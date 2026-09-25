Набор сверл по металлу Sparta 723755, 1-10 мм (через 0,5 мм, 3,2, 4,8 мм), HSS, 21шт, мет.бокс, цили
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Минимальный диаметр, мм
1
Максимальный диаметр, мм
10
Комплектация
Сверло по металлу 1, 1,5 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10 - 21 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб.
В наличии
Код товара: 746039
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Минимальный диаметр, мм
1
Максимальный диаметр, мм
10
Количество предметов в комплекте
21
Комплектация
Сверло по металлу 1, 1,5 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10 - 21 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х4
Вес, г.
560
Описание товара Набор сверл по металлу Sparta 723755, 1-10 мм (через 0,5 мм, 3,2, 4,8 мм), HSS, 21шт, мет.бокс, цили
Набор Sparta 723755 включает 21 сверло по металлу диаметром от 1 до 10 мм (через 0,5, 3,2, 4,8 мм), из стали HSS, с цилиндрическим хвостовиком, в металлическом боксе. Они предназначены для сверления отверстий в металлических заготовках. В комплекте сверла самых ходовых размеров, которые будут полезны дома, на даче или в гараже.
Преимущества
- Прочность — сверла изготовлены из быстрорежущей стали, устойчивой к деформациям в результате динамических нагрузок и нагрева.
- Универсальность — сверла с цилиндрическими хвостовиками можно устанавливать в патроны всех типов.
- Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в металлическом боксе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Минимальный диаметр, мм
1
Максимальный диаметр, мм
10
Количество предметов в комплекте
21
Комплектация
Сверло по металлу 1, 1,5 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10 - 21 шт
Страна производитель
Китай
Набор Sparta 723755 включает 21 сверло по металлу диаметром от 1 до 10 мм (через 0,5, 3,2, 4,8 мм), из стали HSS, с цилиндрическим хвостовиком, в металлическом боксе. Они предназначены для сверления отверстий в металлических заготовках. В комплекте сверла самых ходовых размеров, которые будут полезны дома, на даче или в гараже.
Преимущества
- Прочность — сверла изготовлены из быстрорежущей стали, устойчивой к деформациям в результате динамических нагрузок и нагрева.
- Универсальность — сверла с цилиндрическими хвостовиками можно устанавливать в патроны всех типов.
- Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в металлическом боксе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Набор сверл по металлу Sparta 723755, 1-10 мм (через 0,5 мм, 3,2, 4,8 мм), HSS, 21шт, мет.бокс, цили - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 750 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор сверл по металлу Sparta 723755, 1-10 мм (через 0,5 мм, 3,2, 4,8 мм), HSS, 21шт, мет.бокс, цили