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Диск алмазный отрезной DENZEL 73057, 115 х 22,2мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, сухой/мокры купить с доставкой в Москве
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Диск алмазный отрезной DENZEL 73057, 115 х 22,2мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, сухой/мокры

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Диск алмазный отрезной DENZEL 73057, 115 х 22,2мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, сухой/мокры - фото 1
Диск алмазный отрезной DENZEL 73057, 115 х 22,2мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, сухой/мокры - фото 2
Диск алмазный отрезной DENZEL 73057, 115 х 22,2мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, сухой/мокры - фото 3
Диск алмазный отрезной DENZEL 73057, 115 х 22,2мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, сухой/мокры - фото 4
Диск алмазный отрезной DENZEL 73057, 115 х 22,2мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, сухой/мокры - фото 5
Диск алмазный отрезной DENZEL 73057, 115 х 22,2мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, сухой/мокры - фото 6
Диск алмазный отрезной DENZEL 73057, 115 х 22,2мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, сухой/мокры - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
115
Посадочный диаметр, мм
22,2
Ширина, мм
10
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73057, 115 х 22,2мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, сухой/мокры - фото 1
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73057, 115 х 22,2мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, сухой/мокры - фото 2
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73057, 115 х 22,2мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, сухой/мокры - фото 3
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73057, 115 х 22,2мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, сухой/мокры - фото 4
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73057, 115 х 22,2мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, сухой/мокры - фото 5
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73057, 115 х 22,2мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, сухой/мокры - фото 6
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73057, 115 х 22,2мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, сухой/мокры - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 746252
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Материал
сталь 65Mn
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
115
Посадочный диаметр, мм
22,2
Ширина, мм
10
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х1
Вес, г.
170

Описание товара Диск алмазный отрезной DENZEL 73057, 115 х 22,2мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, сухой/мокры

Сплошной отрезной алмазный диск Denzel 73057 диаметром 115 x 22,2 мм, супертонкий, изготовлен по технологии горячего прессования и предназначен для сухого и мокрого реза керамогранита, керамической плитки, мрамора, кафеля, камня. Устанавливается на углошлифовальную машину или плиткорез с соответствующим посадочным диаметром, подходит для выполнения большого объема работ.

Преимущества

  • Эффективная работа — высокая концентрация алмазов в рабочем слое увеличивает скорость реза.
  • Надежность — корпус выполнен из стали 65Mn, рабочая часть изготовлена по технологии горячего прессования и выдерживает высокие нагрузки.
  • Сухой рез — особая сплошная форма режущей части позволяет проводить кратковременную резку без подачи воды.
  • Возможность интенсивного использования — применение водяного охлаждения увеличивает срок службы диска.
  • Максимально аккуратная работа — супертонкая рабочая часть 1,2 мм обеспечивает идеальную чистоту кромок в сочетании с высокой скоростью реза.
  • Долговечность — ширина алмазного слоя увеличена до 10 мм, поэтому диск изнашивается медленно и выдерживает профессиональное использование.



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Отзывы о товаре Диск алмазный отрезной DENZEL 73057, 115 х 22,2мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, сухой/мокры




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Материал
сталь 65Mn
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
115
Посадочный диаметр, мм
22,2
Ширина, мм
10
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Сплошной отрезной алмазный диск Denzel 73057 диаметром 115 x 22,2 мм, супертонкий, изготовлен по технологии горячего прессования и предназначен для сухого и мокрого реза керамогранита, керамической плитки, мрамора, кафеля, камня. Устанавливается на углошлифовальную машину или плиткорез с соответствующим посадочным диаметром, подходит для выполнения большого объема работ.

Преимущества

  • Эффективная работа — высокая концентрация алмазов в рабочем слое увеличивает скорость реза.
  • Надежность — корпус выполнен из стали 65Mn, рабочая часть изготовлена по технологии горячего прессования и выдерживает высокие нагрузки.
  • Сухой рез — особая сплошная форма режущей части позволяет проводить кратковременную резку без подачи воды.
  • Возможность интенсивного использования — применение водяного охлаждения увеличивает срок службы диска.
  • Максимально аккуратная работа — супертонкая рабочая часть 1,2 мм обеспечивает идеальную чистоту кромок в сочетании с высокой скоростью реза.
  • Долговечность — ширина алмазного слоя увеличена до 10 мм, поэтому диск изнашивается медленно и выдерживает профессиональное использование.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Отзывы


Диск алмазный отрезной DENZEL 73057, 115 х 22,2мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, сухой/мокры - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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