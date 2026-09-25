Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 72346, 1,5 - 6,5 мм, 13 шт., Р6М5, пластиковый кейс
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Характеристики
Описание товара Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 72346, 1,5 - 6,5 мм, 13 шт., Р6М5, пластиковый кейс
Набор сверл по металлу Сибртех 72346 включает 13 предметов из стали P6M5, упакованных в пластиковый кейс, и предназначен для получения отверстий диаметром 1,5-6,5 мм. Оснастка с углом заточки 118° подходят для работы с чугуном, сталью, твердой бронзой. В наборе сверла самых распространенных размеров, которые будут полезны во время строительных, ремонтных работ, а также пригодятся в быту.
Преимущества
- Деформационная стойкость — сверла изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали P6M5, легированной вольфрамом и молибденом, поэтому устойчивы к перегреву и динамическим нагрузкам.
- Высокий ресурс работоспособности — режущие кромки твердостью 62-64 HRC долго держат заточку.
- Защита от заклинивания — диаметр направляющей части сверл уменьшается по направлению к хвостовику, что уменьшает трение ленточек о стенки отверстия.
- Универсальность — сверла с цилиндрическими хвостовиками совместимы со всеми типами патронов.
- Хорошая производительность — полированная поверхность облегчает сверление и улучшает отведение стружки.
- Удобная упаковка — набор поставляется в пластиковом кейсе, в котором их можно хранить и транспортировать.
- Подтвержденное качество — сверла успешно прошли тестирование в рабочих условиях.
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Набор сверл по металлу Сибртех 72346 включает 13 предметов из стали P6M5, упакованных в пластиковый кейс, и предназначен для получения отверстий диаметром 1,5-6,5 мм. Оснастка с углом заточки 118° подходят для работы с чугуном, сталью, твердой бронзой. В наборе сверла самых распространенных размеров, которые будут полезны во время строительных, ремонтных работ, а также пригодятся в быту.
Преимущества
- Деформационная стойкость — сверла изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали P6M5, легированной вольфрамом и молибденом, поэтому устойчивы к перегреву и динамическим нагрузкам.
- Высокий ресурс работоспособности — режущие кромки твердостью 62-64 HRC долго держат заточку.
- Защита от заклинивания — диаметр направляющей части сверл уменьшается по направлению к хвостовику, что уменьшает трение ленточек о стенки отверстия.
- Универсальность — сверла с цилиндрическими хвостовиками совместимы со всеми типами патронов.
- Хорошая производительность — полированная поверхность облегчает сверление и улучшает отведение стружки.
- Удобная упаковка — набор поставляется в пластиковом кейсе, в котором их можно хранить и транспортировать.
- Подтвержденное качество — сверла успешно прошли тестирование в рабочих условиях.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 72346, 1,5 - 6,5 мм, 13 шт., Р6М5, пластиковый кейс