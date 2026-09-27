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Набор сверл по бетону Sparta 725055, 5-6-8 мм, металлу 5-6-8 мм, дереву 5-6-8 мм, 9 шт. цилин. хвост купить с доставкой в Москве
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Набор сверл по бетону Sparta 725055, 5-6-8 мм, металлу 5-6-8 мм, дереву 5-6-8 мм, 9 шт. цилин. хвост

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Набор сверл по бетону Sparta 725055, 5-6-8 мм, металлу 5-6-8 мм, дереву 5-6-8 мм, 9 шт. цилин. хвост - фото 1
Набор сверл по бетону Sparta 725055, 5-6-8 мм, металлу 5-6-8 мм, дереву 5-6-8 мм, 9 шт. цилин. хвост - фото 2
Набор сверл по бетону Sparta 725055, 5-6-8 мм, металлу 5-6-8 мм, дереву 5-6-8 мм, 9 шт. цилин. хвост - фото 3
Набор сверл по бетону Sparta 725055, 5-6-8 мм, металлу 5-6-8 мм, дереву 5-6-8 мм, 9 шт. цилин. хвост - фото 4
Набор сверл по бетону Sparta 725055, 5-6-8 мм, металлу 5-6-8 мм, дереву 5-6-8 мм, 9 шт. цилин. хвост - фото 5
Набор сверл по бетону Sparta 725055, 5-6-8 мм, металлу 5-6-8 мм, дереву 5-6-8 мм, 9 шт. цилин. хвост - фото 6
Набор сверл по бетону Sparta 725055, 5-6-8 мм, металлу 5-6-8 мм, дереву 5-6-8 мм, 9 шт. цилин. хвост - фото 7
Набор сверл по бетону Sparta 725055, 5-6-8 мм, металлу 5-6-8 мм, дереву 5-6-8 мм, 9 шт. цилин. хвост - фото 8
Набор сверл по бетону Sparta 725055, 5-6-8 мм, металлу 5-6-8 мм, дереву 5-6-8 мм, 9 шт. цилин. хвост - фото 9
Набор сверл по бетону Sparta 725055, 5-6-8 мм, металлу 5-6-8 мм, дереву 5-6-8 мм, 9 шт. цилин. хвост - фото 10
Набор сверл по бетону Sparta 725055, 5-6-8 мм, металлу 5-6-8 мм, дереву 5-6-8 мм, 9 шт. цилин. хвост - фото 11
Набор сверл по бетону Sparta 725055, 5-6-8 мм, металлу 5-6-8 мм, дереву 5-6-8 мм, 9 шт. цилин. хвост - фото 12
Набор сверл по бетону Sparta 725055, 5-6-8 мм, металлу 5-6-8 мм, дереву 5-6-8 мм, 9 шт. цилин. хвост - фото 13
Набор сверл по бетону Sparta 725055, 5-6-8 мм, металлу 5-6-8 мм, дереву 5-6-8 мм, 9 шт. цилин. хвост - фото 14
Набор сверл по бетону Sparta 725055, 5-6-8 мм, металлу 5-6-8 мм, дереву 5-6-8 мм, 9 шт. цилин. хвост - фото 15
Набор сверл по бетону Sparta 725055, 5-6-8 мм, металлу 5-6-8 мм, дереву 5-6-8 мм, 9 шт. цилин. хвост - фото 16
Набор сверл по бетону Sparta 725055, 5-6-8 мм, металлу 5-6-8 мм, дереву 5-6-8 мм, 9 шт. цилин. хвост - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
бетон, металл
Минимальный диаметр, мм
5
Максимальный диаметр, мм
8
Комплектация
Сверло по бетону с твердосплавной пластиной 5, 6, 8 - 3 шт Сверло по металлу 5, 6, 8 - 3 шт Сверло по дереву 5, 6, 8 - 3 шт Пластиковый кейс - 1 шт
  • Набор сверл по бетону Sparta 725055, 5-6-8 мм, металлу 5-6-8 мм, дереву 5-6-8 мм, 9 шт. цилин. хвост - фото 1
  • Набор сверл по бетону Sparta 725055, 5-6-8 мм, металлу 5-6-8 мм, дереву 5-6-8 мм, 9 шт. цилин. хвост - фото 2
  • Набор сверл по бетону Sparta 725055, 5-6-8 мм, металлу 5-6-8 мм, дереву 5-6-8 мм, 9 шт. цилин. хвост - фото 3
  • Набор сверл по бетону Sparta 725055, 5-6-8 мм, металлу 5-6-8 мм, дереву 5-6-8 мм, 9 шт. цилин. хвост - фото 4
  • Набор сверл по бетону Sparta 725055, 5-6-8 мм, металлу 5-6-8 мм, дереву 5-6-8 мм, 9 шт. цилин. хвост - фото 5
  • Набор сверл по бетону Sparta 725055, 5-6-8 мм, металлу 5-6-8 мм, дереву 5-6-8 мм, 9 шт. цилин. хвост - фото 6
  • Набор сверл по бетону Sparta 725055, 5-6-8 мм, металлу 5-6-8 мм, дереву 5-6-8 мм, 9 шт. цилин. хвост - фото 7
  • Набор сверл по бетону Sparta 725055, 5-6-8 мм, металлу 5-6-8 мм, дереву 5-6-8 мм, 9 шт. цилин. хвост - фото 8
  • Набор сверл по бетону Sparta 725055, 5-6-8 мм, металлу 5-6-8 мм, дереву 5-6-8 мм, 9 шт. цилин. хвост - фото 9
  • Набор сверл по бетону Sparta 725055, 5-6-8 мм, металлу 5-6-8 мм, дереву 5-6-8 мм, 9 шт. цилин. хвост - фото 10
  • Набор сверл по бетону Sparta 725055, 5-6-8 мм, металлу 5-6-8 мм, дереву 5-6-8 мм, 9 шт. цилин. хвост - фото 11
  • Набор сверл по бетону Sparta 725055, 5-6-8 мм, металлу 5-6-8 мм, дереву 5-6-8 мм, 9 шт. цилин. хвост - фото 12
  • Набор сверл по бетону Sparta 725055, 5-6-8 мм, металлу 5-6-8 мм, дереву 5-6-8 мм, 9 шт. цилин. хвост - фото 13
  • Набор сверл по бетону Sparta 725055, 5-6-8 мм, металлу 5-6-8 мм, дереву 5-6-8 мм, 9 шт. цилин. хвост - фото 14
  • Набор сверл по бетону Sparta 725055, 5-6-8 мм, металлу 5-6-8 мм, дереву 5-6-8 мм, 9 шт. цилин. хвост - фото 15
  • Набор сверл по бетону Sparta 725055, 5-6-8 мм, металлу 5-6-8 мм, дереву 5-6-8 мм, 9 шт. цилин. хвост - фото 16
  • Набор сверл по бетону Sparta 725055, 5-6-8 мм, металлу 5-6-8 мм, дереву 5-6-8 мм, 9 шт. цилин. хвост - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746128
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Набор сверл по бетону Sparta 725055, 5-6-8 мм, металлу 5-6-8 мм, дереву 5-6-8 мм, 9 шт. цилин. хвост
360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Материал
сталь CrV
Материал назначения
бетон, металл
Минимальный диаметр, мм
5
Максимальный диаметр, мм
8
Количество предметов в комплекте
9
Комплектация
Сверло по бетону с твердосплавной пластиной 5, 6, 8 - 3 шт Сверло по металлу 5, 6, 8 - 3 шт Сверло по дереву 5, 6, 8 - 3 шт Пластиковый кейс - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х2
Вес, г.
200

