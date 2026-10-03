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Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 730627, ф125х22,2мм, тонкий, сухое резание купить с доставкой в Москве
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Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 730627, ф125х22,2мм, тонкий, сухое резание

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Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 730627, ф125х22,2мм, тонкий, сухое резание - фото 1
Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 730627, ф125х22,2мм, тонкий, сухое резание - фото 2
Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 730627, ф125х22,2мм, тонкий, сухое резание - фото 3
Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 730627, ф125х22,2мм, тонкий, сухое резание - фото 4
Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 730627, ф125х22,2мм, тонкий, сухое резание - фото 5
Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 730627, ф125х22,2мм, тонкий, сухое резание - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
  • Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 730627, ф125х22,2мм, тонкий, сухое резание - фото 1
  • Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 730627, ф125х22,2мм, тонкий, сухое резание - фото 2
  • Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 730627, ф125х22,2мм, тонкий, сухое резание - фото 3
  • Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 730627, ф125х22,2мм, тонкий, сухое резание - фото 4
  • Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 730627, ф125х22,2мм, тонкий, сухое резание - фото 5
  • Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 730627, ф125х22,2мм, тонкий, сухое резание - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 746255
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Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х18х1
Вес, г.
170

Описание товара Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 730627, ф125х22,2мм, тонкий, сухое резание

Отрезной сегментный алмазный диск Matrix Professional 730627 диаметром 125 х 22,2 мм, с тонким корпусом, позволяет проводить сухую резку свежего и старого бетона, камня, гранита, шлакоблока, тротуарной плитки, песчаника и кирпича с помощью УШМ. Подходит для частного и профессионального использования. Благодаря тонкому корпусу диска нагрузка на инструмент снижена, что позволяет ускорить рабочий процесс на 20%.

Преимущества

  • Эффективное охлаждение — диск с 16 сегментами успешно справляется с резкой различных материалов без подачи воды.
  • Быстрый рез — рабочий слой имеет ширину 10 мм и содержит алмазы в высокой концентрации.
  • Износостойкость — плотная металлическая связка надежно удерживает алмазы, обеспечивает их своевременное раскрывание и полную выработку.
  • Устойчивость к высоким нагрузкам — режущий слой изготовлен по технологии ускоренного горячего прессования.



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Отзывы о товаре Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 730627, ф125х22,2мм, тонкий, сухое резание




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Отрезной сегментный алмазный диск Matrix Professional 730627 диаметром 125 х 22,2 мм, с тонким корпусом, позволяет проводить сухую резку свежего и старого бетона, камня, гранита, шлакоблока, тротуарной плитки, песчаника и кирпича с помощью УШМ. Подходит для частного и профессионального использования. Благодаря тонкому корпусу диска нагрузка на инструмент снижена, что позволяет ускорить рабочий процесс на 20%.

Преимущества

  • Эффективное охлаждение — диск с 16 сегментами успешно справляется с резкой различных материалов без подачи воды.
  • Быстрый рез — рабочий слой имеет ширину 10 мм и содержит алмазы в высокой концентрации.
  • Износостойкость — плотная металлическая связка надежно удерживает алмазы, обеспечивает их своевременное раскрывание и полную выработку.
  • Устойчивость к высоким нагрузкам — режущий слой изготовлен по технологии ускоренного горячего прессования.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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