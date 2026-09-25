Набор сверл по металлу DENZEL 72321, 1-10 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 19 шт
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Характеристики
Описание товара Набор сверл по металлу DENZEL 72321, 1-10 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 19 шт
Набор Denzel Golden Tip 72321 включает 19 сверл по металлу из стали HSS-Tin самых распространенных диаметров 1-10 мм. Вышлифованные профили обеспечивают идеальную геометрию сверл (класс точности A1) и позволяют получать качественные отверстия в стальных заготовках. Набор упакован в пластиковый кейс, в крышке которого предусмотрен шаблон для измерения диаметра сверла — такое решение значительно ускоряет работу.
Преимущества
- Прочность — сверла из быстрорежущей стали устойчивы к перегреву и выдерживают высокие нагрузки.
- Долговечность — оснастки изготовлены с применением технологии азотирования и имеют нитридтитановое покрытие, что обеспечивает устойчивость к истиранию и образованию коррозии.
- Высокая скорость сверления — сверла обладают пониженным коэффициентом трения и обеспечивают эффективный отвод стружки.
- Легкое засверливание — подточка поперечной кромки Split point позволяет приступать к работе без предварительной разметки поверхности (накернивания).
- Надежная фиксация — сверла с трехгранными хвостовиками не проворачиваются в патроне.
- Удобное хранение и транспортировка — сверла поставляются в прочном пластиковом кейсе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Набор Denzel Golden Tip 72321 включает 19 сверл по металлу из стали HSS-Tin самых распространенных диаметров 1-10 мм. Вышлифованные профили обеспечивают идеальную геометрию сверл (класс точности A1) и позволяют получать качественные отверстия в стальных заготовках. Набор упакован в пластиковый кейс, в крышке которого предусмотрен шаблон для измерения диаметра сверла — такое решение значительно ускоряет работу.
Преимущества
- Прочность — сверла из быстрорежущей стали устойчивы к перегреву и выдерживают высокие нагрузки.
- Долговечность — оснастки изготовлены с применением технологии азотирования и имеют нитридтитановое покрытие, что обеспечивает устойчивость к истиранию и образованию коррозии.
- Высокая скорость сверления — сверла обладают пониженным коэффициентом трения и обеспечивают эффективный отвод стружки.
- Легкое засверливание — подточка поперечной кромки Split point позволяет приступать к работе без предварительной разметки поверхности (накернивания).
- Надежная фиксация — сверла с трехгранными хвостовиками не проворачиваются в патроне.
- Удобное хранение и транспортировка — сверла поставляются в прочном пластиковом кейсе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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