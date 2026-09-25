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Хвостовик Matrix 72494, 6-гранный для коронок BIMETAL до 30 мм купить с доставкой в Москве
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Хвостовик Matrix 72494, 6-гранный для коронок BIMETAL до 30 мм

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Хвостовик Matrix 72494, 6-гранный для коронок BIMETAL до 30 мм - фото 1
Хвостовик Matrix 72494, 6-гранный для коронок BIMETAL до 30 мм - фото 2
Хвостовик Matrix 72494, 6-гранный для коронок BIMETAL до 30 мм - фото 3
Хвостовик Matrix 72494, 6-гранный для коронок BIMETAL до 30 мм - фото 4
Хвостовик Matrix 72494, 6-гранный для коронок BIMETAL до 30 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Минимальный диаметр, мм
14
Максимальный диаметр, мм
30
Длина, мм
80
Комплектация
Хвостовик шестигранный - 1 штСверло - 1 шт
  • Хвостовик Matrix 72494, 6-гранный для коронок BIMETAL до 30 мм - фото 1
  • Хвостовик Matrix 72494, 6-гранный для коронок BIMETAL до 30 мм - фото 2
  • Хвостовик Matrix 72494, 6-гранный для коронок BIMETAL до 30 мм - фото 3
  • Хвостовик Matrix 72494, 6-гранный для коронок BIMETAL до 30 мм - фото 4
  • Хвостовик Matrix 72494, 6-гранный для коронок BIMETAL до 30 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746121
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Хвостовик Matrix 72494, 6-гранный для коронок BIMETAL до 30 мм
300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
быстрорежущая сталь, сталь 45
Минимальный диаметр, мм
14
Максимальный диаметр, мм
30
Длина, мм
80
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Хвостовик шестигранный - 1 штСверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х11х3
Вес, г.
80

Описание товара Хвостовик Matrix 72494, 6-гранный для коронок BIMETAL до 30 мм

Шестигранный хвостовик Matrix 72494 применяется вместе с коронками линейки BIMETAL 72414-72430 диаметром 14-30 мм. С помощью направляющего сверла осуществляется предварительное засверливание, за счет чего повышается точность работы. Хвостовик будет полезен как начинающим мастерам, так и профессионалам для облегчения сверлильных работ с коронками.

Преимущества

  • Высокая скорость и качественная работа — сверло выполнено из быстрорежущей стали.
  • Шестигранный хвостовик — инструмент легко и надежно фиксируется в патроне перфоратора.
  • Надежное закрепление в коронке — хвостовик оснащен двумя упорами по краям.



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Отзывы о товаре Хвостовик Matrix 72494, 6-гранный для коронок BIMETAL до 30 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
быстрорежущая сталь, сталь 45
Минимальный диаметр, мм
14
Максимальный диаметр, мм
30
Длина, мм
80
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Хвостовик шестигранный - 1 штСверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Шестигранный хвостовик Matrix 72494 применяется вместе с коронками линейки BIMETAL 72414-72430 диаметром 14-30 мм. С помощью направляющего сверла осуществляется предварительное засверливание, за счет чего повышается точность работы. Хвостовик будет полезен как начинающим мастерам, так и профессионалам для облегчения сверлильных работ с коронками.

Преимущества

  • Высокая скорость и качественная работа — сверло выполнено из быстрорежущей стали.
  • Шестигранный хвостовик — инструмент легко и надежно фиксируется в патроне перфоратора.
  • Надежное закрепление в коронке — хвостовик оснащен двумя упорами по краям.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Хвостовик Matrix 72494, 6-гранный для коронок BIMETAL до 30 мм - по цене 300 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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