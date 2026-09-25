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Набор сверл по металлу DENZEL 72316, 1-10 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт купить с доставкой в Москве
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Набор сверл по металлу DENZEL 72316, 1-10 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт

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Набор сверл по металлу DENZEL 72316, 1-10 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт - фото 1
Набор сверл по металлу DENZEL 72316, 1-10 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт - фото 2
Набор сверл по металлу DENZEL 72316, 1-10 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт - фото 3
Набор сверл по металлу DENZEL 72316, 1-10 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт - фото 4
Набор сверл по металлу DENZEL 72316, 1-10 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт - фото 5
Набор сверл по металлу DENZEL 72316, 1-10 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт - фото 6
Набор сверл по металлу DENZEL 72316, 1-10 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт - фото 7
Набор сверл по металлу DENZEL 72316, 1-10 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт - фото 8
Набор сверл по металлу DENZEL 72316, 1-10 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт - фото 9
Набор сверл по металлу DENZEL 72316, 1-10 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт - фото 10
Набор сверл по металлу DENZEL 72316, 1-10 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт - фото 11
Набор сверл по металлу DENZEL 72316, 1-10 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт - фото 12
Набор сверл по металлу DENZEL 72316, 1-10 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт - фото 13
Набор сверл по металлу DENZEL 72316, 1-10 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт - фото 14
Набор сверл по металлу DENZEL 72316, 1-10 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт - фото 15
Набор сверл по металлу DENZEL 72316, 1-10 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
1
Минимальный диаметр, мм
1
Максимальный диаметр, мм
10
Комплектация
Сверло по металлу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - 10 шт Пластиковй кейс - 1 шт
  • Набор сверл по металлу DENZEL 72316, 1-10 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт - фото 1
  • Набор сверл по металлу DENZEL 72316, 1-10 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт - фото 2
  • Набор сверл по металлу DENZEL 72316, 1-10 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт - фото 3
  • Набор сверл по металлу DENZEL 72316, 1-10 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт - фото 4
  • Набор сверл по металлу DENZEL 72316, 1-10 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт - фото 5
  • Набор сверл по металлу DENZEL 72316, 1-10 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт - фото 6
  • Набор сверл по металлу DENZEL 72316, 1-10 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт - фото 7
  • Набор сверл по металлу DENZEL 72316, 1-10 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт - фото 8
  • Набор сверл по металлу DENZEL 72316, 1-10 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт - фото 9
  • Набор сверл по металлу DENZEL 72316, 1-10 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт - фото 10
  • Набор сверл по металлу DENZEL 72316, 1-10 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт - фото 11
  • Набор сверл по металлу DENZEL 72316, 1-10 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт - фото 12
  • Набор сверл по металлу DENZEL 72316, 1-10 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт - фото 13
  • Набор сверл по металлу DENZEL 72316, 1-10 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт - фото 14
  • Набор сверл по металлу DENZEL 72316, 1-10 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт - фото 15
  • Набор сверл по металлу DENZEL 72316, 1-10 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746013
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор сверл по металлу DENZEL 72316, 1-10 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт
1 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей
Материал
HSS-TiN
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
1
Минимальный диаметр, мм
1
Максимальный диаметр, мм
10
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Сверло по металлу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - 10 шт Пластиковй кейс - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х2
Вес, г.
330

Описание товара Набор сверл по металлу DENZEL 72316, 1-10 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт

Набор Denzel Golden Tip 72316 включает 10 сверл по металлу из стали HSS-Tin, предназначенных для получения отверстий диаметром 1-10 мм в стальных заготовках. Оснастке присвоен класс точности A1: вышлифованные на высокоточном оборудовании профили имеют оптимальную геометрию, что позволяет получать идеально ровные отверстия. Сверла упакованы в пластиковый кейс, в крышке которого имеется шаблон для быстрого определения диаметра сверла. Набор будет полезен в быту и профессиональной сфере.

Преимущества

  • Прочность — сверла из быстрорежущей стали устойчивы к перегреву и выдерживают высокие нагрузки.
  • Долговечность — оснастки изготовлены с применением технологии азотирования и имеют нитридтитановое покрытие, что обеспечивает устойчивость к истиранию и образованию коррозии.
  • Высокая скорость сверления — сверла обладают пониженным коэффициентом трения и обеспечивают эффективный отвод стружки.
  • Легкое засверливание — подточка поперечной кромки Split point позволяет приступать к работе без предварительной разметки поверхности (накернивания).
  • Надежная фиксация — сверла с трехгранными хвостовиками не проворачиваются в патроне.
  • Удобное хранение и транспортировка — сверла поставляются в прочном пластиковом кейсе.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор сверл по металлу DENZEL 72316, 1-10 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей
Материал
HSS-TiN
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
1
Минимальный диаметр, мм
1
Максимальный диаметр, мм
10
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Сверло по металлу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - 10 шт Пластиковй кейс - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор Denzel Golden Tip 72316 включает 10 сверл по металлу из стали HSS-Tin, предназначенных для получения отверстий диаметром 1-10 мм в стальных заготовках. Оснастке присвоен класс точности A1: вышлифованные на высокоточном оборудовании профили имеют оптимальную геометрию, что позволяет получать идеально ровные отверстия. Сверла упакованы в пластиковый кейс, в крышке которого имеется шаблон для быстрого определения диаметра сверла. Набор будет полезен в быту и профессиональной сфере.

Преимущества

  • Прочность — сверла из быстрорежущей стали устойчивы к перегреву и выдерживают высокие нагрузки.
  • Долговечность — оснастки изготовлены с применением технологии азотирования и имеют нитридтитановое покрытие, что обеспечивает устойчивость к истиранию и образованию коррозии.
  • Высокая скорость сверления — сверла обладают пониженным коэффициентом трения и обеспечивают эффективный отвод стружки.
  • Легкое засверливание — подточка поперечной кромки Split point позволяет приступать к работе без предварительной разметки поверхности (накернивания).
  • Надежная фиксация — сверла с трехгранными хвостовиками не проворачиваются в патроне.
  • Удобное хранение и транспортировка — сверла поставляются в прочном пластиковом кейсе.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор сверл по металлу DENZEL 72316, 1-10 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт - этот товар вы можете купить по цене 1320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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