Коронка DENZEL 724121, HSS по металлу, 65 мм, нитридтитановое покрытие
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
65
Диаметр резьбы (М)
M10
Длина, мм
70
Комплектация
Коронка - 1 штСверло центровочное - 1 штПружина - 1 штХвостовик коронки - 1 штКлюч имбусовый - 1 штЦентрирующее сверло - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб.
В наличии
Код товара: 746086
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Характеристики
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
быстрорежущая сталь
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
65
Диаметр резьбы (М)
M10
Длина, мм
70
Количество предметов в комплекте
6
Комплектация
Коронка - 1 штСверло центровочное - 1 штПружина - 1 штХвостовик коронки - 1 штКлюч имбусовый - 1 штЦентрирующее сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х2
Вес, г.
260
Описание товара Коронка DENZEL 724121, HSS по металлу, 65 мм, нитридтитановое покрытие
Коронка Denzel 724121 диаметром 65 мм, из стали HSS, с нитридтитановым покрытием, применяется для сверления отверстий в черных, цветных металлах, пластике и других материалах. Рассчитана на профессиональное использование на строительной площадке. Коронка пригодится при прокладке коммуникаций, монтаже оборудования, крепежных элементов и различных конструкций.
Преимущества
- Прочность — корпус и рабочая часть являются монолитной конструкцией из высококачественной стали.
- Высокая эффективность — центрирующее сверло из быстрорежущей стали облегчает засверливание.
- Коррозионная стойкость — корпус и рабочая часть имеют защитное нитридтитановое покрытие.
- Эффективное удаление продуктов сверления — специальная пружина препятствует застреванию шлама.
- Трехгранный хвостовик — коронка не прокручивается в патроне перфоратора во время работы.
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Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
быстрорежущая сталь
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
65
Диаметр резьбы (М)
M10
Длина, мм
70
Количество предметов в комплекте
6
Комплектация
Коронка - 1 штСверло центровочное - 1 штПружина - 1 штХвостовик коронки - 1 штКлюч имбусовый - 1 штЦентрирующее сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Коронка Denzel 724121 диаметром 65 мм, из стали HSS, с нитридтитановым покрытием, применяется для сверления отверстий в черных, цветных металлах, пластике и других материалах. Рассчитана на профессиональное использование на строительной площадке. Коронка пригодится при прокладке коммуникаций, монтаже оборудования, крепежных элементов и различных конструкций.
Преимущества
- Прочность — корпус и рабочая часть являются монолитной конструкцией из высококачественной стали.
- Высокая эффективность — центрирующее сверло из быстрорежущей стали облегчает засверливание.
- Коррозионная стойкость — корпус и рабочая часть имеют защитное нитридтитановое покрытие.
- Эффективное удаление продуктов сверления — специальная пружина препятствует застреванию шлама.
- Трехгранный хвостовик — коронка не прокручивается в патроне перфоратора во время работы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Коронка DENZEL 724121, HSS по металлу, 65 мм, нитридтитановое покрытие - стоимость товара 770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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