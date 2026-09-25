Диск алмазный GROSS 73053, ф125х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar), мокрое резание
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Характеристики
Описание товара Диск алмазный GROSS 73053, ф125х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar), мокрое резание
Тонкий сплошной алмазный диск Gross Jaguar ф125 х 22,2 мм 73053, подходит для профессионального мокрого резания с помощью УШМ или плиткореза соответствующего типоразмера. Используется для резки мокрым методом твердых материалов: гранита, керамогранита, плитки, мрамора и камня. Диск оставляет ровный срез без трещин и сколов за счет сплошной формы. При мокрой резке вода охлаждает диск и удаляет пыль с рабочей зоны, поэтому он легко справляется с большими объемами работ. За счет небольшой толщины диска 1,2 мм значительно увеличивается скорость реза.
Преимущества
- Продуманная форма рабочей части не только позволяет проводить мокрое шлифование, но и допускает кратковременное сухое резание материалов.
- В процессе изготовления диска использовано горячее прессование, исключающее изъяны и гарантирующее точную форму.
- Высокая концентрация алмазов размером 40-50 мкм на широкой режущей части (10 мм) увеличивает производительность независимо от скорости реза.
- Качественные компоненты связки (кобальт, серебро и др.) обеспечивают высокий ресурс диска, устойчивость к перегреву и перегрузкам.
- Металлическая связка тщательно подобрана, а это значит, что диск одинаково эффективен для резки различных материалов.
- Корпус диска сделан из качественной инструментальной стали 65Mn с добавлением марганца, поэтому хорошо сохраняет форму даже при большом объеме работ.
- Корпус покрыт бесцветным лаком, не боится коррозии и рассчитан на долгую службу.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Тонкий сплошной алмазный диск Gross Jaguar ф125 х 22,2 мм 73053, подходит для профессионального мокрого резания с помощью УШМ или плиткореза соответствующего типоразмера. Используется для резки мокрым методом твердых материалов: гранита, керамогранита, плитки, мрамора и камня. Диск оставляет ровный срез без трещин и сколов за счет сплошной формы. При мокрой резке вода охлаждает диск и удаляет пыль с рабочей зоны, поэтому он легко справляется с большими объемами работ. За счет небольшой толщины диска 1,2 мм значительно увеличивается скорость реза.
Преимущества
- Продуманная форма рабочей части не только позволяет проводить мокрое шлифование, но и допускает кратковременное сухое резание материалов.
- В процессе изготовления диска использовано горячее прессование, исключающее изъяны и гарантирующее точную форму.
- Высокая концентрация алмазов размером 40-50 мкм на широкой режущей части (10 мм) увеличивает производительность независимо от скорости реза.
- Качественные компоненты связки (кобальт, серебро и др.) обеспечивают высокий ресурс диска, устойчивость к перегреву и перегрузкам.
- Металлическая связка тщательно подобрана, а это значит, что диск одинаково эффективен для резки различных материалов.
- Корпус диска сделан из качественной инструментальной стали 65Mn с добавлением марганца, поэтому хорошо сохраняет форму даже при большом объеме работ.
- Корпус покрыт бесцветным лаком, не боится коррозии и рассчитан на долгую службу.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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