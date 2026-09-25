Диск алмазный GROSS 730297, ф125х22,2мм, турбо, сухое резание
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Диск алмазный GROSS 730297, ф125х22,2мм, турбо, сухое резание
Алмазный диск Gross 730297 диаметром 125 х 22,2 мм, с рабочей частью «турбо», применяется для сухой резки твердых материалов: бетона, в том числе свежего, среднеармированного железобетона, кирпича, гранита, камня и песчаника. Работа с разными типами материалов возможна благодаря оптимально подобранной металлической связке. Инструмент используется в качестве расходника на профессиональных УШМ.
Преимущества
- Быстрое резание без водяного охлаждения — рабочая часть имеет турбированную форму.
- Хорошая производительность и высокий ресурс — режущая часть отличается высокой концентрацией алмазов 40-50 мкм.
- Устойчивость к перегрузкам и перегреву — в составе связки присутствуют только качественные компоненты (кобальт, серебро и др.)
- Деформационная стойкость — корпус из инструментальной углеродистой стали 65Mn с добавлением марганца сохраняет плоскостность даже при высоких нагрузках.
- Устойчивость к коррозии — на корпус нанесено защитно-декоративное покрытие (бесцветный лак).
- Эффективное выполнение большого объема работ — ширина рабочей части составляет 10 мм.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 050 руб.263 руб. в СплитКоронка твердосплавная по металлу DENZEL 724017, 60 мм
-
В наличииЦена 1 050 руб.263 руб. в СплитКоронка алмазная по керамограниту Matrix 726683, 68 х 67 мм, 3-г...
-
В наличииЦена 1 060 руб.265 руб. в СплитКруг полировальный из натурального войлока Matrix 75912, 200 х 2...
-
В наличииЦена 1 070 руб.268 руб. в СплитПильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733967, ф190 х 30 мм, 4...
-
В наличииЦена 1 070 руб.268 руб. в СплитКоронка алмазная по керамограниту Matrix 726653, 65 х 67 мм, 3-г...
-
В наличииЦена 1 070 руб.268 руб. в СплитНабор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matr...
-
В наличииЦена 1 080 руб.270 руб. в СплитБорфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72059, зенкер 90 град....
-
В наличииЦена 1 090 руб.273 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70924, 20 x 600 мм, SDS PLUS c крестовой пл...
-
В наличииЦена 1 090 руб.273 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70964, 26 x 600 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 1 090 руб.273 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71232, 22 х 400 мм, SDS MAX c крестовой пла...
-
В наличииЦена 1 100 руб.275 руб. в СплитЧашка алмазная зачистная DENZEL 72973, 125 мм, Бриллиант
-
В наличииЦена 1 100 руб.275 руб. в СплитДиск алмазный отрезной сегментный с защитными сект Matrix 73157,...
Алмазный диск Gross 730297 диаметром 125 х 22,2 мм, с рабочей частью «турбо», применяется для сухой резки твердых материалов: бетона, в том числе свежего, среднеармированного железобетона, кирпича, гранита, камня и песчаника. Работа с разными типами материалов возможна благодаря оптимально подобранной металлической связке. Инструмент используется в качестве расходника на профессиональных УШМ.
Преимущества
- Быстрое резание без водяного охлаждения — рабочая часть имеет турбированную форму.
- Хорошая производительность и высокий ресурс — режущая часть отличается высокой концентрацией алмазов 40-50 мкм.
- Устойчивость к перегрузкам и перегреву — в составе связки присутствуют только качественные компоненты (кобальт, серебро и др.)
- Деформационная стойкость — корпус из инструментальной углеродистой стали 65Mn с добавлением марганца сохраняет плоскостность даже при высоких нагрузках.
- Устойчивость к коррозии — на корпус нанесено защитно-декоративное покрытие (бесцветный лак).
- Эффективное выполнение большого объема работ — ширина рабочей части составляет 10 мм.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Диск алмазный GROSS 730297, ф125х22,2мм, турбо, сухое резание