Диск алмазный GROSS 73056, ф180х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar), мокрое резание
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Диск алмазный GROSS 73056, ф180х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar), мокрое резание
Тонкий сплошной алмазный диск Gross Jaguar 73056 диаметром 180 х 22,2 мм предназначен для «мокрого» резания и подходит для профессионального использования с УШМ или плиткорезом соответствующего типоразмера. Применяется для работы с твердыми материалами: гранитом, керамогранитом, плиткой, мрамором и камнем. Сплошной диск оставляет ровный срез без трещин и сколов. Благодаря водяному охлаждению он легко справляется с большими объемами работ.
Преимущества
- Эффективное решение различных задач — продуманная форма рабочей части позволяет не только проводить «мокрый» рез, но и допускает кратковременное сухое резание материалов.
- Надежность — диск изготовлен методом горячего прессования, тщательно подобранная металлическая связка содержит кобальт, серебро и другие компоненты, обеспечивающие устойчивость к перегреву и высоким нагрузкам.
- Высокая производительность — широкая режущая часть (10 мм) содержит алмазы размером 40-50 мкм в большой концентрации, толщина алмазного слоя составляет 1,8 мм, что увеличивает скорость реза.
- Долговечность — корпус диска из инструментальной стали 65Mn с добавлением марганца выдерживает интенсивное использование, покрытие из бесцветного лака защищает его от коррозии.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 120 руб.530 руб. в СплитСверло по металлу Matrix 72099, 20 мм, полированное, HSS, 5 шт. ...
-
В наличииЦена 2 130 руб.533 руб. в СплитНаправляющая шина ЗУБР УЗН-140 32232-2, 1400 мм
-
В наличииЦена 2 190 руб.548 руб. в СплитДиск алмазный сплошной DENZEL 73160, супертонкий, 250 х 25,4 мм,...
-
В наличииЦена 2 190 руб.548 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70982, 32 x 800 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 2 220 руб.555 руб. в СплитНабор сверл по металлу для винтовёртов и шуруповертов ЗУБР НЕХ-1...
-
В наличииЦена 2 230 руб.558 руб. в СплитНабор коронок по керамической плитке Matrix 72842, 33-53-67-73-8...
-
В наличииЦена 2 230 руб.558 руб. в СплитНабор сверл-метчиков GROSS 76782, М4-М12, Co5%
-
В наличииЦена 2 270 руб.568 руб. в СплитПильный диск по дереву DENZEL 733667, ф300 х 30 мм, 80 зубьев
-
В наличииЦена 2 280 руб.570 руб. в СплитБорфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72013, цилиндрическая,...
-
В наличииЦена 2 290 руб.573 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70992, 30 x 1000 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 2 290 руб.573 руб. в СплитПильный диск по дереву DENZEL 733707, ф350 х 50 мм, 60 зубьев
-
В наличииЦена 2 300 руб.575 руб. в СплитСверло Monogram 101-057 по металлу Дл=80мм (1пред.) для дрелей/п...
Тонкий сплошной алмазный диск Gross Jaguar 73056 диаметром 180 х 22,2 мм предназначен для «мокрого» резания и подходит для профессионального использования с УШМ или плиткорезом соответствующего типоразмера. Применяется для работы с твердыми материалами: гранитом, керамогранитом, плиткой, мрамором и камнем. Сплошной диск оставляет ровный срез без трещин и сколов. Благодаря водяному охлаждению он легко справляется с большими объемами работ.
Преимущества
- Эффективное решение различных задач — продуманная форма рабочей части позволяет не только проводить «мокрый» рез, но и допускает кратковременное сухое резание материалов.
- Надежность — диск изготовлен методом горячего прессования, тщательно подобранная металлическая связка содержит кобальт, серебро и другие компоненты, обеспечивающие устойчивость к перегреву и высоким нагрузкам.
- Высокая производительность — широкая режущая часть (10 мм) содержит алмазы размером 40-50 мкм в большой концентрации, толщина алмазного слоя составляет 1,8 мм, что увеличивает скорость реза.
- Долговечность — корпус диска из инструментальной стали 65Mn с добавлением марганца выдерживает интенсивное использование, покрытие из бесцветного лака защищает его от коррозии.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Диск алмазный GROSS 73056, ф180х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar), мокрое резание