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Диск алмазный GROSS 73053, ф125х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar), мокрое резание купить с доставкой в Москве
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Диск алмазный GROSS 73053, ф125х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar), мокрое резание

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Диск алмазный GROSS 73053, ф125х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar), мокрое резание - фото 1
Диск алмазный GROSS 73053, ф125х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar), мокрое резание - фото 2
Диск алмазный GROSS 73053, ф125х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar), мокрое резание - фото 3
Диск алмазный GROSS 73053, ф125х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar), мокрое резание - фото 4
Диск алмазный GROSS 73053, ф125х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar), мокрое резание - фото 5
Диск алмазный GROSS 73053, ф125х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar), мокрое резание - фото 6
Диск алмазный GROSS 73053, ф125х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar), мокрое резание - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Ширина, мм
10
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
  • Диск алмазный GROSS 73053, ф125х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar), мокрое резание - фото 1
  • Диск алмазный GROSS 73053, ф125х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar), мокрое резание - фото 2
  • Диск алмазный GROSS 73053, ф125х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar), мокрое резание - фото 3
  • Диск алмазный GROSS 73053, ф125х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar), мокрое резание - фото 4
  • Диск алмазный GROSS 73053, ф125х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar), мокрое резание - фото 5
  • Диск алмазный GROSS 73053, ф125х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar), мокрое резание - фото 6
  • Диск алмазный GROSS 73053, ф125х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar), мокрое резание - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746249
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Диск алмазный GROSS 73053, ф125х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar), мокрое резание
1 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Назначение
для шлифмашин
Материал
инструментальная сталь 65Mn
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Ширина, мм
10
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х1
Вес, г.
240

Описание товара Диск алмазный GROSS 73053, ф125х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar), мокрое резание

Тонкий сплошной алмазный диск Gross Jaguar ф125 х 22,2 мм 73053, подходит для профессионального мокрого резания с помощью УШМ или плиткореза соответствующего типоразмера. Используется для резки мокрым методом твердых материалов: гранита, керамогранита, плитки, мрамора и камня. Диск оставляет ровный срез без трещин и сколов за счет сплошной формы. При мокрой резке вода охлаждает диск и удаляет пыль с рабочей зоны, поэтому он легко справляется с большими объемами работ. За счет небольшой толщины диска 1,2 мм значительно увеличивается скорость реза.

Преимущества

  • Продуманная форма рабочей части не только позволяет проводить мокрое шлифование, но и допускает кратковременное сухое резание материалов.
  • В процессе изготовления диска использовано горячее прессование, исключающее изъяны и гарантирующее точную форму.
  • Высокая концентрация алмазов размером 40-50 мкм на широкой режущей части (10 мм) увеличивает производительность независимо от скорости реза.
  • Качественные компоненты связки (кобальт, серебро и др.) обеспечивают высокий ресурс диска, устойчивость к перегреву и перегрузкам.
  • Металлическая связка тщательно подобрана, а это значит, что диск одинаково эффективен для резки различных материалов.
  • Корпус диска сделан из качественной инструментальной стали 65Mn с добавлением марганца, поэтому хорошо сохраняет форму даже при большом объеме работ.
  • Корпус покрыт бесцветным лаком, не боится коррозии и рассчитан на долгую службу.



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Отзывы о товаре Диск алмазный GROSS 73053, ф125х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar), мокрое резание




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Характеристики
Бренд
GROSS
Назначение
для шлифмашин
Материал
инструментальная сталь 65Mn
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Ширина, мм
10
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Тонкий сплошной алмазный диск Gross Jaguar ф125 х 22,2 мм 73053, подходит для профессионального мокрого резания с помощью УШМ или плиткореза соответствующего типоразмера. Используется для резки мокрым методом твердых материалов: гранита, керамогранита, плитки, мрамора и камня. Диск оставляет ровный срез без трещин и сколов за счет сплошной формы. При мокрой резке вода охлаждает диск и удаляет пыль с рабочей зоны, поэтому он легко справляется с большими объемами работ. За счет небольшой толщины диска 1,2 мм значительно увеличивается скорость реза.

Преимущества

  • Продуманная форма рабочей части не только позволяет проводить мокрое шлифование, но и допускает кратковременное сухое резание материалов.
  • В процессе изготовления диска использовано горячее прессование, исключающее изъяны и гарантирующее точную форму.
  • Высокая концентрация алмазов размером 40-50 мкм на широкой режущей части (10 мм) увеличивает производительность независимо от скорости реза.
  • Качественные компоненты связки (кобальт, серебро и др.) обеспечивают высокий ресурс диска, устойчивость к перегреву и перегрузкам.
  • Металлическая связка тщательно подобрана, а это значит, что диск одинаково эффективен для резки различных материалов.
  • Корпус диска сделан из качественной инструментальной стали 65Mn с добавлением марганца, поэтому хорошо сохраняет форму даже при большом объеме работ.
  • Корпус покрыт бесцветным лаком, не боится коррозии и рассчитан на долгую службу.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диск алмазный GROSS 73053, ф125х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar), мокрое резание - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1140 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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