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Набор сверл по металлу Sparta 723705, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт, пласт. бокс, цилин. хвосто купить с доставкой в Москве
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Набор сверл по металлу Sparta 723705, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт, пласт. бокс, цилин. хвосто

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Набор сверл по металлу Sparta 723705, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт, пласт. бокс, цилин. хвосто - фото 1
Набор сверл по металлу Sparta 723705, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт, пласт. бокс, цилин. хвосто - фото 2
Набор сверл по металлу Sparta 723705, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт, пласт. бокс, цилин. хвосто - фото 3
Набор сверл по металлу Sparta 723705, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт, пласт. бокс, цилин. хвосто - фото 4
Набор сверл по металлу Sparta 723705, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт, пласт. бокс, цилин. хвосто - фото 5
Набор сверл по металлу Sparta 723705, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт, пласт. бокс, цилин. хвосто - фото 6
Набор сверл по металлу Sparta 723705, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт, пласт. бокс, цилин. хвосто - фото 7
Набор сверл по металлу Sparta 723705, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт, пласт. бокс, цилин. хвосто - фото 8
Набор сверл по металлу Sparta 723705, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт, пласт. бокс, цилин. хвосто - фото 9
Набор сверл по металлу Sparta 723705, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт, пласт. бокс, цилин. хвосто - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Минимальный диаметр, мм
1
Максимальный диаметр, мм
10
Комплектация
Сверло по металлу 1, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,2, 3,5, 4,0, 4,5, 4,8, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5, 10,0 - 19 шт
  • Набор сверл по металлу Sparta 723705, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт, пласт. бокс, цилин. хвосто - фото 1
  • Набор сверл по металлу Sparta 723705, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт, пласт. бокс, цилин. хвосто - фото 2
  • Набор сверл по металлу Sparta 723705, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт, пласт. бокс, цилин. хвосто - фото 3
  • Набор сверл по металлу Sparta 723705, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт, пласт. бокс, цилин. хвосто - фото 4
  • Набор сверл по металлу Sparta 723705, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт, пласт. бокс, цилин. хвосто - фото 5
  • Набор сверл по металлу Sparta 723705, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт, пласт. бокс, цилин. хвосто - фото 6
  • Набор сверл по металлу Sparta 723705, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт, пласт. бокс, цилин. хвосто - фото 7
  • Набор сверл по металлу Sparta 723705, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт, пласт. бокс, цилин. хвосто - фото 8
  • Набор сверл по металлу Sparta 723705, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт, пласт. бокс, цилин. хвосто - фото 9
  • Набор сверл по металлу Sparta 723705, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт, пласт. бокс, цилин. хвосто - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746038
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор сверл по металлу Sparta 723705, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт, пласт. бокс, цилин. хвосто
640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Назначение
для дрелей
Материал
HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Минимальный диаметр, мм
1
Максимальный диаметр, мм
10
Количество предметов в комплекте
19
Комплектация
Сверло по металлу 1, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,2, 3,5, 4,0, 4,5, 4,8, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5, 10,0 - 19 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х15х2
Вес, г.
390

Описание товара Набор сверл по металлу Sparta 723705, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт, пласт. бокс, цилин. хвосто

Набор Sparta 723705 включает 19 сверл по металлу диаметром от 1 до 10 мм (через 0,5 мм), из стали HSS, с цилиндрическим хвостовиком, упакованных в пластиковый бокс. Они предназначены для сверления отверстий в металлических заготовках. В комплекте сверла самых ходовых размеров, которые будут полезны дома, на даче или в гараже.

Преимущества

  • Прочность — сверла изготовлены из быстрорежущей стали, устойчивой к деформациям в результате динамических нагрузок и нагрева.
  • Универсальность — сверла с цилиндрическими хвостовиками можно устанавливать в патроны всех типов.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в пластиковом боксе.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор сверл по металлу Sparta 723705, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт, пласт. бокс, цилин. хвосто




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Характеристики
Бренд
Sparta
Назначение
для дрелей
Материал
HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Минимальный диаметр, мм
1
Максимальный диаметр, мм
10
Количество предметов в комплекте
19
Комплектация
Сверло по металлу 1, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,2, 3,5, 4,0, 4,5, 4,8, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5, 10,0 - 19 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор Sparta 723705 включает 19 сверл по металлу диаметром от 1 до 10 мм (через 0,5 мм), из стали HSS, с цилиндрическим хвостовиком, упакованных в пластиковый бокс. Они предназначены для сверления отверстий в металлических заготовках. В комплекте сверла самых ходовых размеров, которые будут полезны дома, на даче или в гараже.

Преимущества

  • Прочность — сверла изготовлены из быстрорежущей стали, устойчивой к деформациям в результате динамических нагрузок и нагрева.
  • Универсальность — сверла с цилиндрическими хвостовиками можно устанавливать в патроны всех типов.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в пластиковом боксе.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор сверл по металлу Sparta 723705, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт, пласт. бокс, цилин. хвосто - купить по цене 640 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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