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Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72976, 125 мм, Наклонная, крупное зерно #8 купить с доставкой в Москве
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Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72976, 125 мм, Наклонная, крупное зерно #8

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Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72976, 125 мм, Наклонная, крупное зерно #8 - фото 1
Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72976, 125 мм, Наклонная, крупное зерно #8 - фото 2
Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72976, 125 мм, Наклонная, крупное зерно #8 - фото 3
Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72976, 125 мм, Наклонная, крупное зерно #8 - фото 4
Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72976, 125 мм, Наклонная, крупное зерно #8 - фото 5
Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72976, 125 мм, Наклонная, крупное зерно #8 - фото 6
Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72976, 125 мм, Наклонная, крупное зерно #8 - фото 7
Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72976, 125 мм, Наклонная, крупное зерно #8 - фото 8
Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72976, 125 мм, Наклонная, крупное зерно #8 - фото 9
Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72976, 125 мм, Наклонная, крупное зерно #8 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
камень, металл, гранит, мрамор, универсальный
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
Чашка зачистная - 1 шт
  • Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72976, 125 мм, Наклонная, крупное зерно #8 - фото 1
  • Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72976, 125 мм, Наклонная, крупное зерно #8 - фото 2
  • Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72976, 125 мм, Наклонная, крупное зерно #8 - фото 3
  • Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72976, 125 мм, Наклонная, крупное зерно #8 - фото 4
  • Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72976, 125 мм, Наклонная, крупное зерно #8 - фото 5
  • Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72976, 125 мм, Наклонная, крупное зерно #8 - фото 6
  • Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72976, 125 мм, Наклонная, крупное зерно #8 - фото 7
  • Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72976, 125 мм, Наклонная, крупное зерно #8 - фото 8
  • Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72976, 125 мм, Наклонная, крупное зерно #8 - фото 9
  • Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72976, 125 мм, Наклонная, крупное зерно #8 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746217
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72976, 125 мм, Наклонная, крупное зерно #8
760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Материал
твердый сплав карбида вольфрама ВК8
Материал назначения
камень, металл, гранит, мрамор, универсальный
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Чашка зачистная - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х15х3
Вес, г.
210

Описание товара Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72976, 125 мм, Наклонная, крупное зерно #8

Твердосплавная зачистная чашка Denzel 72976 диаметром 125 мм, с крупным зерном P8 и наклонной рабочей частью, устанавливается на углошлифовальную машину (УШМ) и используется для грубой обработки деревянных, пластиковых, резиновых, газобетонных и кирпичных поверхностей. Позволяет устранить неровности, снять слой старой краски, клея, цемента. В ходе обдирочных работ не образуется абразивная пыль, что снижает вредное воздействие на здоровье пользователя. Наклонная рабочая часть упрощает обработку деталей сложной формы. Облегченный корпус позволяет избежать излишней нагрузки на УШМ и преждевременного выхода инструмента из строя.

Преимущества

  • Эффективность — абразив из твердого сплава карбида вольфрама ВК8 обеспечивает высокую режущую способность и скорость работы.
  • Надежность — штампованный корпус из стали 45 отличается высокой прочностью.
  • Высокий ресурс — абразивные зерна надежно закреплены на основании методом вакуумной пайки, рабочая поверхность не подвержена засаливанию.
  • Производительность — в корпусе предусмотрены отверстия для отвода шлама, что обеспечивает высокую скорость работы и позволяет избежать перегрева оснастки.
  • Защита от коррозии — на чашку нанесено эмалевое покрытие.
  • Простой уход — после окончания работы достаточно очистить оснастку щеткой.



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Отзывы о товаре Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72976, 125 мм, Наклонная, крупное зерно #8




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Материал
твердый сплав карбида вольфрама ВК8
Материал назначения
камень, металл, гранит, мрамор, универсальный
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Чашка зачистная - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Твердосплавная зачистная чашка Denzel 72976 диаметром 125 мм, с крупным зерном P8 и наклонной рабочей частью, устанавливается на углошлифовальную машину (УШМ) и используется для грубой обработки деревянных, пластиковых, резиновых, газобетонных и кирпичных поверхностей. Позволяет устранить неровности, снять слой старой краски, клея, цемента. В ходе обдирочных работ не образуется абразивная пыль, что снижает вредное воздействие на здоровье пользователя. Наклонная рабочая часть упрощает обработку деталей сложной формы. Облегченный корпус позволяет избежать излишней нагрузки на УШМ и преждевременного выхода инструмента из строя.

Преимущества

  • Эффективность — абразив из твердого сплава карбида вольфрама ВК8 обеспечивает высокую режущую способность и скорость работы.
  • Надежность — штампованный корпус из стали 45 отличается высокой прочностью.
  • Высокий ресурс — абразивные зерна надежно закреплены на основании методом вакуумной пайки, рабочая поверхность не подвержена засаливанию.
  • Производительность — в корпусе предусмотрены отверстия для отвода шлама, что обеспечивает высокую скорость работы и позволяет избежать перегрева оснастки.
  • Защита от коррозии — на чашку нанесено эмалевое покрытие.
  • Простой уход — после окончания работы достаточно очистить оснастку щеткой.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Отзывы


Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72976, 125 мм, Наклонная, крупное зерно #8 - купить по цене 760 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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