Описание товара Набор сверл по бетону Sparta 725055, 5-6-8 мм, металлу 5-6-8 мм, дереву 5-6-8 мм, 9 шт. цилин. хвост

Набор Sparta 725055 включает 9 сверл с цилиндрическим хвостовиком, диаметром 5-6-8 мм, предназначенных для работ по бетону, металлу и дереву. В комплект поставки входят сверла самых популярных размеров, которые используют для бытового ремонта, монтажа и сборки различных конструкций.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — сверла из быстрорежущей стали выдерживают значительные нагрузки и устойчивы к перегреву.
  • Высокий ресурс — режущие пластины сверл по бетону изготовлены из сплава карбида вольфрама ВК6.
  • Точность выполняемых работ — центрирующее острие облегчает засверливание древесины и помогает сохранять направление сверления.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор упакован в пластиковый бокс.



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Отзывы о товаре Набор сверл по бетону Sparta 725055, 5-6-8 мм, металлу 5-6-8 мм, дереву 5-6-8 мм, 9 шт. цилин. хвост




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Характеристики
Бренд
Sparta
Материал
сталь CrV
Материал назначения
бетон, металл
Минимальный диаметр, мм
5
Максимальный диаметр, мм
8
Количество предметов в комплекте
9
Комплектация
Сверло по бетону с твердосплавной пластиной 5, 6, 8 - 3 шт Сверло по металлу 5, 6, 8 - 3 шт Сверло по дереву 5, 6, 8 - 3 шт Пластиковый кейс - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор Sparta 725055 включает 9 сверл с цилиндрическим хвостовиком, диаметром 5-6-8 мм, предназначенных для работ по бетону, металлу и дереву. В комплект поставки входят сверла самых популярных размеров, которые используют для бытового ремонта, монтажа и сборки различных конструкций.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — сверла из быстрорежущей стали выдерживают значительные нагрузки и устойчивы к перегреву.
  • Высокий ресурс — режущие пластины сверл по бетону изготовлены из сплава карбида вольфрама ВК6.
  • Точность выполняемых работ — центрирующее острие облегчает засверливание древесины и помогает сохранять направление сверления.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор упакован в пластиковый бокс.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор сверл по бетону Sparta 725055, 5-6-8 мм, металлу 5-6-8 мм, дереву 5-6-8 мм, 9 шт. цилин. хвост - данный товар вы можете купить по цене 360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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