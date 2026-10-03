Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 730627, ф125х22,2мм, тонкий, сухое резание
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 730627, ф125х22,2мм, тонкий, сухое резание
Отрезной сегментный алмазный диск Matrix Professional 730627 диаметром 125 х 22,2 мм, с тонким корпусом, позволяет проводить сухую резку свежего и старого бетона, камня, гранита, шлакоблока, тротуарной плитки, песчаника и кирпича с помощью УШМ. Подходит для частного и профессионального использования. Благодаря тонкому корпусу диска нагрузка на инструмент снижена, что позволяет ускорить рабочий процесс на 20%.
Преимущества
- Эффективное охлаждение — диск с 16 сегментами успешно справляется с резкой различных материалов без подачи воды.
- Быстрый рез — рабочий слой имеет ширину 10 мм и содержит алмазы в высокой концентрации.
- Износостойкость — плотная металлическая связка надежно удерживает алмазы, обеспечивает их своевременное раскрывание и полную выработку.
- Устойчивость к высоким нагрузкам — режущий слой изготовлен по технологии ускоренного горячего прессования.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Отрезной сегментный алмазный диск Matrix Professional 730627 диаметром 125 х 22,2 мм, с тонким корпусом, позволяет проводить сухую резку свежего и старого бетона, камня, гранита, шлакоблока, тротуарной плитки, песчаника и кирпича с помощью УШМ. Подходит для частного и профессионального использования. Благодаря тонкому корпусу диска нагрузка на инструмент снижена, что позволяет ускорить рабочий процесс на 20%.
Преимущества
- Эффективное охлаждение — диск с 16 сегментами успешно справляется с резкой различных материалов без подачи воды.
- Быстрый рез — рабочий слой имеет ширину 10 мм и содержит алмазы в высокой концентрации.
- Износостойкость — плотная металлическая связка надежно удерживает алмазы, обеспечивает их своевременное раскрывание и полную выработку.
- Устойчивость к высоким нагрузкам — режущий слой изготовлен по технологии ускоренного горячего прессования.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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