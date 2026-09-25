Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 723887, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт., пластик.коробка цил. хво
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Характеристики
Описание товара Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 723887, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт., пластик.коробка цил. хво
Набор сверл по металлу Сибртех 723887 диаметром 1-10 мм (через 0,5 мм), из стали HSS, с цилиндрическим хвостовиком, состоит из 19 шт. и упакован в пластиковую коробку. Используется для получения отверстий в черных металлах, в том числе стали и чугуне. Большой выбор оснасток позволяет точно подобрать необходимый размер. Набор поставляется в надежном пластиковом боксе и пригодится во время строительства и ремонта, а также будет полезен для бытовых работ.
Преимущества
- Прочность — сверла изготовлены из быстрорежущей стали, устойчивой к механическому воздействию и перегреву.
- Высокий ресурс работоспособности — режущие кромки твердостью 62-64 HRC долго держат заточку.
- Универсальность — сверла с цилиндрическими хвостовиками совместимы со всеми типами патронов.
- Улучшенный отвод стружки — поверхность оснасток отполирована, что уменьшает их трение о стенки отверстий.
- Защита от заклинивания — диаметр направляющей части сверл уменьшается по направлению к хвостовику.
- Быстрый выбор оснастки — сверла помещены в гнезда с обозначениями размеров.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Набор сверл по металлу Сибртех 723887 диаметром 1-10 мм (через 0,5 мм), из стали HSS, с цилиндрическим хвостовиком, состоит из 19 шт. и упакован в пластиковую коробку. Используется для получения отверстий в черных металлах, в том числе стали и чугуне. Большой выбор оснасток позволяет точно подобрать необходимый размер. Набор поставляется в надежном пластиковом боксе и пригодится во время строительства и ремонта, а также будет полезен для бытовых работ.
Преимущества
- Прочность — сверла изготовлены из быстрорежущей стали, устойчивой к механическому воздействию и перегреву.
- Высокий ресурс работоспособности — режущие кромки твердостью 62-64 HRC долго держат заточку.
- Универсальность — сверла с цилиндрическими хвостовиками совместимы со всеми типами патронов.
- Улучшенный отвод стружки — поверхность оснасток отполирована, что уменьшает их трение о стенки отверстий.
- Защита от заклинивания — диаметр направляющей части сверл уменьшается по направлению к хвостовику.
- Быстрый выбор оснастки — сверла помещены в гнезда с обозначениями размеров.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 723887, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт., пластик.коробка цил. хво