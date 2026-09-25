Сверло ступенчатое DENZEL 723602, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, Р6М5, 6-гр. хвостовик
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Характеристики
Описание товара Сверло ступенчатое DENZEL 723602, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, Р6М5, 6-гр. хвостовик
Ступенчатое сверло Denzel 723602 из стали P6M5, с 6-гранным хвостовиком, предназначено для сверления отверстий диаметром от 4 до 12 мм в сталях, цветных металлах и пластике. Избавляет от необходимости иметь при себе целый набор традиционных сверл. Позволяет получать отверстия с ровными краями и уже снятой фаской под гайку или болт. Оснастке присвоен класс точности A1. Сверло пригодится дома и в мастерской.
Преимущества
- Эффективность — оснастка из прочной быстрорежущей стали P6M5 устойчива к интенсивным динамическим нагрузкам.
- Высокий ресурс — рабочие части твердостью 62-64 HRC долго сохраняют режущие свойства.
- Долговечность — нитридтитановое покрытие повышает стойкость к перегреву и предотвращает образование коррозии, также сверло покрыто техническим маслом для дополнительной защиты от разрушения.
- Быстрое начало работы — заточка Split point позволяет приступать к сверлению сразу, без предварительной разметки поверхности (накернивания) и засверливания.
- Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.
- Удобная упаковка — внутри блистера находится пластиковый кейс, обеспечивающий удобное хранение сверла.
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Ступенчатое сверло Denzel 723602 из стали P6M5, с 6-гранным хвостовиком, предназначено для сверления отверстий диаметром от 4 до 12 мм в сталях, цветных металлах и пластике. Избавляет от необходимости иметь при себе целый набор традиционных сверл. Позволяет получать отверстия с ровными краями и уже снятой фаской под гайку или болт. Оснастке присвоен класс точности A1. Сверло пригодится дома и в мастерской.
Преимущества
- Эффективность — оснастка из прочной быстрорежущей стали P6M5 устойчива к интенсивным динамическим нагрузкам.
- Высокий ресурс — рабочие части твердостью 62-64 HRC долго сохраняют режущие свойства.
- Долговечность — нитридтитановое покрытие повышает стойкость к перегреву и предотвращает образование коррозии, также сверло покрыто техническим маслом для дополнительной защиты от разрушения.
- Быстрое начало работы — заточка Split point позволяет приступать к сверлению сразу, без предварительной разметки поверхности (накернивания) и засверливания.
- Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.
- Удобная упаковка — внутри блистера находится пластиковый кейс, обеспечивающий удобное хранение сверла.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Сверло ступенчатое DENZEL 723602, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, Р6М5, 6-гр. хвостовик