Коронка твердосплавная по металлу DENZEL 724020, 70 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
70
Диаметр резьбы (М)
M6
Длина, мм
97
Комплектация
Коронка - 1 штПружина - 1 штКлюч имбусовый - 1 штЦентрирующее сверло - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб.
В наличии
Код товара: 746067
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 200 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Материал
твердосплавная
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
70
Диаметр резьбы (М)
M6
Длина, мм
97
Комплектация
Коронка - 1 штПружина - 1 штКлюч имбусовый - 1 штЦентрирующее сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х9
Вес, г.
400
Описание товара Коронка твердосплавная по металлу DENZEL 724020, 70 мм
Твердосплавная коронка Denzel 724020 диаметром 70 мм используется для сверлильных работ по черным, цветным металлам, пластику и другим материалам. Позволяет получить отверстия большего диаметра в сравнении с обычным сверлом. Твердосплавные зубья легко выдерживают интенсивные нагрузки, поэтому коронка подходит не только для бытового, но и для профессионального применения.
Преимущества
- Прочность — твердосплавные режущие пластины выполнены из сплава карбид-вольфрама, а корпус — из углеродистой стали.
- Эффективность — режущие пластины твердостью 91-92 HRC и центрирующее сверло из быстрорежущей легированной стали обеспечивают высокую скорость и качество засверливания.
- Высокая производительность — специальная пружина не допускает застревания шлама.
- Крепкая фиксация — трехгранный хвостовик не прокручивается в патроне.
- Надежность — коронка изготовлена на современном оборудовании методом электросварки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 140 руб.285 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70972, 24 x 800 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 1 140 руб.285 руб. в СплитСверло по металлу Matrix 72050, 15 мм, полированное, HSS, 5 шт. ...
-
В наличииЦена 1 140 руб.285 руб. в СплитКоронка алмазная по керамограниту Matrix 726703, 70 х 67 мм, 3-г...
-
В наличииЦена 1 140 руб.285 руб. в СплитДиск алмазный GROSS 73053, ф125х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar...
-
В наличииЦена 1 140 руб.285 руб. в СплитПильный диск по ламинату DENZEL 733857, ф190 х 30 мм, 48 зубьев
-
В наличииЦена 1 150 руб.288 руб. в СплитНабор сверл комб. Matrix 725631, мет.1-6мм, бетон 4-8мм, дер.4-8...
-
В наличииЦена 1 160 руб.290 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70983, 20 x 1000 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 1 160 руб.290 руб. в СплитДиск алмазный GROSS 73052, ф115х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar...
-
В наличииЦена 1 160 руб.290 руб. в СплитДиск алмазный отрезной DENZEL 73104, ф230 х 22,2 мм, Сегментный,...
-
В наличииЦена 1 160 руб.290 руб. в СплитДиск алмазный отрезной DENZEL 731140, ф230 х 22,2 мм, Турбо, сух...
-
В наличииЦена 1 160 руб.290 руб. в СплитДиск алмазный отрезной DENZEL 731320, ф230 х 22,2 мм, Сплошной, ...
-
В наличииЦена 1 160 руб.290 руб. в СплитПильный диск по дереву DENZEL 733497, ф210 х 30 мм, 48 зубьев
Бренд
Материал
твердосплавная
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
70
Диаметр резьбы (М)
M6
Длина, мм
97
Комплектация
Коронка - 1 штПружина - 1 штКлюч имбусовый - 1 штЦентрирующее сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Твердосплавная коронка Denzel 724020 диаметром 70 мм используется для сверлильных работ по черным, цветным металлам, пластику и другим материалам. Позволяет получить отверстия большего диаметра в сравнении с обычным сверлом. Твердосплавные зубья легко выдерживают интенсивные нагрузки, поэтому коронка подходит не только для бытового, но и для профессионального применения.
Преимущества
- Прочность — твердосплавные режущие пластины выполнены из сплава карбид-вольфрама, а корпус — из углеродистой стали.
- Эффективность — режущие пластины твердостью 91-92 HRC и центрирующее сверло из быстрорежущей легированной стали обеспечивают высокую скорость и качество засверливания.
- Высокая производительность — специальная пружина не допускает застревания шлама.
- Крепкая фиксация — трехгранный хвостовик не прокручивается в патроне.
- Надежность — коронка изготовлена на современном оборудовании методом электросварки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Коронка твердосплавная по металлу DENZEL 724020, 70 мм - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1200 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коронка твердосплавная по металлу DENZEL 724020, 70 мм