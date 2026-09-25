Коронка твердосплавная по металлу DENZEL 724017, 60 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
60
Диаметр резьбы (М)
M6
Длина, мм
97
Комплектация
Коронка - 1 штПружина - 1 штКлюч имбусовый - 1 штЦентрирующее сверло - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 050 руб.
В наличии
Код товара: 746064
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Характеристики
Бренд
Материал
карбид-вольфрама
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
60
Диаметр резьбы (М)
M6
Длина, мм
97
Количество предметов в комплекте
4
Комплектация
Коронка - 1 штПружина - 1 штКлюч имбусовый - 1 штЦентрирующее сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х7
Вес, г.
320
Описание товара Коронка твердосплавная по металлу DENZEL 724017, 60 мм
Твердосплавная коронка Denzel 724017 диаметром 60 мм используется для сверлильных работ по черным, цветным металлам, пластику и другим материалам. Позволяет получить отверстия большего диаметра в сравнении с обычным сверлом. Твердосплавные зубья легко выдерживают интенсивные нагрузки, поэтому коронка подходит не только для бытового, но и для профессионального применения.
Преимущества
- Прочность — твердосплавные режущие пластины выполнены из сплава карбид-вольфрама, а корпус — из углеродистой стали.
- Эффективность — режущие пластины твердостью 91-92 HRC и центрирующее сверло из быстрорежущей легированной стали обеспечивают высокую скорость и качество засверливания.
- Высокая производительность — специальная пружина не допускает застревания шлама.
- Крепкая фиксация — трехгранный хвостовик не прокручивается в патроне.
- Надежность — коронка изготовлена на современном оборудовании методом электросварки.
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Бренд
Материал
карбид-вольфрама
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
60
Диаметр резьбы (М)
M6
Длина, мм
97
Количество предметов в комплекте
4
Комплектация
Коронка - 1 штПружина - 1 штКлюч имбусовый - 1 штЦентрирующее сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Твердосплавная коронка Denzel 724017 диаметром 60 мм используется для сверлильных работ по черным, цветным металлам, пластику и другим материалам. Позволяет получить отверстия большего диаметра в сравнении с обычным сверлом. Твердосплавные зубья легко выдерживают интенсивные нагрузки, поэтому коронка подходит не только для бытового, но и для профессионального применения.
Преимущества
- Прочность — твердосплавные режущие пластины выполнены из сплава карбид-вольфрама, а корпус — из углеродистой стали.
- Эффективность — режущие пластины твердостью 91-92 HRC и центрирующее сверло из быстрорежущей легированной стали обеспечивают высокую скорость и качество засверливания.
- Высокая производительность — специальная пружина не допускает застревания шлама.
- Крепкая фиксация — трехгранный хвостовик не прокручивается в патроне.
- Надежность — коронка изготовлена на современном оборудовании методом электросварки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Коронка твердосплавная по металлу DENZEL 724017, 60 мм - по цене 1050 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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