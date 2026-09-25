Сверло ступенчатое DENZEL 723604, 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30мм, Р6М5, 6-гр. хвостовик
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сверло ступенчатое DENZEL 723604, 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30мм, Р6М5, 6-гр. хвостовик
Ступенчатое сверло Denzel 723604 из стали P6M5, с 6-гранным хвостовиком, предназначено для сверления отверстий диаметром от 6 до 30 мм в сталях, цветных металлах и пластике. Избавляет от необходимости иметь при себе целый набор традиционных сверл. Позволяет получать отверстия с ровными краями и уже снятой фаской под гайку или болт. Оснастке присвоен класс точности A1. Сверло пригодится дома и в мастерской.
Преимущества
- Эффективность — оснастка из прочной быстрорежущей стали P6M5 устойчива к интенсивным динамическим нагрузкам.
- Высокий ресурс — рабочие части твердостью 62-64 HRC долго сохраняют режущие свойства.
- Долговечность — нитридтитановое покрытие повышает стойкость к перегреву и предотвращает образование коррозии, также сверло покрыто техническим маслом для дополнительной защиты от разрушения.
- Быстрое начало работы — заточка Split point позволяет приступать к сверлению сразу, без предварительной разметки поверхности (накернивания) и засверливания.
- Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.
- Удобная упаковка — внутри блистера находится пластиковый кейс, обеспечивающий удобное хранение сверла.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70986, 24 x 1000 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 1 560 руб.390 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70976, 28 x 800 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 1 560 руб.390 руб. в СплитПильный диск по дереву DENZEL 733677, ф305 х 32 мм, 32 зубьев
-
В наличииЦена 1 570 руб.393 руб. в СплитМногофункциональная струбцина для направляющих шин Kraftool KRAF...
-
В наличииЦена 1 570 руб.393 руб. в СплитПильный диск по дереву DENZEL 733587, ф250 х 30 мм, 60 зубьев
-
В наличииЦена 1 580 руб.395 руб. в СплитКоронка алмазная по керамической плитке и стеклу СИБРТЕХ 72736, ...
-
В наличииЦена 1 580 руб.395 руб. в СплитПильный диск по дереву GROSS 73317, ф190 х 20мм, 48 зубьев + кол...
-
В наличииЦена 1 590 руб.398 руб. в СплитБур по бетону GROSS 70696, PRO, 18 х 450 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 1 590 руб.398 руб. в СплитПильный диск по дереву GROSS 73320, ф190 х 30 мм, 48 зубьев
-
В наличииЦена 1 610 руб.403 руб. в СплитСверло по дереву шнековое Matrix 70185, 35 х 600 мм, 6-гранный х...
-
В наличииЦена 1 610 руб.403 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70968, 30 x 600 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 1 610 руб.403 руб. в СплитПильный диск по дереву GROSS 73329, ф216 х 32 мм, 24 зуба + коль...
Ступенчатое сверло Denzel 723604 из стали P6M5, с 6-гранным хвостовиком, предназначено для сверления отверстий диаметром от 6 до 30 мм в сталях, цветных металлах и пластике. Избавляет от необходимости иметь при себе целый набор традиционных сверл. Позволяет получать отверстия с ровными краями и уже снятой фаской под гайку или болт. Оснастке присвоен класс точности A1. Сверло пригодится дома и в мастерской.
Преимущества
- Эффективность — оснастка из прочной быстрорежущей стали P6M5 устойчива к интенсивным динамическим нагрузкам.
- Высокий ресурс — рабочие части твердостью 62-64 HRC долго сохраняют режущие свойства.
- Долговечность — нитридтитановое покрытие повышает стойкость к перегреву и предотвращает образование коррозии, также сверло покрыто техническим маслом для дополнительной защиты от разрушения.
- Быстрое начало работы — заточка Split point позволяет приступать к сверлению сразу, без предварительной разметки поверхности (накернивания) и засверливания.
- Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.
- Удобная упаковка — внутри блистера находится пластиковый кейс, обеспечивающий удобное хранение сверла.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Сверло ступенчатое DENZEL 723604, 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30мм, Р6М5, 6-гр. хвостовик