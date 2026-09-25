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Набор сверл по металлу Matrix 72388, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт., метал. коробка цил. хвосто купить с доставкой в Москве
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Набор сверл по металлу Matrix 72388, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт., метал. коробка цил. хвосто

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Набор сверл по металлу Matrix 72388, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт., метал. коробка цил. хвосто - фото 1
Набор сверл по металлу Matrix 72388, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт., метал. коробка цил. хвосто - фото 2
Набор сверл по металлу Matrix 72388, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт., метал. коробка цил. хвосто - фото 3
Набор сверл по металлу Matrix 72388, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт., метал. коробка цил. хвосто - фото 4
Набор сверл по металлу Matrix 72388, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт., метал. коробка цил. хвосто - фото 5
Набор сверл по металлу Matrix 72388, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт., метал. коробка цил. хвосто - фото 6
Набор сверл по металлу Matrix 72388, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт., метал. коробка цил. хвосто - фото 7
Набор сверл по металлу Matrix 72388, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт., метал. коробка цил. хвосто - фото 8
Набор сверл по металлу Matrix 72388, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт., метал. коробка цил. хвосто - фото 9
Набор сверл по металлу Matrix 72388, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт., метал. коробка цил. хвосто - фото 10
Набор сверл по металлу Matrix 72388, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт., метал. коробка цил. хвосто - фото 11
Набор сверл по металлу Matrix 72388, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт., метал. коробка цил. хвосто - фото 12
Набор сверл по металлу Matrix 72388, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт., метал. коробка цил. хвосто - фото 13
Набор сверл по металлу Matrix 72388, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт., метал. коробка цил. хвосто - фото 14
Набор сверл по металлу Matrix 72388, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт., метал. коробка цил. хвосто - фото 15
Набор сверл по металлу Matrix 72388, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт., метал. коробка цил. хвосто - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Минимальный диаметр, мм
1
Максимальный диаметр, мм
10
Комплектация
Сверло по металлу 1, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,2, 3,5, 4,0, 4,5, 4,8, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5, 10,0 - 19 шт
  • Набор сверл по металлу Matrix 72388, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт., метал. коробка цил. хвосто - фото 1
  • Набор сверл по металлу Matrix 72388, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт., метал. коробка цил. хвосто - фото 2
  • Набор сверл по металлу Matrix 72388, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт., метал. коробка цил. хвосто - фото 3
  • Набор сверл по металлу Matrix 72388, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт., метал. коробка цил. хвосто - фото 4
  • Набор сверл по металлу Matrix 72388, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт., метал. коробка цил. хвосто - фото 5
  • Набор сверл по металлу Matrix 72388, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт., метал. коробка цил. хвосто - фото 6
  • Набор сверл по металлу Matrix 72388, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт., метал. коробка цил. хвосто - фото 7
  • Набор сверл по металлу Matrix 72388, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт., метал. коробка цил. хвосто - фото 8
  • Набор сверл по металлу Matrix 72388, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт., метал. коробка цил. хвосто - фото 9
  • Набор сверл по металлу Matrix 72388, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт., метал. коробка цил. хвосто - фото 10
  • Набор сверл по металлу Matrix 72388, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт., метал. коробка цил. хвосто - фото 11
  • Набор сверл по металлу Matrix 72388, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт., метал. коробка цил. хвосто - фото 12
  • Набор сверл по металлу Matrix 72388, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт., метал. коробка цил. хвосто - фото 13
  • Набор сверл по металлу Matrix 72388, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт., метал. коробка цил. хвосто - фото 14
  • Набор сверл по металлу Matrix 72388, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт., метал. коробка цил. хвосто - фото 15
  • Набор сверл по металлу Matrix 72388, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт., метал. коробка цил. хвосто - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746047
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Самовывоз в Москве
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Набор сверл по металлу Matrix 72388, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт., метал. коробка цил. хвосто
990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Минимальный диаметр, мм
1
Максимальный диаметр, мм
10
Количество предметов в комплекте
19
Комплектация
Сверло по металлу 1, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,2, 3,5, 4,0, 4,5, 4,8, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5, 10,0 - 19 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х13х4
Вес, г.
620

Описание товара Набор сверл по металлу Matrix 72388, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт., метал. коробка цил. хвосто

Набор сверл по металлу Matrix 72388, 19 шт. из стали HSS, с цилиндрическим хвостовиком, диаметром 1-10 мм (через 0,5 мм), в металлической коробке, используется для получения отверстий в металле и жестком пластике. Сверла выдерживают высокие нагрузки и подходят для интенсивного использования.

Преимущества

  • Высокая прочность — сверла выполнены из быстрорежущей стали HSS.
  • Долговечность — полированная поверхность уменьшает коэффициент трения оснастки о стенки отверстий, что исключает преждевременный износ.
  • Универсальность — цилиндрические хвостовики совместимы со всеми типами патронов.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор упакован в прочную металлическую коробку.



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Отзывы о товаре Набор сверл по металлу Matrix 72388, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт., метал. коробка цил. хвосто




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Минимальный диаметр, мм
1
Максимальный диаметр, мм
10
Количество предметов в комплекте
19
Комплектация
Сверло по металлу 1, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,2, 3,5, 4,0, 4,5, 4,8, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5, 10,0 - 19 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор сверл по металлу Matrix 72388, 19 шт. из стали HSS, с цилиндрическим хвостовиком, диаметром 1-10 мм (через 0,5 мм), в металлической коробке, используется для получения отверстий в металле и жестком пластике. Сверла выдерживают высокие нагрузки и подходят для интенсивного использования.

Преимущества

  • Высокая прочность — сверла выполнены из быстрорежущей стали HSS.
  • Долговечность — полированная поверхность уменьшает коэффициент трения оснастки о стенки отверстий, что исключает преждевременный износ.
  • Универсальность — цилиндрические хвостовики совместимы со всеми типами патронов.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор упакован в прочную металлическую коробку.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор сверл по металлу Matrix 72388, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт., метал. коробка цил. хвосто - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 990 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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