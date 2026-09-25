Сверло по керамической плитке и стеклу Matrix 72820, 10 мм, цилиндрический хвостовик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Керамика, Стекло, Керамогранит
Диаметр, мм
10
Посадочный диаметр, мм
8
Длина, мм
100
Комплектация
Сверло - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб.
В наличии
Код товара: 746185
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270 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
Керамика, Стекло, Керамогранит
Диаметр, мм
10
Посадочный диаметр, мм
8
Длина, мм
100
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х1
Вес, г.
80
Описание товара Сверло по керамической плитке и стеклу Matrix 72820, 10 мм, цилиндрический хвостовик
Сверло Matrix 72820 с цилиндрическим хвостовиком пригодится для получения отверстий диаметром 10 мм в керамической плитке и стекле. Пикообразная режущая часть обеспечивает быстрое засверливание. Сверло оптимально для бытовых работ. Рекомендуется использовать его с дрелью или шуруповертом в безударном режиме на рабочих оборотах 550-1000 об/мин.
Преимущества
- Режущая пластина из сплава YG6X облегчает засверливание и долго сохраняет рабочие свойства.
- Использование водяного охлаждения позволяет значительно увеличить ресурс сверла.
- Коррозионностойкое покрытие защищает оснастку от разрушения под воздействием влаги.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
Керамика, Стекло, Керамогранит
Диаметр, мм
10
Посадочный диаметр, мм
8
Длина, мм
100
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Сверло Matrix 72820 с цилиндрическим хвостовиком пригодится для получения отверстий диаметром 10 мм в керамической плитке и стекле. Пикообразная режущая часть обеспечивает быстрое засверливание. Сверло оптимально для бытовых работ. Рекомендуется использовать его с дрелью или шуруповертом в безударном режиме на рабочих оборотах 550-1000 об/мин.
Преимущества
- Режущая пластина из сплава YG6X облегчает засверливание и долго сохраняет рабочие свойства.
- Использование водяного охлаждения позволяет значительно увеличить ресурс сверла.
- Коррозионностойкое покрытие защищает оснастку от разрушения под воздействием влаги.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло по керамической плитке и стеклу Matrix 72820, 10 мм, цилиндрический хвостовик - стоимость товара 270 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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