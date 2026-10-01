Диск алмазный GROSS 73019, ф115х22,2мм, турбо-сегментный, сухое резание
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Характеристики
Описание товара Диск алмазный GROSS 73019, ф115х22,2мм, турбо-сегментный, сухое резание
Алмазный турбо-сегментный диск Gross 73019 диаметром 115 х 22,2 мм, для сухой резки, — оснастка для УШМ со скоростью вращения до 13300 об/мин, предназначенная для отрезных работ. Универсальный диск с турбированной рабочей частью можно использовать для резки камня, гранита и кирпича, свежего бетона, а также слабоармированного железобетона. Он подходит для профессионального использования.
Преимущества
- Эффективная работа — благодаря турбо-сегментной форме диск быстро режет материалы, в т.ч. армированный бетон, водяное охлаждение не требуется.
- Надежность — диск выполнен методом горячего прессования и устойчив к интенсивным нагрузкам.
- Высокая производительность — режущая часть 10 мм с плотной концентрацией крупных алмазных зерен размером 40-50 мкм оптимальна для выполнения больших объемов работ.
- Износостойкость — оптимально подобранная металлическая связка, содержащая серебро, кобальт и другие элементы, позволяет резать материалы разной плотности без риска перегрева.
- Высокие эксплуатационные качества — диск из стали 65 Mn, покрытый бесцветным лаком, отличается прочностью и коррозионной стойкостью.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Алмазный турбо-сегментный диск Gross 73019 диаметром 115 х 22,2 мм, для сухой резки, — оснастка для УШМ со скоростью вращения до 13300 об/мин, предназначенная для отрезных работ. Универсальный диск с турбированной рабочей частью можно использовать для резки камня, гранита и кирпича, свежего бетона, а также слабоармированного железобетона. Он подходит для профессионального использования.
Преимущества
- Эффективная работа — благодаря турбо-сегментной форме диск быстро режет материалы, в т.ч. армированный бетон, водяное охлаждение не требуется.
- Надежность — диск выполнен методом горячего прессования и устойчив к интенсивным нагрузкам.
- Высокая производительность — режущая часть 10 мм с плотной концентрацией крупных алмазных зерен размером 40-50 мкм оптимальна для выполнения больших объемов работ.
- Износостойкость — оптимально подобранная металлическая связка, содержащая серебро, кобальт и другие элементы, позволяет резать материалы разной плотности без риска перегрева.
- Высокие эксплуатационные качества — диск из стали 65 Mn, покрытый бесцветным лаком, отличается прочностью и коррозионной стойкостью.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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