной плитки, песчаника и кирпича с помощью УШМ. Подходит для частного и профессионального использования. Благодаря тонкому корпусу диска нагрузка на инструмент снижена, что позволяет ускорить рабочий процесс на 20%.

Преимущества

  • Эффективное охлаждение — диск с 24 сегментами успешно справляется с резкой различных материалов без подачи воды.
  • Быстрый рез — рабочий слой имеет ширину 10 мм и содержит алмазы в высокой концентрации.
  • Износостойкость — плотная металлическая связка надежно удерживает алмазы, обеспечивает их своевременное раскрывание и полную выработку.
  • Устойчивость к высоким нагрузкам — режущий слой изготовлен по технологии ускоренного горячего прессования.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 730677, ф230х22,2мм, тонкий, сухое резание




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22,2
Максимальный диаметр, мм
230
Ширина, мм
10
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Отрезной сегментный алмазный диск Matrix Professional 730677 диаметром 230 х 22,2 мм, с тонким корпусом, позволяет проводить сухую резку свежего и старого бетона, камня, гранита, шлакоблока, тротуарной плитки, песчаника и кирпича с помощью УШМ. Подходит для частного и профессионального использования. Благодаря тонкому корпусу диска нагрузка на инструмент снижена, что позволяет ускорить рабочий процесс на 20%.

Преимущества

  • Эффективное охлаждение — диск с 24 сегментами успешно справляется с резкой различных материалов без подачи воды.
  • Быстрый рез — рабочий слой имеет ширину 10 мм и содержит алмазы в высокой концентрации.
  • Износостойкость — плотная металлическая связка надежно удерживает алмазы, обеспечивает их своевременное раскрывание и полную выработку.
  • Устойчивость к высоким нагрузкам — режущий слой изготовлен по технологии ускоренного горячего прессования.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 730677, ф230х22,2мм, тонкий, сухое резание - данный товар вы можете купить по цене 830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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