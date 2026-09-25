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Хвостовик Matrix 72496, 6-гранный для коронок BIMETAL свыше 30 мм купить с доставкой в Москве
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Хвостовик Matrix 72496, 6-гранный для коронок BIMETAL свыше 30 мм

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Хвостовик Matrix 72496, 6-гранный для коронок BIMETAL свыше 30 мм - фото 1
Хвостовик Matrix 72496, 6-гранный для коронок BIMETAL свыше 30 мм - фото 2
Хвостовик Matrix 72496, 6-гранный для коронок BIMETAL свыше 30 мм - фото 3
Хвостовик Matrix 72496, 6-гранный для коронок BIMETAL свыше 30 мм - фото 4
Хвостовик Matrix 72496, 6-гранный для коронок BIMETAL свыше 30 мм - фото 5
Хвостовик Matrix 72496, 6-гранный для коронок BIMETAL свыше 30 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Минимальный диаметр, мм
32
Максимальный диаметр, мм
140
Длина, мм
120
Комплектация
Хвостовик шестигранный - 1 штСверло - 1 шт
  • Хвостовик Matrix 72496, 6-гранный для коронок BIMETAL свыше 30 мм - фото 1
  • Хвостовик Matrix 72496, 6-гранный для коронок BIMETAL свыше 30 мм - фото 2
  • Хвостовик Matrix 72496, 6-гранный для коронок BIMETAL свыше 30 мм - фото 3
  • Хвостовик Matrix 72496, 6-гранный для коронок BIMETAL свыше 30 мм - фото 4
  • Хвостовик Matrix 72496, 6-гранный для коронок BIMETAL свыше 30 мм - фото 5
  • Хвостовик Matrix 72496, 6-гранный для коронок BIMETAL свыше 30 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746123
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Хвостовик Matrix 72496, 6-гранный для коронок BIMETAL свыше 30 мм
400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
быстрорежущая сталь; сталь 45
Минимальный диаметр, мм
32
Максимальный диаметр, мм
140
Длина, мм
120
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Хвостовик шестигранный - 1 штСверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х11х4
Вес, г.
250

Описание товара Хвостовик Matrix 72496, 6-гранный для коронок BIMETAL свыше 30 мм

Шестигранный хвостовик Matrix 72496 применяется вместе с коронками линейки BIMETAL 72432-72499 диаметром 32-140 мм. С помощью направляющего сверла осуществляется предварительное засверливание, за счет чего повышается точность работы. Хвостовик будет полезен как начинающим мастерам, так и профессионалам для облегчения сверлильных работ с коронками.

Преимущества

  • Высокая скорость и качественная работа — сверло выполнено из быстрорежущей стали.
  • Шестигранный хвостовик — инструмент легко и надежно фиксируется в патроне перфоратора.
  • Надежное закрепление в коронке — хвостовик оснащен двумя упорами по краям.



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Отзывы о товаре Хвостовик Matrix 72496, 6-гранный для коронок BIMETAL свыше 30 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
быстрорежущая сталь; сталь 45
Минимальный диаметр, мм
32
Максимальный диаметр, мм
140
Длина, мм
120
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Хвостовик шестигранный - 1 штСверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Шестигранный хвостовик Matrix 72496 применяется вместе с коронками линейки BIMETAL 72432-72499 диаметром 32-140 мм. С помощью направляющего сверла осуществляется предварительное засверливание, за счет чего повышается точность работы. Хвостовик будет полезен как начинающим мастерам, так и профессионалам для облегчения сверлильных работ с коронками.

Преимущества

  • Высокая скорость и качественная работа — сверло выполнено из быстрорежущей стали.
  • Шестигранный хвостовик — инструмент легко и надежно фиксируется в патроне перфоратора.
  • Надежное закрепление в коронке — хвостовик оснащен двумя упорами по краям.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Хвостовик Matrix 72496, 6-гранный для коронок BIMETAL свыше 30 мм - по цене 400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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