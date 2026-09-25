Top.Mail.Ru
Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72974, 125 мм, Плоская, крупное зерно #8 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72974, 125 мм, Плоская, крупное зерно #8

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72974, 125 мм, Плоская, крупное зерно #8 - фото 1
Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72974, 125 мм, Плоская, крупное зерно #8 - фото 2
Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72974, 125 мм, Плоская, крупное зерно #8 - фото 3
Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72974, 125 мм, Плоская, крупное зерно #8 - фото 4
Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72974, 125 мм, Плоская, крупное зерно #8 - фото 5
Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72974, 125 мм, Плоская, крупное зерно #8 - фото 6
Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72974, 125 мм, Плоская, крупное зерно #8 - фото 7
Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72974, 125 мм, Плоская, крупное зерно #8 - фото 8
Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72974, 125 мм, Плоская, крупное зерно #8 - фото 9
Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72974, 125 мм, Плоская, крупное зерно #8 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
камень, металл, гранит, мрамор, универсальный
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
Чашка зачистная - 1 шт
  • Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72974, 125 мм, Плоская, крупное зерно #8 - фото 1
  • Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72974, 125 мм, Плоская, крупное зерно #8 - фото 2
  • Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72974, 125 мм, Плоская, крупное зерно #8 - фото 3
  • Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72974, 125 мм, Плоская, крупное зерно #8 - фото 4
  • Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72974, 125 мм, Плоская, крупное зерно #8 - фото 5
  • Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72974, 125 мм, Плоская, крупное зерно #8 - фото 6
  • Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72974, 125 мм, Плоская, крупное зерно #8 - фото 7
  • Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72974, 125 мм, Плоская, крупное зерно #8 - фото 8
  • Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72974, 125 мм, Плоская, крупное зерно #8 - фото 9
  • Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72974, 125 мм, Плоская, крупное зерно #8 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746215
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72974, 125 мм, Плоская, крупное зерно #8
760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Материал
карбид вольфрама ВК8, сталь 45
Материал назначения
камень, металл, гранит, мрамор, универсальный
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Чашка зачистная - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х15х3
Вес, г.
260

Описание товара Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72974, 125 мм, Плоская, крупное зерно #8

Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72974, 125 мм, Плоская, крупное зерно #8



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72974, 125 мм, Плоская, крупное зерно #8




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Материал
карбид вольфрама ВК8, сталь 45
Материал назначения
камень, металл, гранит, мрамор, универсальный
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Чашка зачистная - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72974, 125 мм, Плоская, крупное зерно #8


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72974, 125 мм, Плоская, крупное зерно #8 – стоимость товара 760 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...