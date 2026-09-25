Сверло по керамической плитке и стеклу Matrix 72837, 8 мм, 6-гр хвостовик
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Характеристики
Описание товара Сверло по керамической плитке и стеклу Matrix 72837, 8 мм, 6-гр хвостовик
Сверло Matrix 72837 диаметром 8 мм, с шестигранным хвостовиком, используется для сверления керамической плитки, стекла и других материалов с помощью дрели или шуруповерта. Выдерживает высокие нагрузки и подходит для интенсивного использования.
Важно! Для увеличения ресурса сверла сверление производится в безударном режиме с применением водяного охлаждения. Рекомендуемая частота оборотов составляет 550-1000 об/мин.
Преимущества
- Универсальность — одно сверло позволяет получать отверстия в керамической (кафельной) плитке, стекле, мраморе и фарфоре.
- Высокий ресурс — режущая пластина изготовлена из износостойкого сплава ВК6.
- Эффективная работа — крестовая пластина со специальным профилем обеспечивает быстрое засверливание и позволяет получать точные отверстия.
- Быстрая подготовка к работе — установка сверла в быстрозажимной патрон занимает несколько секунд.
- Надежная фиксация — шестигранный хвостовик с прорезью (Е6) не прокручивается в патроне.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Сверло Matrix 72837 диаметром 8 мм, с шестигранным хвостовиком, используется для сверления керамической плитки, стекла и других материалов с помощью дрели или шуруповерта. Выдерживает высокие нагрузки и подходит для интенсивного использования.
Важно! Для увеличения ресурса сверла сверление производится в безударном режиме с применением водяного охлаждения. Рекомендуемая частота оборотов составляет 550-1000 об/мин.
Преимущества
- Универсальность — одно сверло позволяет получать отверстия в керамической (кафельной) плитке, стекле, мраморе и фарфоре.
- Высокий ресурс — режущая пластина изготовлена из износостойкого сплава ВК6.
- Эффективная работа — крестовая пластина со специальным профилем обеспечивает быстрое засверливание и позволяет получать точные отверстия.
- Быстрая подготовка к работе — установка сверла в быстрозажимной патрон занимает несколько секунд.
- Надежная фиксация — шестигранный хвостовик с прорезью (Е6) не прокручивается в патроне.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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