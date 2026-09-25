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Диск алмазный отрезной DENZEL 73043, 115 х 22,2 мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, мокрое рез купить с доставкой в Москве
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Диск алмазный отрезной DENZEL 73043, 115 х 22,2 мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, мокрое рез

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Диск алмазный отрезной DENZEL 73043, 115 х 22,2 мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, мокрое рез - фото 1
Диск алмазный отрезной DENZEL 73043, 115 х 22,2 мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, мокрое рез - фото 2
Диск алмазный отрезной DENZEL 73043, 115 х 22,2 мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, мокрое рез - фото 3
Диск алмазный отрезной DENZEL 73043, 115 х 22,2 мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, мокрое рез - фото 4
Диск алмазный отрезной DENZEL 73043, 115 х 22,2 мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, мокрое рез - фото 5
Диск алмазный отрезной DENZEL 73043, 115 х 22,2 мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, мокрое рез - фото 6
Диск алмазный отрезной DENZEL 73043, 115 х 22,2 мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, мокрое рез - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
115
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73043, 115 х 22,2 мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, мокрое рез - фото 1
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73043, 115 х 22,2 мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, мокрое рез - фото 2
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73043, 115 х 22,2 мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, мокрое рез - фото 3
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73043, 115 х 22,2 мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, мокрое рез - фото 4
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73043, 115 х 22,2 мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, мокрое рез - фото 5
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73043, 115 х 22,2 мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, мокрое рез - фото 6
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73043, 115 х 22,2 мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, мокрое рез - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 746246
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Материал
плитка, камень, керамогранит, гранит, мрамор, керамика
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
115
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х1
Вес, г.
150

Описание товара Диск алмазный отрезной DENZEL 73043, 115 х 22,2 мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, мокрое рез

Алмазный диск ТМ Denzel "Сплошной" арт 73043, ф115 х 22,2 мм, предназначен для мокрого резания мрамора, керамогранита и керамическую плитки, камня. Устанавливается на УШМ (болгарку) или плиткорез с посадочным диаметром 22,2 мм. Высокая концентрация алмазов и супертонкая рабочая часть диска обеспечивает идеальную частоту кромок и высокую скорость реза.Диск произведен по технологии горячего прессования с увеличенной шириной режущей кромки (10мм) подходит для профессионального использования и больших объемов работ.



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Отзывы о товаре Диск алмазный отрезной DENZEL 73043, 115 х 22,2 мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, мокрое рез




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Материал
плитка, камень, керамогранит, гранит, мрамор, керамика
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
115
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Алмазный диск ТМ Denzel "Сплошной" арт 73043, ф115 х 22,2 мм, предназначен для мокрого резания мрамора, керамогранита и керамическую плитки, камня. Устанавливается на УШМ (болгарку) или плиткорез с посадочным диаметром 22,2 мм. Высокая концентрация алмазов и супертонкая рабочая часть диска обеспечивает идеальную частоту кромок и высокую скорость реза.Диск произведен по технологии горячего прессования с увеличенной шириной режущей кромки (10мм) подходит для профессионального использования и больших объемов работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Диск алмазный отрезной DENZEL 73043, 115 х 22,2 мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, мокрое рез - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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