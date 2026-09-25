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Коронка с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72852, 67 мм купить с доставкой в Москве
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Коронка с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72852, 67 мм

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Коронка с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72852, 67 мм - фото 1
Коронка с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72852, 67 мм - фото 2
Коронка с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72852, 67 мм - фото 3
Коронка с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72852, 67 мм - фото 4
Коронка с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72852, 67 мм - фото 5
Коронка с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72852, 67 мм - фото 6
Коронка с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72852, 67 мм - фото 7
Коронка с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72852, 67 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал назначения
кирпич, силикатные блоки, газобетон, плитка керамическая
Диаметр, мм
67
Минимальный диаметр, мм
67
Длина, мм
65
Комплектация
Кольцевая коронка - 1 шт
  • Коронка с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72852, 67 мм - фото 1
  • Коронка с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72852, 67 мм - фото 2
  • Коронка с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72852, 67 мм - фото 3
  • Коронка с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72852, 67 мм - фото 4
  • Коронка с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72852, 67 мм - фото 5
  • Коронка с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72852, 67 мм - фото 6
  • Коронка с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72852, 67 мм - фото 7
  • Коронка с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72852, 67 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746205
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Коронка с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72852, 67 мм
310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал
сплав карбида вольфрама ВК6
Материал назначения
кирпич, силикатные блоки, газобетон, плитка керамическая
Диаметр, мм
67
Минимальный диаметр, мм
67
Длина, мм
65
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Кольцевая коронка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х8
Вес, г.
180

Описание товара Коронка с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72852, 67 мм

Кольцевая коронка с карбидным напылением Matrix 72852 диаметром 67 мм — сменный режущий элемент для дрелей и перфораторов. Предназначена для сверления отверстий в керамической плитке, ячеистом бетоне, пенобетоне, газосиликате, кирпиче. Пригодится для монтажа проводки в доме. Используется совместно с державкой Matrix 72860 и центрирующим сверлом Matrix 72862 (не входят в комплект поставки).

Преимущества

  • Рабочая часть из сплава карбида вольфрама ВК6 отличается высокой прочностью.
  • Корпус коронки покрыт эмалью для защиты от коррозии.
  • Работа в безударном режиме и с использованием водяного охлаждения обеспечивает высокое качество реза.



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Отзывы о товаре Коронка с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72852, 67 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал
сплав карбида вольфрама ВК6
Материал назначения
кирпич, силикатные блоки, газобетон, плитка керамическая
Диаметр, мм
67
Минимальный диаметр, мм
67
Длина, мм
65
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Кольцевая коронка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Кольцевая коронка с карбидным напылением Matrix 72852 диаметром 67 мм — сменный режущий элемент для дрелей и перфораторов. Предназначена для сверления отверстий в керамической плитке, ячеистом бетоне, пенобетоне, газосиликате, кирпиче. Пригодится для монтажа проводки в доме. Используется совместно с державкой Matrix 72860 и центрирующим сверлом Matrix 72862 (не входят в комплект поставки).

Преимущества

  • Рабочая часть из сплава карбида вольфрама ВК6 отличается высокой прочностью.
  • Корпус коронки покрыт эмалью для защиты от коррозии.
  • Работа в безударном режиме и с использованием водяного охлаждения обеспечивает высокое качество реза.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коронка с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72852, 67 мм - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 310 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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