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Сверло по кафелю и плитке Matrix 72821, регулируемое "Балеринка", 30-130 мм купить с доставкой в Москве
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Сверло по кафелю и плитке Matrix 72821, регулируемое "Балеринка", 30-130 мм

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Сверло по кафелю и плитке Matrix 72821, регулируемое &quot;Балеринка&quot;, 30-130 мм - фото 1
Сверло по кафелю и плитке Matrix 72821, регулируемое &quot;Балеринка&quot;, 30-130 мм - фото 2
Сверло по кафелю и плитке Matrix 72821, регулируемое &quot;Балеринка&quot;, 30-130 мм - фото 3
Сверло по кафелю и плитке Matrix 72821, регулируемое &quot;Балеринка&quot;, 30-130 мм - фото 4
Сверло по кафелю и плитке Matrix 72821, регулируемое &quot;Балеринка&quot;, 30-130 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Керамика
Минимальный диаметр, мм
30
Максимальный диаметр, мм
130
Комплектация
Сверло по дереву - 1 шт
  • Сверло по кафелю и плитке Matrix 72821, регулируемое &quot;Балеринка&quot;, 30-130 мм - фото 1
  • Сверло по кафелю и плитке Matrix 72821, регулируемое &quot;Балеринка&quot;, 30-130 мм - фото 2
  • Сверло по кафелю и плитке Matrix 72821, регулируемое &quot;Балеринка&quot;, 30-130 мм - фото 3
  • Сверло по кафелю и плитке Matrix 72821, регулируемое &quot;Балеринка&quot;, 30-130 мм - фото 4
  • Сверло по кафелю и плитке Matrix 72821, регулируемое &quot;Балеринка&quot;, 30-130 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746186
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Сверло по кафелю и плитке Matrix 72821, регулируемое "Балеринка", 30-130 мм
550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
Керамика
Минимальный диаметр, мм
30
Максимальный диаметр, мм
130
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло по дереву - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х2
Вес, г.
320

Описание товара Сверло по кафелю и плитке Matrix 72821, регулируемое "Балеринка", 30-130 мм

Сверло Matrix «Балеринка» 72821, регулируемое в диапазоне 30-130 мм, предназначено для получения отверстий толщиной 4-12 мм в керамике, кафеле, кирпиче, плитке и других материалах. Устанавливается в патрон дрели. Используется как начинающими мастерами, так и профессионалами.

Преимущества

  • Высокий показатель прочности — сверло изготовлено из стали 45.
  • Эффективная работа — режущими элементами являются твердосплавные пластины ВК8.
  • Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне.
  • Удобная регулировка диаметра реза — конструкцией предусмотрена возможность быстрого изменения положения резцов.



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Отзывы о товаре Сверло по кафелю и плитке Matrix 72821, регулируемое "Балеринка", 30-130 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
Керамика
Минимальный диаметр, мм
30
Максимальный диаметр, мм
130
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло по дереву - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Сверло Matrix «Балеринка» 72821, регулируемое в диапазоне 30-130 мм, предназначено для получения отверстий толщиной 4-12 мм в керамике, кафеле, кирпиче, плитке и других материалах. Устанавливается в патрон дрели. Используется как начинающими мастерами, так и профессионалами.

Преимущества

  • Высокий показатель прочности — сверло изготовлено из стали 45.
  • Эффективная работа — режущими элементами являются твердосплавные пластины ВК8.
  • Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне.
  • Удобная регулировка диаметра реза — конструкцией предусмотрена возможность быстрого изменения положения резцов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло по кафелю и плитке Matrix 72821, регулируемое "Балеринка", 30-130 мм - этот товар вы можете купить по цене 550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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