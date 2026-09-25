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Хвостовик Matrix 72490, SDS PLUS для коронок BIMETAL до 30 мм купить с доставкой в Москве
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Хвостовик Matrix 72490, SDS PLUS для коронок BIMETAL до 30 мм

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Хвостовик Matrix 72490, SDS PLUS для коронок BIMETAL до 30 мм - фото 1
Хвостовик Matrix 72490, SDS PLUS для коронок BIMETAL до 30 мм - фото 2
Хвостовик Matrix 72490, SDS PLUS для коронок BIMETAL до 30 мм - фото 3
Хвостовик Matrix 72490, SDS PLUS для коронок BIMETAL до 30 мм - фото 4
Хвостовик Matrix 72490, SDS PLUS для коронок BIMETAL до 30 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Минимальный диаметр, мм
14
Максимальный диаметр, мм
30
Комплектация
Хвостовик SDS PLUS - 1 штсверло - 1 шт
  • Хвостовик Matrix 72490, SDS PLUS для коронок BIMETAL до 30 мм - фото 1
  • Хвостовик Matrix 72490, SDS PLUS для коронок BIMETAL до 30 мм - фото 2
  • Хвостовик Matrix 72490, SDS PLUS для коронок BIMETAL до 30 мм - фото 3
  • Хвостовик Matrix 72490, SDS PLUS для коронок BIMETAL до 30 мм - фото 4
  • Хвостовик Matrix 72490, SDS PLUS для коронок BIMETAL до 30 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746116
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Хвостовик Matrix 72490, SDS PLUS для коронок BIMETAL до 30 мм
310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
быстрорежущая сталь, сталь 45
Минимальный диаметр, мм
14
Максимальный диаметр, мм
30
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Хвостовик SDS PLUS - 1 штсверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х11х2
Вес, г.
100

Описание товара Хвостовик Matrix 72490, SDS PLUS для коронок BIMETAL до 30 мм

Хвостовик SDS PLUS Matrix 72490 предназначен для коронок BIMETAL 72414-72430 размером 14-30 мм. Пригодится профессиональным и частным мастерам для облегчения сверлильных операций. Направляющим сверлом можно проделать предварительное отверстие для точности работы.

Преимущества

  • Сверло выполнено из быстрорежущей стали, за счет чего обеспечивается высокая скорость и качество работы.
  • Благодаря хвостовику SDS PLUS инструмент легко и надежно фиксируется в патроне перфоратора.
  • Хвостовик оснащен двумя упорами по краям, поэтому надежно крепится в коронке.



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Отзывы о товаре Хвостовик Matrix 72490, SDS PLUS для коронок BIMETAL до 30 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
быстрорежущая сталь, сталь 45
Минимальный диаметр, мм
14
Максимальный диаметр, мм
30
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Хвостовик SDS PLUS - 1 штсверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Хвостовик SDS PLUS Matrix 72490 предназначен для коронок BIMETAL 72414-72430 размером 14-30 мм. Пригодится профессиональным и частным мастерам для облегчения сверлильных операций. Направляющим сверлом можно проделать предварительное отверстие для точности работы.

Преимущества

  • Сверло выполнено из быстрорежущей стали, за счет чего обеспечивается высокая скорость и качество работы.
  • Благодаря хвостовику SDS PLUS инструмент легко и надежно фиксируется в патроне перфоратора.
  • Хвостовик оснащен двумя упорами по краям, поэтому надежно крепится в коронке.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Хвостовик Matrix 72490, SDS PLUS для коронок BIMETAL до 30 мм – стоимость товара 310 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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