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Диск алмазный GROSS 73008, ф230х22,2мм, лазерная приварка сегментов, сухое резание купить с доставкой в Москве
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Диск алмазный GROSS 73008, ф230х22,2мм, лазерная приварка сегментов, сухое резание

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Диск алмазный GROSS 73008, ф230х22,2мм, лазерная приварка сегментов, сухое резание - фото 1
Диск алмазный GROSS 73008, ф230х22,2мм, лазерная приварка сегментов, сухое резание - фото 2
Диск алмазный GROSS 73008, ф230х22,2мм, лазерная приварка сегментов, сухое резание - фото 3
Диск алмазный GROSS 73008, ф230х22,2мм, лазерная приварка сегментов, сухое резание - фото 4
Диск алмазный GROSS 73008, ф230х22,2мм, лазерная приварка сегментов, сухое резание - фото 5
Диск алмазный GROSS 73008, ф230х22,2мм, лазерная приварка сегментов, сухое резание - фото 6
Диск алмазный GROSS 73008, ф230х22,2мм, лазерная приварка сегментов, сухое резание - фото 7
Диск алмазный GROSS 73008, ф230х22,2мм, лазерная приварка сегментов, сухое резание - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22,2
Максимальный диаметр, мм
230
Ширина, мм
10
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
  • Диск алмазный GROSS 73008, ф230х22,2мм, лазерная приварка сегментов, сухое резание - фото 1
  • Диск алмазный GROSS 73008, ф230х22,2мм, лазерная приварка сегментов, сухое резание - фото 2
  • Диск алмазный GROSS 73008, ф230х22,2мм, лазерная приварка сегментов, сухое резание - фото 3
  • Диск алмазный GROSS 73008, ф230х22,2мм, лазерная приварка сегментов, сухое резание - фото 4
  • Диск алмазный GROSS 73008, ф230х22,2мм, лазерная приварка сегментов, сухое резание - фото 5
  • Диск алмазный GROSS 73008, ф230х22,2мм, лазерная приварка сегментов, сухое резание - фото 6
  • Диск алмазный GROSS 73008, ф230х22,2мм, лазерная приварка сегментов, сухое резание - фото 7
  • Диск алмазный GROSS 73008, ф230х22,2мм, лазерная приварка сегментов, сухое резание - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 070 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746237
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Загружаем...
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Диск алмазный GROSS 73008, ф230х22,2мм, лазерная приварка сегментов, сухое резание
2 070 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Назначение
для шлифмашин
Материал
сталь 65Mn
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22,2
Максимальный диаметр, мм
230
Ширина, мм
10
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х24х1
Вес, г.
620

Описание товара Диск алмазный GROSS 73008, ф230х22,2мм, лазерная приварка сегментов, сухое резание

Алмазный диск Gross 73008 диаметром 230 х 22,2 мм, с лазерной приваркой сегментов, предназначен для сухой резки бетона, в том числе свежего, кирпича, песчаника и гранита. Посадочный диаметр 22,2 мм позволяет использовать диск в качестве оснастки для УШМ. Сегментное строение снижает риск деформации и обеспечивает быстрое сухое резание без необходимости водяного охлаждения. Благодаря оптимально подобранной связке диск выдерживает высокие нагрузки при выполнении большого объема работ. Подходит как для интенсивного бытового, так и для профессионального применения.

Преимущества

  • Прочность — диск из стали 65Mn способен быстро резать различные материалы без риска деформации.
  • Надежная фиксация алмазного слоя — лазерная приварка сегментов обеспечивает диску высокую стойкость к нагрузкам.
  • Повышенная производительность — режущий слой состоит из алмазов размером 40-50 мкм, его ширина составляет 10 мм.
  • Высокий рабочий ресурс — металлическая связка, в составе которой серебро, кобальт и другие высококачественные компоненты, надежно удерживает алмазные зерна, обеспечивает равномерный износ и своевременное обновление режущего слоя.
  • Коррозионная стойкость — корпус покрыт защитным бесцветным лаком.
  • Гарантированное качество — диск изготовлен на современном оборудовании с соблюдением строго технологического контроля.



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Отзывы о товаре Диск алмазный GROSS 73008, ф230х22,2мм, лазерная приварка сегментов, сухое резание




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Характеристики
Бренд
GROSS
Назначение
для шлифмашин
Материал
сталь 65Mn
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22,2
Максимальный диаметр, мм
230
Ширина, мм
10
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Алмазный диск Gross 73008 диаметром 230 х 22,2 мм, с лазерной приваркой сегментов, предназначен для сухой резки бетона, в том числе свежего, кирпича, песчаника и гранита. Посадочный диаметр 22,2 мм позволяет использовать диск в качестве оснастки для УШМ. Сегментное строение снижает риск деформации и обеспечивает быстрое сухое резание без необходимости водяного охлаждения. Благодаря оптимально подобранной связке диск выдерживает высокие нагрузки при выполнении большого объема работ. Подходит как для интенсивного бытового, так и для профессионального применения.

Преимущества

  • Прочность — диск из стали 65Mn способен быстро резать различные материалы без риска деформации.
  • Надежная фиксация алмазного слоя — лазерная приварка сегментов обеспечивает диску высокую стойкость к нагрузкам.
  • Повышенная производительность — режущий слой состоит из алмазов размером 40-50 мкм, его ширина составляет 10 мм.
  • Высокий рабочий ресурс — металлическая связка, в составе которой серебро, кобальт и другие высококачественные компоненты, надежно удерживает алмазные зерна, обеспечивает равномерный износ и своевременное обновление режущего слоя.
  • Коррозионная стойкость — корпус покрыт защитным бесцветным лаком.
  • Гарантированное качество — диск изготовлен на современном оборудовании с соблюдением строго технологического контроля.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Отзывы


Диск алмазный GROSS 73008, ф230х22,2мм, лазерная приварка сегментов, сухое резание - по цене 2070 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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