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Сверло по керамической плитке DENZEL 728073, 8 мм, крестовая пластина, 6-гр. хвостовик купить с доставкой в Москве
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Сверло по керамической плитке DENZEL 728073, 8 мм, крестовая пластина, 6-гр. хвостовик

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Сверло по керамической плитке DENZEL 728073, 8 мм, крестовая пластина, 6-гр. хвостовик - фото 1
Сверло по керамической плитке DENZEL 728073, 8 мм, крестовая пластина, 6-гр. хвостовик - фото 2
Сверло по керамической плитке DENZEL 728073, 8 мм, крестовая пластина, 6-гр. хвостовик - фото 3
Сверло по керамической плитке DENZEL 728073, 8 мм, крестовая пластина, 6-гр. хвостовик - фото 4
Сверло по керамической плитке DENZEL 728073, 8 мм, крестовая пластина, 6-гр. хвостовик - фото 5
Сверло по керамической плитке DENZEL 728073, 8 мм, крестовая пластина, 6-гр. хвостовик - фото 6
Сверло по керамической плитке DENZEL 728073, 8 мм, крестовая пластина, 6-гр. хвостовик - фото 7
Сверло по керамической плитке DENZEL 728073, 8 мм, крестовая пластина, 6-гр. хвостовик - фото 8
Сверло по керамической плитке DENZEL 728073, 8 мм, крестовая пластина, 6-гр. хвостовик - фото 9
Сверло по керамической плитке DENZEL 728073, 8 мм, крестовая пластина, 6-гр. хвостовик - фото 10
Сверло по керамической плитке DENZEL 728073, 8 мм, крестовая пластина, 6-гр. хвостовик - фото 11
Сверло по керамической плитке DENZEL 728073, 8 мм, крестовая пластина, 6-гр. хвостовик - фото 12
Сверло по керамической плитке DENZEL 728073, 8 мм, крестовая пластина, 6-гр. хвостовик - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Керамика, Стекло, Керамогранит
Диаметр, мм
8
Посадочный диаметр, мм
8
Длина, мм
80
Комплектация
Сверло - 1 шт
  • Сверло по керамической плитке DENZEL 728073, 8 мм, крестовая пластина, 6-гр. хвостовик - фото 1
  • Сверло по керамической плитке DENZEL 728073, 8 мм, крестовая пластина, 6-гр. хвостовик - фото 2
  • Сверло по керамической плитке DENZEL 728073, 8 мм, крестовая пластина, 6-гр. хвостовик - фото 3
  • Сверло по керамической плитке DENZEL 728073, 8 мм, крестовая пластина, 6-гр. хвостовик - фото 4
  • Сверло по керамической плитке DENZEL 728073, 8 мм, крестовая пластина, 6-гр. хвостовик - фото 5
  • Сверло по керамической плитке DENZEL 728073, 8 мм, крестовая пластина, 6-гр. хвостовик - фото 6
  • Сверло по керамической плитке DENZEL 728073, 8 мм, крестовая пластина, 6-гр. хвостовик - фото 7
  • Сверло по керамической плитке DENZEL 728073, 8 мм, крестовая пластина, 6-гр. хвостовик - фото 8
  • Сверло по керамической плитке DENZEL 728073, 8 мм, крестовая пластина, 6-гр. хвостовик - фото 9
  • Сверло по керамической плитке DENZEL 728073, 8 мм, крестовая пластина, 6-гр. хвостовик - фото 10
  • Сверло по керамической плитке DENZEL 728073, 8 мм, крестовая пластина, 6-гр. хвостовик - фото 11
  • Сверло по керамической плитке DENZEL 728073, 8 мм, крестовая пластина, 6-гр. хвостовик - фото 12
  • Сверло по керамической плитке DENZEL 728073, 8 мм, крестовая пластина, 6-гр. хвостовик - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746181
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Сверло по керамической плитке DENZEL 728073, 8 мм, крестовая пластина, 6-гр. хвостовик
330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
Керамика, Стекло, Керамогранит
Диаметр, мм
8
Посадочный диаметр, мм
8
Длина, мм
80
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х1
Вес, г.
30

Описание товара Сверло по керамической плитке DENZEL 728073, 8 мм, крестовая пластина, 6-гр. хвостовик

Сверло Denzel 728073 диаметром 8 мм, с крестовой пластиной и шестигранным хвостовиком, используется для сверления керамической плитки, стекла и других материалов с помощью дрели или шуруповерта. Четырехкромочная режущая пластина обеспечивает высокую скорость засверливания. Оснастка выдерживает высокие нагрузки и подходит для интенсивного профессионального использования.

Важно! Для увеличения ресурса сверла сверление производится в безударном режиме с применением водяного охлаждения. Рекомендуемая частота оборотов составляет 550-1000 об/мин.

Преимущества

  • Универсальность — одно сверло позволяет получать отверстия в керамической (кафельной) плитке, стекле, мраморе и фарфоре.
  • Высокий ресурс — режущая пластина изготовлена из износостойкого сплава ВК6.
  • Точность выполняемых работ — крестовая пластина с алмазной заточкой обеспечивает быстрое засверливание без отклонения сверла от заданной оси.
  • Быстрая подготовка к работе — установка сверла в быстрозажимной патрон занимает несколько секунд.
  • Надежная фиксация — шестигранный хвостовик с прорезью (Е6) не прокручивается в патроне.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Сверло по керамической плитке DENZEL 728073, 8 мм, крестовая пластина, 6-гр. хвостовик




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
Керамика, Стекло, Керамогранит
Диаметр, мм
8
Посадочный диаметр, мм
8
Длина, мм
80
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Сверло Denzel 728073 диаметром 8 мм, с крестовой пластиной и шестигранным хвостовиком, используется для сверления керамической плитки, стекла и других материалов с помощью дрели или шуруповерта. Четырехкромочная режущая пластина обеспечивает высокую скорость засверливания. Оснастка выдерживает высокие нагрузки и подходит для интенсивного профессионального использования.

Важно! Для увеличения ресурса сверла сверление производится в безударном режиме с применением водяного охлаждения. Рекомендуемая частота оборотов составляет 550-1000 об/мин.

Преимущества

  • Универсальность — одно сверло позволяет получать отверстия в керамической (кафельной) плитке, стекле, мраморе и фарфоре.
  • Высокий ресурс — режущая пластина изготовлена из износостойкого сплава ВК6.
  • Точность выполняемых работ — крестовая пластина с алмазной заточкой обеспечивает быстрое засверливание без отклонения сверла от заданной оси.
  • Быстрая подготовка к работе — установка сверла в быстрозажимной патрон занимает несколько секунд.
  • Надежная фиксация — шестигранный хвостовик с прорезью (Е6) не прокручивается в патроне.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло по керамической плитке DENZEL 728073, 8 мм, крестовая пластина, 6-гр. хвостовик - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 330 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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