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Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72979, 125 мм, Наклонная, мелкое зерно #32 купить с доставкой в Москве
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Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72979, 125 мм, Наклонная, мелкое зерно #32

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Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72979, 125 мм, Наклонная, мелкое зерно #32 - фото 1
Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72979, 125 мм, Наклонная, мелкое зерно #32 - фото 2
Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72979, 125 мм, Наклонная, мелкое зерно #32 - фото 3
Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72979, 125 мм, Наклонная, мелкое зерно #32 - фото 4
Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72979, 125 мм, Наклонная, мелкое зерно #32 - фото 5
Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72979, 125 мм, Наклонная, мелкое зерно #32 - фото 6
Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72979, 125 мм, Наклонная, мелкое зерно #32 - фото 7
Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72979, 125 мм, Наклонная, мелкое зерно #32 - фото 8
Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72979, 125 мм, Наклонная, мелкое зерно #32 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
камень, металл, гранит, мрамор, универсальный
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
Чашка зачистная - 1 шт
  • Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72979, 125 мм, Наклонная, мелкое зерно #32 - фото 1
  • Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72979, 125 мм, Наклонная, мелкое зерно #32 - фото 2
  • Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72979, 125 мм, Наклонная, мелкое зерно #32 - фото 3
  • Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72979, 125 мм, Наклонная, мелкое зерно #32 - фото 4
  • Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72979, 125 мм, Наклонная, мелкое зерно #32 - фото 5
  • Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72979, 125 мм, Наклонная, мелкое зерно #32 - фото 6
  • Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72979, 125 мм, Наклонная, мелкое зерно #32 - фото 7
  • Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72979, 125 мм, Наклонная, мелкое зерно #32 - фото 8
  • Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72979, 125 мм, Наклонная, мелкое зерно #32 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746220
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72979, 125 мм, Наклонная, мелкое зерно #32
760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Материал
твердосплавная
Материал назначения
камень, металл, гранит, мрамор, универсальный
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Чашка зачистная - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х3
Вес, г.
210

Описание товара Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72979, 125 мм, Наклонная, мелкое зерно #32

Твердосплавная зачистная чашка Denzel 72979 диаметром 125 мм, с наклонной рабочей частью и мелким зерном P32, используется для проведения шлифовальных работ при помощи углошлифовальной машины (УШМ). Мелкозернистый абразив оптимален для чистовой обработки твердой и мягкой древесины, кирпича, пластика, резины, газобетона. С помощью чашки можно устранить мелкие неровности, остатки старого покрытия, подготовить поверхности к дальнейшей отделке. Режущие частицы из твердого сплава ВК8 не образуют абразивную пыль, что снижает вредное воздействие на здоровье пользователя. Оснастка пригодится при проведении строительных, ремонтных и отделочных работ.

Преимущества

  • Высокая режущая способность — твердосплавный абразив позволяет быстро и эффективно решать поставленные задачи.
  • Снижение нагрузки на УШМ — использование оснастки с облегченным корпусом позволяет избежать поломки инструмента.
  • Надежность — штампованный корпус из стали 45 отличается высокой прочностью.
  • Высокий ресурс — абразивные зерна надежно закреплены на основании методом вакуумной пайки, рабочая поверхность не подвержена засаливанию.
  • Производительность — в корпусе предусмотрены отверстия для отвода шлама, что обеспечивает эффективное охлаждение и высокую скорость работы.
  • Защита от коррозии — на чашку нанесено эмалевое покрытие.
  • Простой уход — после окончания работы достаточно очистить оснастку щеткой.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72979, 125 мм, Наклонная, мелкое зерно #32




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Материал
твердосплавная
Материал назначения
камень, металл, гранит, мрамор, универсальный
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Чашка зачистная - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Твердосплавная зачистная чашка Denzel 72979 диаметром 125 мм, с наклонной рабочей частью и мелким зерном P32, используется для проведения шлифовальных работ при помощи углошлифовальной машины (УШМ). Мелкозернистый абразив оптимален для чистовой обработки твердой и мягкой древесины, кирпича, пластика, резины, газобетона. С помощью чашки можно устранить мелкие неровности, остатки старого покрытия, подготовить поверхности к дальнейшей отделке. Режущие частицы из твердого сплава ВК8 не образуют абразивную пыль, что снижает вредное воздействие на здоровье пользователя. Оснастка пригодится при проведении строительных, ремонтных и отделочных работ.

Преимущества

  • Высокая режущая способность — твердосплавный абразив позволяет быстро и эффективно решать поставленные задачи.
  • Снижение нагрузки на УШМ — использование оснастки с облегченным корпусом позволяет избежать поломки инструмента.
  • Надежность — штампованный корпус из стали 45 отличается высокой прочностью.
  • Высокий ресурс — абразивные зерна надежно закреплены на основании методом вакуумной пайки, рабочая поверхность не подвержена засаливанию.
  • Производительность — в корпусе предусмотрены отверстия для отвода шлама, что обеспечивает эффективное охлаждение и высокую скорость работы.
  • Защита от коррозии — на чашку нанесено эмалевое покрытие.
  • Простой уход — после окончания работы достаточно очистить оснастку щеткой.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72979, 125 мм, Наклонная, мелкое зерно #32 – стоимость товара 760 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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