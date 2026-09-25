Набор сверл по металлу DENZEL 72318, 1,5-6,5 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 13 шт
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Характеристики
Описание товара Набор сверл по металлу DENZEL 72318, 1,5-6,5 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 13 шт
Набор Denzel Golden Tip 72318 включает 13 сверл по металлу для получения отверстий диаметром 1,5-6,5 в стальных заготовках. Оснастка вышлифована на высокоточном оборудовании и имеет класс точности A1, что позволяет эффективно решать поставленные задачи. Сверла упакованы в пластиковый кейс, с помощью которого можно измерить их диаметр: в крышке предусмотрен специальный шаблон.
Преимущества
- Прочность — сверла из быстрорежущей стали устойчивы к перегреву и выдерживают высокие нагрузки.
- Долговечность — оснастки изготовлены с применением технологии азотирования и имеют нитридтитановое покрытие, что обеспечивает устойчивость к истиранию и образованию коррозии.
- Высокая скорость сверления — сверла обладают пониженным коэффициентом трения и обеспечивают эффективный отвод стружки.
- Легкое засверливание — подточка поперечной кромки Split point позволяет приступать к работе без предварительной разметки поверхности (накернивания).
- Надежная фиксация — сверла с трехгранными хвостовиками не проворачиваются в патроне.
- Удобное хранение и транспортировка — сверла поставляются в прочном пластиковом кейсе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Набор Denzel Golden Tip 72318 включает 13 сверл по металлу для получения отверстий диаметром 1,5-6,5 в стальных заготовках. Оснастка вышлифована на высокоточном оборудовании и имеет класс точности A1, что позволяет эффективно решать поставленные задачи. Сверла упакованы в пластиковый кейс, с помощью которого можно измерить их диаметр: в крышке предусмотрен специальный шаблон.
Преимущества
- Прочность — сверла из быстрорежущей стали устойчивы к перегреву и выдерживают высокие нагрузки.
- Долговечность — оснастки изготовлены с применением технологии азотирования и имеют нитридтитановое покрытие, что обеспечивает устойчивость к истиранию и образованию коррозии.
- Высокая скорость сверления — сверла обладают пониженным коэффициентом трения и обеспечивают эффективный отвод стружки.
- Легкое засверливание — подточка поперечной кромки Split point позволяет приступать к работе без предварительной разметки поверхности (накернивания).
- Надежная фиксация — сверла с трехгранными хвостовиками не проворачиваются в патроне.
- Удобное хранение и транспортировка — сверла поставляются в прочном пластиковом кейсе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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