Top.Mail.Ru
Коронка алмазная по керамической плитке и стеклу СИБРТЕХ 72735, 120 х 55 мм, 6 гр.хв-к, с центр. све купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коронка алмазная по керамической плитке и стеклу СИБРТЕХ 72735, 120 х 55 мм, 6 гр.хв-к, с центр. све

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коронка алмазная по керамической плитке и стеклу СИБРТЕХ 72735, 120 х 55 мм, 6 гр.хв-к, с центр. све - фото 1
Коронка алмазная по керамической плитке и стеклу СИБРТЕХ 72735, 120 х 55 мм, 6 гр.хв-к, с центр. све - фото 2
Коронка алмазная по керамической плитке и стеклу СИБРТЕХ 72735, 120 х 55 мм, 6 гр.хв-к, с центр. све - фото 3
Коронка алмазная по керамической плитке и стеклу СИБРТЕХ 72735, 120 х 55 мм, 6 гр.хв-к, с центр. све - фото 4
Коронка алмазная по керамической плитке и стеклу СИБРТЕХ 72735, 120 х 55 мм, 6 гр.хв-к, с центр. све - фото 5
Коронка алмазная по керамической плитке и стеклу СИБРТЕХ 72735, 120 х 55 мм, 6 гр.хв-к, с центр. све - фото 6
Коронка алмазная по керамической плитке и стеклу СИБРТЕХ 72735, 120 х 55 мм, 6 гр.хв-к, с центр. све - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
керамика, стекло
Диаметр, мм
120
Максимальный диаметр, мм
120
Длина, мм
55
Комплектация
Сверло алмазное - 1 шт
  • Коронка алмазная по керамической плитке и стеклу СИБРТЕХ 72735, 120 х 55 мм, 6 гр.хв-к, с центр. све - фото 1
  • Коронка алмазная по керамической плитке и стеклу СИБРТЕХ 72735, 120 х 55 мм, 6 гр.хв-к, с центр. све - фото 2
  • Коронка алмазная по керамической плитке и стеклу СИБРТЕХ 72735, 120 х 55 мм, 6 гр.хв-к, с центр. све - фото 3
  • Коронка алмазная по керамической плитке и стеклу СИБРТЕХ 72735, 120 х 55 мм, 6 гр.хв-к, с центр. све - фото 4
  • Коронка алмазная по керамической плитке и стеклу СИБРТЕХ 72735, 120 х 55 мм, 6 гр.хв-к, с центр. све - фото 5
  • Коронка алмазная по керамической плитке и стеклу СИБРТЕХ 72735, 120 х 55 мм, 6 гр.хв-к, с центр. све - фото 6
  • Коронка алмазная по керамической плитке и стеклу СИБРТЕХ 72735, 120 х 55 мм, 6 гр.хв-к, с центр. све - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746175
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Коронка алмазная по керамической плитке и стеклу СИБРТЕХ 72735, 120 х 55 мм, 6 гр.хв-к, с центр. све
1 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
керамика, стекло
Диаметр, мм
120
Максимальный диаметр, мм
120
Длина, мм
55
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло алмазное - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х16х12
Вес, г.
340

Описание товара Коронка алмазная по керамической плитке и стеклу СИБРТЕХ 72735, 120 х 55 мм, 6 гр.хв-к, с центр. све

Сверло Сибртех 72735 размером 120 х 55 м, с шестигранным хвостовиком и центрирующим сверлом, позволяет получать отверстия в керамической плитке и стекле. Его устанавливают на дрель или шуруповерт, рекомендуемый диапазон рабочих оборотов 350-700 об/мин. Оснастка используется при выполнении бытовых ремонтных и отделочных работ.

После заглубления алмазной коронки на 1-2 мм рекомендуется снять центрирующее сверло, это поможет увеличить его ресурс. Применение водяного охлаждения значительно повышает срок службы оснастки.

Преимущества

  • Устойчивость к нагрузкам — коронка изготовлена из среднеуглеродистой стали 45.
  • Точное позиционирование — центрирующее сверло быстро заглубляется в материал, не давая коронке сдвигаться во время сверления.
  • Съемный центровик — при необходимости его можно заменить на сверло Сибртех 72709.
  • Коррозионная стойкость — оснастка защищена специальным покрытием.
  • Надежная фиксация — благодаря шестигранному хвостовику сверло не проворачивается в патроне электроинструмента.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Коронка алмазная по керамической плитке и стеклу СИБРТЕХ 72735, 120 х 55 мм, 6 гр.хв-к, с центр. све




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
керамика, стекло
Диаметр, мм
120
Максимальный диаметр, мм
120
Длина, мм
55
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло алмазное - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Сверло Сибртех 72735 размером 120 х 55 м, с шестигранным хвостовиком и центрирующим сверлом, позволяет получать отверстия в керамической плитке и стекле. Его устанавливают на дрель или шуруповерт, рекомендуемый диапазон рабочих оборотов 350-700 об/мин. Оснастка используется при выполнении бытовых ремонтных и отделочных работ.

После заглубления алмазной коронки на 1-2 мм рекомендуется снять центрирующее сверло, это поможет увеличить его ресурс. Применение водяного охлаждения значительно повышает срок службы оснастки.

Преимущества

  • Устойчивость к нагрузкам — коронка изготовлена из среднеуглеродистой стали 45.
  • Точное позиционирование — центрирующее сверло быстро заглубляется в материал, не давая коронке сдвигаться во время сверления.
  • Съемный центровик — при необходимости его можно заменить на сверло Сибртех 72709.
  • Коррозионная стойкость — оснастка защищена специальным покрытием.
  • Надежная фиксация — благодаря шестигранному хвостовику сверло не проворачивается в патроне электроинструмента.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коронка алмазная по керамической плитке и стеклу СИБРТЕХ 72735, 120 х 55 мм, 6 гр.хв-к, с центр. све - по цене 1350 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...