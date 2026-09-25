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Набор зенковок DENZEL 72313, HSS, M3-M10, 6 шт, металл. кейс купить с доставкой в Москве
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Набор зенковок DENZEL 72313, HSS, M3-M10, 6 шт, металл. кейс

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Набор зенковок DENZEL 72313, HSS, M3-M10, 6 шт, металл. кейс - фото 1
Набор зенковок DENZEL 72313, HSS, M3-M10, 6 шт, металл. кейс - фото 2
Набор зенковок DENZEL 72313, HSS, M3-M10, 6 шт, металл. кейс - фото 3
Набор зенковок DENZEL 72313, HSS, M3-M10, 6 шт, металл. кейс - фото 4
Набор зенковок DENZEL 72313, HSS, M3-M10, 6 шт, металл. кейс - фото 5
Набор зенковок DENZEL 72313, HSS, M3-M10, 6 шт, металл. кейс - фото 6
Набор зенковок DENZEL 72313, HSS, M3-M10, 6 шт, металл. кейс - фото 7
Набор зенковок DENZEL 72313, HSS, M3-M10, 6 шт, металл. кейс - фото 8
Набор зенковок DENZEL 72313, HSS, M3-M10, 6 шт, металл. кейс - фото 9
Набор зенковок DENZEL 72313, HSS, M3-M10, 6 шт, металл. кейс - фото 10
Набор зенковок DENZEL 72313, HSS, M3-M10, 6 шт, металл. кейс - фото 11
Набор зенковок DENZEL 72313, HSS, M3-M10, 6 шт, металл. кейс - фото 12
Набор зенковок DENZEL 72313, HSS, M3-M10, 6 шт, металл. кейс - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
6.3
Посадочный диаметр, мм
6
Минимальный диаметр, мм
6.3
Максимальный диаметр, мм
20.4
Комплектация
Зенковка конусная M3, M4, M5, M6, M8, M10 - 6 штКейс - 1 шт
  • Набор зенковок DENZEL 72313, HSS, M3-M10, 6 шт, металл. кейс - фото 1
  • Набор зенковок DENZEL 72313, HSS, M3-M10, 6 шт, металл. кейс - фото 2
  • Набор зенковок DENZEL 72313, HSS, M3-M10, 6 шт, металл. кейс - фото 3
  • Набор зенковок DENZEL 72313, HSS, M3-M10, 6 шт, металл. кейс - фото 4
  • Набор зенковок DENZEL 72313, HSS, M3-M10, 6 шт, металл. кейс - фото 5
  • Набор зенковок DENZEL 72313, HSS, M3-M10, 6 шт, металл. кейс - фото 6
  • Набор зенковок DENZEL 72313, HSS, M3-M10, 6 шт, металл. кейс - фото 7
  • Набор зенковок DENZEL 72313, HSS, M3-M10, 6 шт, металл. кейс - фото 8
  • Набор зенковок DENZEL 72313, HSS, M3-M10, 6 шт, металл. кейс - фото 9
  • Набор зенковок DENZEL 72313, HSS, M3-M10, 6 шт, металл. кейс - фото 10
  • Набор зенковок DENZEL 72313, HSS, M3-M10, 6 шт, металл. кейс - фото 11
  • Набор зенковок DENZEL 72313, HSS, M3-M10, 6 шт, металл. кейс - фото 12
  • Набор зенковок DENZEL 72313, HSS, M3-M10, 6 шт, металл. кейс - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746012
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор зенковок DENZEL 72313, HSS, M3-M10, 6 шт, металл. кейс
1 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей
Материал
HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
6.3
Посадочный диаметр, мм
6
Минимальный диаметр, мм
6.3
Максимальный диаметр, мм
20.4
Количество предметов в комплекте
6
Комплектация
Зенковка конусная M3, M4, M5, M6, M8, M10 - 6 штКейс - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х4
Вес, г.
380

Описание товара Набор зенковок DENZEL 72313, HSS, M3-M10, 6 шт, металл. кейс

Набор зенковок Denzel 72313 размером M3-M10 применяется при работе с электрическими дрелями и сверлильными станками. Зенковки используются для выполнения конических отверстий и снятия фасок в стали, цветных металлах, пластике и древесине. В комплекте 6 зенковок с шестигранными хвостовиками.

Преимущества

  • Высокая производительность — 3 режущие кромки и идеальные углы заточки 90 ° обеспечивают точную и быструю обработку отверстий.
  • Эффективность — монолитная конструкция выполнена из быстрорежущей стали твердостью 62 HRC.
  • Долговечность — нитридтитановое покрытие снижает коэффициент трения и защищает оснастку от коррозии.
  • Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне электроинструмента.
  • Удобное хранение и транспортировка — зенковки упакованы в прочный металлический кейс.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор зенковок DENZEL 72313, HSS, M3-M10, 6 шт, металл. кейс




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей
Материал
HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
6.3
Посадочный диаметр, мм
6
Минимальный диаметр, мм
6.3
Максимальный диаметр, мм
20.4
Количество предметов в комплекте
6
Комплектация
Зенковка конусная M3, M4, M5, M6, M8, M10 - 6 штКейс - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор зенковок Denzel 72313 размером M3-M10 применяется при работе с электрическими дрелями и сверлильными станками. Зенковки используются для выполнения конических отверстий и снятия фасок в стали, цветных металлах, пластике и древесине. В комплекте 6 зенковок с шестигранными хвостовиками.

Преимущества

  • Высокая производительность — 3 режущие кромки и идеальные углы заточки 90 ° обеспечивают точную и быструю обработку отверстий.
  • Эффективность — монолитная конструкция выполнена из быстрорежущей стали твердостью 62 HRC.
  • Долговечность — нитридтитановое покрытие снижает коэффициент трения и защищает оснастку от коррозии.
  • Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне электроинструмента.
  • Удобное хранение и транспортировка — зенковки упакованы в прочный металлический кейс.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор зенковок DENZEL 72313, HSS, M3-M10, 6 шт, металл. кейс - по цене 1360 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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