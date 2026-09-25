Хвостовик Matrix 72494, 6-гранный для коронок BIMETAL до 30 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для перфораторов
Минимальный диаметр, мм
14
Максимальный диаметр, мм
30
Длина, мм
80
Комплектация
Хвостовик шестигранный - 1 штСверло - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб.
В наличии
Код товара: 746121
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300 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
быстрорежущая сталь, сталь 45
Минимальный диаметр, мм
14
Максимальный диаметр, мм
30
Длина, мм
80
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Хвостовик шестигранный - 1 штСверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х11х3
Вес, г.
80
Описание товара Хвостовик Matrix 72494, 6-гранный для коронок BIMETAL до 30 мм
Шестигранный хвостовик Matrix 72494 применяется вместе с коронками линейки BIMETAL 72414-72430 диаметром 14-30 мм. С помощью направляющего сверла осуществляется предварительное засверливание, за счет чего повышается точность работы. Хвостовик будет полезен как начинающим мастерам, так и профессионалам для облегчения сверлильных работ с коронками.
Преимущества
- Высокая скорость и качественная работа — сверло выполнено из быстрорежущей стали.
- Шестигранный хвостовик — инструмент легко и надежно фиксируется в патроне перфоратора.
- Надежное закрепление в коронке — хвостовик оснащен двумя упорами по краям.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
быстрорежущая сталь, сталь 45
Минимальный диаметр, мм
14
Максимальный диаметр, мм
30
Длина, мм
80
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Хвостовик шестигранный - 1 штСверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Шестигранный хвостовик Matrix 72494 применяется вместе с коронками линейки BIMETAL 72414-72430 диаметром 14-30 мм. С помощью направляющего сверла осуществляется предварительное засверливание, за счет чего повышается точность работы. Хвостовик будет полезен как начинающим мастерам, так и профессионалам для облегчения сверлильных работ с коронками.
Преимущества
- Высокая скорость и качественная работа — сверло выполнено из быстрорежущей стали.
- Шестигранный хвостовик — инструмент легко и надежно фиксируется в патроне перфоратора.
- Надежное закрепление в коронке — хвостовик оснащен двумя упорами по краям.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Хвостовик Matrix 72494, 6-гранный для коронок BIMETAL до 30 мм - по цене 300 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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