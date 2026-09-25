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Набор сверл по бетону Sparta 725305, металлу, дереву 3-4-5-6-8-10 мм, 18 шт. пласт. бокс, цилин. хво купить с доставкой в Москве
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Набор сверл по бетону Sparta 725305, металлу, дереву 3-4-5-6-8-10 мм, 18 шт. пласт. бокс, цилин. хво

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Набор сверл по бетону Sparta 725305, металлу, дереву 3-4-5-6-8-10 мм, 18 шт. пласт. бокс, цилин. хво - фото 1
Набор сверл по бетону Sparta 725305, металлу, дереву 3-4-5-6-8-10 мм, 18 шт. пласт. бокс, цилин. хво - фото 2
Набор сверл по бетону Sparta 725305, металлу, дереву 3-4-5-6-8-10 мм, 18 шт. пласт. бокс, цилин. хво - фото 3
Набор сверл по бетону Sparta 725305, металлу, дереву 3-4-5-6-8-10 мм, 18 шт. пласт. бокс, цилин. хво - фото 4
Набор сверл по бетону Sparta 725305, металлу, дереву 3-4-5-6-8-10 мм, 18 шт. пласт. бокс, цилин. хво - фото 5
Набор сверл по бетону Sparta 725305, металлу, дереву 3-4-5-6-8-10 мм, 18 шт. пласт. бокс, цилин. хво - фото 6
Набор сверл по бетону Sparta 725305, металлу, дереву 3-4-5-6-8-10 мм, 18 шт. пласт. бокс, цилин. хво - фото 7
Набор сверл по бетону Sparta 725305, металлу, дереву 3-4-5-6-8-10 мм, 18 шт. пласт. бокс, цилин. хво - фото 8
Набор сверл по бетону Sparta 725305, металлу, дереву 3-4-5-6-8-10 мм, 18 шт. пласт. бокс, цилин. хво - фото 9
Набор сверл по бетону Sparta 725305, металлу, дереву 3-4-5-6-8-10 мм, 18 шт. пласт. бокс, цилин. хво - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
бетон, металл
Минимальный диаметр, мм
3
Максимальный диаметр, мм
10
Комплектация
Сверло по бетону 3, 4, 5, 6, 8, 10 - 6 шт Сверло по металлу 3, 4, 5, 6, 8, 10 - 6 шт Сверло по дереву 3, 4, 5, 6, 8, 10 - 6 шт Кейс пластиковый - 1 шт
  • Набор сверл по бетону Sparta 725305, металлу, дереву 3-4-5-6-8-10 мм, 18 шт. пласт. бокс, цилин. хво - фото 1
  • Набор сверл по бетону Sparta 725305, металлу, дереву 3-4-5-6-8-10 мм, 18 шт. пласт. бокс, цилин. хво - фото 2
  • Набор сверл по бетону Sparta 725305, металлу, дереву 3-4-5-6-8-10 мм, 18 шт. пласт. бокс, цилин. хво - фото 3
  • Набор сверл по бетону Sparta 725305, металлу, дереву 3-4-5-6-8-10 мм, 18 шт. пласт. бокс, цилин. хво - фото 4
  • Набор сверл по бетону Sparta 725305, металлу, дереву 3-4-5-6-8-10 мм, 18 шт. пласт. бокс, цилин. хво - фото 5
  • Набор сверл по бетону Sparta 725305, металлу, дереву 3-4-5-6-8-10 мм, 18 шт. пласт. бокс, цилин. хво - фото 6
  • Набор сверл по бетону Sparta 725305, металлу, дереву 3-4-5-6-8-10 мм, 18 шт. пласт. бокс, цилин. хво - фото 7
  • Набор сверл по бетону Sparta 725305, металлу, дереву 3-4-5-6-8-10 мм, 18 шт. пласт. бокс, цилин. хво - фото 8
  • Набор сверл по бетону Sparta 725305, металлу, дереву 3-4-5-6-8-10 мм, 18 шт. пласт. бокс, цилин. хво - фото 9
  • Набор сверл по бетону Sparta 725305, металлу, дереву 3-4-5-6-8-10 мм, 18 шт. пласт. бокс, цилин. хво - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746130
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор сверл по бетону Sparta 725305, металлу, дереву 3-4-5-6-8-10 мм, 18 шт. пласт. бокс, цилин. хво
730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Материал
сталь CrV
Материал назначения
бетон, металл
Минимальный диаметр, мм
3
Максимальный диаметр, мм
10
Количество предметов в комплекте
18
Комплектация
Сверло по бетону 3, 4, 5, 6, 8, 10 - 6 шт Сверло по металлу 3, 4, 5, 6, 8, 10 - 6 шт Сверло по дереву 3, 4, 5, 6, 8, 10 - 6 шт Кейс пластиковый - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х15х2
Вес, г.
380

Описание товара Набор сверл по бетону Sparta 725305, металлу, дереву 3-4-5-6-8-10 мм, 18 шт. пласт. бокс, цилин. хво

Набор Sparta 725305 включает 18 сверл с цилиндрическим хвостовиком, диаметром 3-4-5-6-8-10 мм, предназначенных для работ по бетону, металлу и дереву. В комплект поставки входят сверла самых популярных размеров, которые используют для бытового ремонта, монтажа и сборки различных конструкций.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — сверла из быстрорежущей стали выдерживают значительные нагрузки и устойчивы к перегреву.
  • Высокий ресурс — режущие пластины сверл по бетону изготовлены из сплава карбида вольфрама ВК6.
  • Точность выполняемых работ — центрирующее острие облегчает засверливание древесины и помогает сохранять направление сверления.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор упакован в пластиковый бокс.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор сверл по бетону Sparta 725305, металлу, дереву 3-4-5-6-8-10 мм, 18 шт. пласт. бокс, цилин. хво




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Характеристики
Бренд
Sparta
Материал
сталь CrV
Материал назначения
бетон, металл
Минимальный диаметр, мм
3
Максимальный диаметр, мм
10
Количество предметов в комплекте
18
Комплектация
Сверло по бетону 3, 4, 5, 6, 8, 10 - 6 шт Сверло по металлу 3, 4, 5, 6, 8, 10 - 6 шт Сверло по дереву 3, 4, 5, 6, 8, 10 - 6 шт Кейс пластиковый - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор Sparta 725305 включает 18 сверл с цилиндрическим хвостовиком, диаметром 3-4-5-6-8-10 мм, предназначенных для работ по бетону, металлу и дереву. В комплект поставки входят сверла самых популярных размеров, которые используют для бытового ремонта, монтажа и сборки различных конструкций.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — сверла из быстрорежущей стали выдерживают значительные нагрузки и устойчивы к перегреву.
  • Высокий ресурс — режущие пластины сверл по бетону изготовлены из сплава карбида вольфрама ВК6.
  • Точность выполняемых работ — центрирующее острие облегчает засверливание древесины и помогает сохранять направление сверления.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор упакован в пластиковый бокс.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор сверл по бетону Sparta 725305, металлу, дереву 3-4-5-6-8-10 мм, 18 шт. пласт. бокс, цилин. хво - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 730 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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