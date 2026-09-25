Коронка алмазная по керамической плитке и стеклу СИБРТЕХ 72719, 38 х 55 мм, 6 гр.хв-к, с центр. свер
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Характеристики
Описание товара Коронка алмазная по керамической плитке и стеклу СИБРТЕХ 72719, 38 х 55 мм, 6 гр.хв-к, с центр. свер
Сверло Сибртех 72719 размером 38 х 55 м, с шестигранным хвостовиком и центрирующим сверлом, позволяет получать отверстия в керамической плитке и стекле. Его устанавливают на дрель или шуруповерт, рекомендуемый диапазон рабочих оборотов 350-700 об/мин. Оснастка используется при выполнении бытовых ремонтных и отделочных работ.
После заглубления алмазной коронки на 1-2 мм рекомендуется снять центрирующее сверло, это поможет увеличить его ресурс. Применение водяного охлаждения значительно повышает срок службы оснастки.
Преимущества
- Устойчивость к нагрузкам — коронка изготовлена из среднеуглеродистой стали 45.
- Точное позиционирование — центрирующее сверло быстро заглубляется в материал, не давая коронке сдвигаться во время сверления.
- Съемный центровик — при необходимости его можно заменить на сверло Сибртех 72709.
- Коррозионная стойкость — оснастка защищена специальным покрытием.
- Надежная фиксация — благодаря шестигранному хвостовику сверло не проворачивается в патроне электроинструмента.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Сверло Сибртех 72719 размером 38 х 55 м, с шестигранным хвостовиком и центрирующим сверлом, позволяет получать отверстия в керамической плитке и стекле. Его устанавливают на дрель или шуруповерт, рекомендуемый диапазон рабочих оборотов 350-700 об/мин. Оснастка используется при выполнении бытовых ремонтных и отделочных работ.
После заглубления алмазной коронки на 1-2 мм рекомендуется снять центрирующее сверло, это поможет увеличить его ресурс. Применение водяного охлаждения значительно повышает срок службы оснастки.
Преимущества
- Устойчивость к нагрузкам — коронка изготовлена из среднеуглеродистой стали 45.
- Точное позиционирование — центрирующее сверло быстро заглубляется в материал, не давая коронке сдвигаться во время сверления.
- Съемный центровик — при необходимости его можно заменить на сверло Сибртех 72709.
- Коррозионная стойкость — оснастка защищена специальным покрытием.
- Надежная фиксация — благодаря шестигранному хвостовику сверло не проворачивается в патроне электроинструмента.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Коронка алмазная по керамической плитке и стеклу СИБРТЕХ 72719, 38 х 55 мм, 6 гр.хв-к, с центр. свер