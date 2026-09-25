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Коронка DENZEL 724122, HSS по металлу, 68 мм, нитридтитановое покрытие купить с доставкой в Москве
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Коронка DENZEL 724122, HSS по металлу, 68 мм, нитридтитановое покрытие

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Коронка DENZEL 724122, HSS по металлу, 68 мм, нитридтитановое покрытие - фото 1
Коронка DENZEL 724122, HSS по металлу, 68 мм, нитридтитановое покрытие - фото 2
Коронка DENZEL 724122, HSS по металлу, 68 мм, нитридтитановое покрытие - фото 3
Коронка DENZEL 724122, HSS по металлу, 68 мм, нитридтитановое покрытие - фото 4
Коронка DENZEL 724122, HSS по металлу, 68 мм, нитридтитановое покрытие - фото 5
Коронка DENZEL 724122, HSS по металлу, 68 мм, нитридтитановое покрытие - фото 6
Коронка DENZEL 724122, HSS по металлу, 68 мм, нитридтитановое покрытие - фото 7
Коронка DENZEL 724122, HSS по металлу, 68 мм, нитридтитановое покрытие - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
68
Диаметр резьбы (М)
M10
Длина, мм
70
Комплектация
Коронка - 1 штСверло центровочное - 1 штПружина - 1 штХвостовик коронки - 1 штКлюч имбусовый - 1 штЦентрирующее сверло - 1 шт
  • Коронка DENZEL 724122, HSS по металлу, 68 мм, нитридтитановое покрытие - фото 1
  • Коронка DENZEL 724122, HSS по металлу, 68 мм, нитридтитановое покрытие - фото 2
  • Коронка DENZEL 724122, HSS по металлу, 68 мм, нитридтитановое покрытие - фото 3
  • Коронка DENZEL 724122, HSS по металлу, 68 мм, нитридтитановое покрытие - фото 4
  • Коронка DENZEL 724122, HSS по металлу, 68 мм, нитридтитановое покрытие - фото 5
  • Коронка DENZEL 724122, HSS по металлу, 68 мм, нитридтитановое покрытие - фото 6
  • Коронка DENZEL 724122, HSS по металлу, 68 мм, нитридтитановое покрытие - фото 7
  • Коронка DENZEL 724122, HSS по металлу, 68 мм, нитридтитановое покрытие - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746087
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коронка DENZEL 724122, HSS по металлу, 68 мм, нитридтитановое покрытие
810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для перфораторов
Материал
быстрорежущая сталь
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
68
Диаметр резьбы (М)
M10
Длина, мм
70
Количество предметов в комплекте
6
Комплектация
Коронка - 1 штСверло центровочное - 1 штПружина - 1 штХвостовик коронки - 1 штКлюч имбусовый - 1 штЦентрирующее сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х3
Вес, г.
320

Описание товара Коронка DENZEL 724122, HSS по металлу, 68 мм, нитридтитановое покрытие

Коронка Denzel 724122 диаметром 68 мм, из стали HSS, с нитридтитановым покрытием, применяется для сверления отверстий в черных, цветных металлах, пластике и других материалах. Рассчитана на профессиональное использование на строительной площадке. Коронка пригодится при прокладке коммуникаций, монтаже оборудования, крепежных элементов и различных конструкций.

Преимущества

  • Прочность — корпус и рабочая часть являются монолитной конструкцией из высококачественной стали.
  • Высокая эффективность — центрирующее сверло из быстрорежущей стали облегчает засверливание.
  • Коррозионная стойкость — корпус и рабочая часть имеют защитное нитридтитановое покрытие.
  • Эффективное удаление продуктов сверления — специальная пружина препятствует застреванию шлама.
  • Трехгранный хвостовик — коронка не прокручивается в патроне перфоратора во время работы.



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Отзывы о товаре Коронка DENZEL 724122, HSS по металлу, 68 мм, нитридтитановое покрытие




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для перфораторов
Материал
быстрорежущая сталь
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
68
Диаметр резьбы (М)
M10
Длина, мм
70
Количество предметов в комплекте
6
Комплектация
Коронка - 1 штСверло центровочное - 1 штПружина - 1 штХвостовик коронки - 1 штКлюч имбусовый - 1 штЦентрирующее сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Коронка Denzel 724122 диаметром 68 мм, из стали HSS, с нитридтитановым покрытием, применяется для сверления отверстий в черных, цветных металлах, пластике и других материалах. Рассчитана на профессиональное использование на строительной площадке. Коронка пригодится при прокладке коммуникаций, монтаже оборудования, крепежных элементов и различных конструкций.

Преимущества

  • Прочность — корпус и рабочая часть являются монолитной конструкцией из высококачественной стали.
  • Высокая эффективность — центрирующее сверло из быстрорежущей стали облегчает засверливание.
  • Коррозионная стойкость — корпус и рабочая часть имеют защитное нитридтитановое покрытие.
  • Эффективное удаление продуктов сверления — специальная пружина препятствует застреванию шлама.
  • Трехгранный хвостовик — коронка не прокручивается в патроне перфоратора во время работы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коронка DENZEL 724122, HSS по металлу, 68 мм, нитридтитановое покрытие - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 810 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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