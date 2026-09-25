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Набор коронок по керамической плитке Matrix 72842, 33-53-67-73-83 мм, напильник, 6-гр. хвостовик, ке купить с доставкой в Москве
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Набор коронок по керамической плитке Matrix 72842, 33-53-67-73-83 мм, напильник, 6-гр. хвостовик, ке

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Набор коронок по керамической плитке Matrix 72842, 33-53-67-73-83 мм, напильник, 6-гр. хвостовик, ке - фото 1
Набор коронок по керамической плитке Matrix 72842, 33-53-67-73-83 мм, напильник, 6-гр. хвостовик, ке - фото 2
Набор коронок по керамической плитке Matrix 72842, 33-53-67-73-83 мм, напильник, 6-гр. хвостовик, ке - фото 3
Набор коронок по керамической плитке Matrix 72842, 33-53-67-73-83 мм, напильник, 6-гр. хвостовик, ке - фото 4
Набор коронок по керамической плитке Matrix 72842, 33-53-67-73-83 мм, напильник, 6-гр. хвостовик, ке - фото 5
Набор коронок по керамической плитке Matrix 72842, 33-53-67-73-83 мм, напильник, 6-гр. хвостовик, ке - фото 6
Набор коронок по керамической плитке Matrix 72842, 33-53-67-73-83 мм, напильник, 6-гр. хвостовик, ке - фото 7
Набор коронок по керамической плитке Matrix 72842, 33-53-67-73-83 мм, напильник, 6-гр. хвостовик, ке - фото 8
Набор коронок по керамической плитке Matrix 72842, 33-53-67-73-83 мм, напильник, 6-гр. хвостовик, ке - фото 9
Набор коронок по керамической плитке Matrix 72842, 33-53-67-73-83 мм, напильник, 6-гр. хвостовик, ке - фото 10
Набор коронок по керамической плитке Matrix 72842, 33-53-67-73-83 мм, напильник, 6-гр. хвостовик, ке - фото 11
Набор коронок по керамической плитке Matrix 72842, 33-53-67-73-83 мм, напильник, 6-гр. хвостовик, ке - фото 12
Набор коронок по керамической плитке Matrix 72842, 33-53-67-73-83 мм, напильник, 6-гр. хвостовик, ке - фото 13
Набор коронок по керамической плитке Matrix 72842, 33-53-67-73-83 мм, напильник, 6-гр. хвостовик, ке - фото 14
Набор коронок по керамической плитке Matrix 72842, 33-53-67-73-83 мм, напильник, 6-гр. хвостовик, ке - фото 15
Набор коронок по керамической плитке Matrix 72842, 33-53-67-73-83 мм, напильник, 6-гр. хвостовик, ке - фото 16
Набор коронок по керамической плитке Matrix 72842, 33-53-67-73-83 мм, напильник, 6-гр. хвостовик, ке - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Бетон
Минимальный диаметр, мм
33
Максимальный диаметр, мм
83
Длина, мм
65
Комплектация
Пластиковый бокс - 1 штКоронка 33, 53, 67, 73, 83 - 5 штНапильник - 1 штДержавка для коронок - 1 штСверло центрирующее - 1 штЦентрирующее сверло - 1 шт
  • Набор коронок по керамической плитке Matrix 72842, 33-53-67-73-83 мм, напильник, 6-гр. хвостовик, ке - фото 1
  • Набор коронок по керамической плитке Matrix 72842, 33-53-67-73-83 мм, напильник, 6-гр. хвостовик, ке - фото 2
  • Набор коронок по керамической плитке Matrix 72842, 33-53-67-73-83 мм, напильник, 6-гр. хвостовик, ке - фото 3
  • Набор коронок по керамической плитке Matrix 72842, 33-53-67-73-83 мм, напильник, 6-гр. хвостовик, ке - фото 4
  • Набор коронок по керамической плитке Matrix 72842, 33-53-67-73-83 мм, напильник, 6-гр. хвостовик, ке - фото 5
  • Набор коронок по керамической плитке Matrix 72842, 33-53-67-73-83 мм, напильник, 6-гр. хвостовик, ке - фото 6
  • Набор коронок по керамической плитке Matrix 72842, 33-53-67-73-83 мм, напильник, 6-гр. хвостовик, ке - фото 7
  • Набор коронок по керамической плитке Matrix 72842, 33-53-67-73-83 мм, напильник, 6-гр. хвостовик, ке - фото 8
  • Набор коронок по керамической плитке Matrix 72842, 33-53-67-73-83 мм, напильник, 6-гр. хвостовик, ке - фото 9
  • Набор коронок по керамической плитке Matrix 72842, 33-53-67-73-83 мм, напильник, 6-гр. хвостовик, ке - фото 10
  • Набор коронок по керамической плитке Matrix 72842, 33-53-67-73-83 мм, напильник, 6-гр. хвостовик, ке - фото 11
  • Набор коронок по керамической плитке Matrix 72842, 33-53-67-73-83 мм, напильник, 6-гр. хвостовик, ке - фото 12
  • Набор коронок по керамической плитке Matrix 72842, 33-53-67-73-83 мм, напильник, 6-гр. хвостовик, ке - фото 13
  • Набор коронок по керамической плитке Matrix 72842, 33-53-67-73-83 мм, напильник, 6-гр. хвостовик, ке - фото 14
  • Набор коронок по керамической плитке Matrix 72842, 33-53-67-73-83 мм, напильник, 6-гр. хвостовик, ке - фото 15
  • Набор коронок по керамической плитке Matrix 72842, 33-53-67-73-83 мм, напильник, 6-гр. хвостовик, ке - фото 16
  • Набор коронок по керамической плитке Matrix 72842, 33-53-67-73-83 мм, напильник, 6-гр. хвостовик, ке - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 230 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746200
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор коронок по керамической плитке Matrix 72842, 33-53-67-73-83 мм, напильник, 6-гр. хвостовик, ке
2 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал
карбид вольфрама ВК6
Материал назначения
Бетон
Минимальный диаметр, мм
33
Максимальный диаметр, мм
83
Длина, мм
65
Комплектация
Пластиковый бокс - 1 штКоронка 33, 53, 67, 73, 83 - 5 штНапильник - 1 штДержавка для коронок - 1 штСверло центрирующее - 1 штЦентрирующее сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х9
Вес, кг.
1.69

