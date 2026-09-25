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Диск алмазный GROSS 73052, ф115х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar), мокрое резание купить с доставкой в Москве
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Диск алмазный GROSS 73052, ф115х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar), мокрое резание

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Диск алмазный GROSS 73052, ф115х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar), мокрое резание - фото 1
Диск алмазный GROSS 73052, ф115х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar), мокрое резание - фото 2
Диск алмазный GROSS 73052, ф115х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar), мокрое резание - фото 3
Диск алмазный GROSS 73052, ф115х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar), мокрое резание - фото 4
Диск алмазный GROSS 73052, ф115х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar), мокрое резание - фото 5
Диск алмазный GROSS 73052, ф115х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar), мокрое резание - фото 6
Диск алмазный GROSS 73052, ф115х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar), мокрое резание - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
115
Посадочный диаметр, мм
22,2
Ширина, мм
10
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
  • Диск алмазный GROSS 73052, ф115х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar), мокрое резание - фото 1
  • Диск алмазный GROSS 73052, ф115х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar), мокрое резание - фото 2
  • Диск алмазный GROSS 73052, ф115х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar), мокрое резание - фото 3
  • Диск алмазный GROSS 73052, ф115х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar), мокрое резание - фото 4
  • Диск алмазный GROSS 73052, ф115х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar), мокрое резание - фото 5
  • Диск алмазный GROSS 73052, ф115х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar), мокрое резание - фото 6
  • Диск алмазный GROSS 73052, ф115х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar), мокрое резание - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746248
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Диск алмазный GROSS 73052, ф115х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar), мокрое резание
1 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Назначение
для шлифмашин
Материал
инструментальная сталь 65Mn
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
115
Посадочный диаметр, мм
22,2
Ширина, мм
10
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х1
Вес, г.
110

Описание товара Диск алмазный GROSS 73052, ф115х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar), мокрое резание

Тонкий сплошной алмазный диск Gross Jaguar 73052 диаметром 115 х 22,2 мм предназначен для «мокрого» резания и подходит для профессионального использования с УШМ или плиткорезом соответствующего типоразмера. Применяется для работы с твердыми материалами: гранитом, керамогранитом, плиткой, мрамором и камнем. Сплошной диск оставляет ровный срез без трещин и сколов. Благодаря водяному охлаждению он легко справляется с большими объемами работ.

Преимущества

  • Эффективное решение различных задач — продуманная форма рабочей части позволяет не только проводить «мокрый» рез, но и допускает кратковременное сухое резание материалов.
  • Надежность — диск изготовлен методом горячего прессования, тщательно подобранная металлическая связка содержит кобальт, серебро и другие компоненты, обеспечивающие устойчивость к перегреву и высоким нагрузкам.
  • Высокая производительность — толщина диска составляет 1,2 мм, что увеличивает скорость реза, широкая режущая часть 10 мм содержит алмазы размером 40-50 мкм в большой концентрации.
  • Долговечность — корпус диска из инструментальной стали 65Mn с добавлением марганца выдерживает интенсивное использование, покрытие из бесцветного лака защищает его от коррозии.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Диск алмазный GROSS 73052, ф115х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar), мокрое резание




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Характеристики
Бренд
GROSS
Назначение
для шлифмашин
Материал
инструментальная сталь 65Mn
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
115
Посадочный диаметр, мм
22,2
Ширина, мм
10
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Тонкий сплошной алмазный диск Gross Jaguar 73052 диаметром 115 х 22,2 мм предназначен для «мокрого» резания и подходит для профессионального использования с УШМ или плиткорезом соответствующего типоразмера. Применяется для работы с твердыми материалами: гранитом, керамогранитом, плиткой, мрамором и камнем. Сплошной диск оставляет ровный срез без трещин и сколов. Благодаря водяному охлаждению он легко справляется с большими объемами работ.

Преимущества

  • Эффективное решение различных задач — продуманная форма рабочей части позволяет не только проводить «мокрый» рез, но и допускает кратковременное сухое резание материалов.
  • Надежность — диск изготовлен методом горячего прессования, тщательно подобранная металлическая связка содержит кобальт, серебро и другие компоненты, обеспечивающие устойчивость к перегреву и высоким нагрузкам.
  • Высокая производительность — толщина диска составляет 1,2 мм, что увеличивает скорость реза, широкая режущая часть 10 мм содержит алмазы размером 40-50 мкм в большой концентрации.
  • Долговечность — корпус диска из инструментальной стали 65Mn с добавлением марганца выдерживает интенсивное использование, покрытие из бесцветного лака защищает его от коррозии.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диск алмазный GROSS 73052, ф115х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar), мокрое резание - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1160 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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