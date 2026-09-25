Набор сверл по металлу Matrix 72388, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт., метал. коробка цил. хвосто
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Минимальный диаметр, мм
1
Максимальный диаметр, мм
10
Комплектация
Сверло по металлу 1, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,2, 3,5, 4,0, 4,5, 4,8, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5, 10,0 - 19 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб.
В наличии
Код товара: 746047
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Минимальный диаметр, мм
1
Максимальный диаметр, мм
10
Количество предметов в комплекте
19
Комплектация
Сверло по металлу 1, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,2, 3,5, 4,0, 4,5, 4,8, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5, 10,0 - 19 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х13х4
Вес, г.
620
Описание товара Набор сверл по металлу Matrix 72388, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт., метал. коробка цил. хвосто
Набор сверл по металлу Matrix 72388, 19 шт. из стали HSS, с цилиндрическим хвостовиком, диаметром 1-10 мм (через 0,5 мм), в металлической коробке, используется для получения отверстий в металле и жестком пластике. Сверла выдерживают высокие нагрузки и подходят для интенсивного использования.
Преимущества
- Высокая прочность — сверла выполнены из быстрорежущей стали HSS.
- Долговечность — полированная поверхность уменьшает коэффициент трения оснастки о стенки отверстий, что исключает преждевременный износ.
- Универсальность — цилиндрические хвостовики совместимы со всеми типами патронов.
- Удобное хранение и транспортировка — набор упакован в прочную металлическую коробку.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Минимальный диаметр, мм
1
Максимальный диаметр, мм
10
Количество предметов в комплекте
19
Комплектация
Сверло по металлу 1, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,2, 3,5, 4,0, 4,5, 4,8, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5, 10,0 - 19 шт
Страна производитель
Китай
Набор сверл по металлу Matrix 72388, 19 шт. из стали HSS, с цилиндрическим хвостовиком, диаметром 1-10 мм (через 0,5 мм), в металлической коробке, используется для получения отверстий в металле и жестком пластике. Сверла выдерживают высокие нагрузки и подходят для интенсивного использования.
Преимущества
- Высокая прочность — сверла выполнены из быстрорежущей стали HSS.
- Долговечность — полированная поверхность уменьшает коэффициент трения оснастки о стенки отверстий, что исключает преждевременный износ.
- Универсальность — цилиндрические хвостовики совместимы со всеми типами патронов.
- Удобное хранение и транспортировка — набор упакован в прочную металлическую коробку.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Набор сверл по металлу Matrix 72388, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт., метал. коробка цил. хвосто - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 990 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор сверл по металлу Matrix 72388, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт., метал. коробка цил. хвосто