Описание товара Набор коронок по керамической плитке Matrix 72842, 33-53-67-73-83 мм, напильник, 6-гр. хвостовик, ке

Набор коронок Matrix 72842 диаметром 33-53-67-73-83 мм, с 6-гранным хвостовиком и напильником, в пластиковом боксе, предназначен для сверления керамической плитки, кирпича, ячеистого бетона и пенобетона, газосиликата, гипсокартона. Оснастки устанавливаются на дрели и шуруповерты. Центрирующее сверло не допускает смещения коронок, обеспечивая точность работы. Рекомендуется использовать водяное охлаждение и работать в безударном режиме для продления срока службы коронок.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — рабочие части коронок и напильника, а также твердосплавная пластина сверла имеют напыление из карбида вольфрама ВК6.
  • Быстрая подготовка к работе — в комплект входит универсальная державка для установки коронок.
  • Легкий поиск нужной оснастки — в набор входят коронки диаметром 33, 53, 67, 73, 83 мм с четкой маркировкой размера на корпусе.
  • Надежная фиксация — центрирующее сверло с 6-гранным хвостовиком не проворачивается в патроне.
  • Дополнительные возможности — напильник позволяет расширить спектр выполняемых работ.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в пластиковом боксе.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор коронок по керамической плитке Matrix 72842, 33-53-67-73-83 мм, напильник, 6-гр. хвостовик, ке




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал
карбид вольфрама ВК6
Материал назначения
Бетон
Минимальный диаметр, мм
33
Максимальный диаметр, мм
83
Длина, мм
65
Комплектация
Пластиковый бокс - 1 штКоронка 33, 53, 67, 73, 83 - 5 штНапильник - 1 штДержавка для коронок - 1 штСверло центрирующее - 1 штЦентрирующее сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор коронок Matrix 72842 диаметром 33-53-67-73-83 мм, с 6-гранным хвостовиком и напильником, в пластиковом боксе, предназначен для сверления керамической плитки, кирпича, ячеистого бетона и пенобетона, газосиликата, гипсокартона. Оснастки устанавливаются на дрели и шуруповерты. Центрирующее сверло не допускает смещения коронок, обеспечивая точность работы. Рекомендуется использовать водяное охлаждение и работать в безударном режиме для продления срока службы коронок.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — рабочие части коронок и напильника, а также твердосплавная пластина сверла имеют напыление из карбида вольфрама ВК6.
  • Быстрая подготовка к работе — в комплект входит универсальная державка для установки коронок.
  • Легкий поиск нужной оснастки — в набор входят коронки диаметром 33, 53, 67, 73, 83 мм с четкой маркировкой размера на корпусе.
  • Надежная фиксация — центрирующее сверло с 6-гранным хвостовиком не проворачивается в патроне.
  • Дополнительные возможности — напильник позволяет расширить спектр выполняемых работ.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в пластиковом боксе.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Набор коронок по керамической плитке Matrix 72842, 33-53-67-73-83 мм, напильник, 6-гр. хвостовик, ке - стоимость товара 2230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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