Набор сверл по металлу DENZEL 723009, 1-13 мм, Р6М5-TiN, Golden Tip, 25 шт
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Характеристики
Описание товара Набор сверл по металлу DENZEL 723009, 1-13 мм, Р6М5-TiN, Golden Tip, 25 шт
Набор Denzel Golden Tip 723009 состоит из 25 сверл по металлу диаметром 1-13 мм, изготовленных из стали P6M5. Угол заточки составляет 135°, что позволяет получать чистые и ровные отверстия в нержавеющей стали, чугуне, бронзе, алюминии, а также жестком пластике. Сверлам присвоен класс точности A1, что гарантирует высокое качество выполняемых работ. Оснастка характеризуется пониженным коэффициентом трения, что облегчает сверление и улучшает отвод стружки. Набор будет полезен дома и в мастерской.
Преимущества
- Прочность — сверла из быстрорежущей стали P6M5 устойчивы к перегреву и выдерживают высокие динамические нагрузки.
- Высокий ресурс — нитридтитановое покрытие уменьшает трение и увеличивает стойкость сверл к нагреву и износу.
- Комфортная работа — подточенная поперечная кромка каждого сверла уменьшает нагрузку на оснастку и облегчает засверливание без предварительной разметки.
- Надежная фиксация — входящие в набор сверла с трехгранными хвостовиками (от 5 мм) не проворачиваются в патроне дрели.
- Удобная упаковка — сверла поставляются в пластиковом кейсе с шаблоном для определения диаметра сверл.
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Набор Denzel Golden Tip 723009 состоит из 25 сверл по металлу диаметром 1-13 мм, изготовленных из стали P6M5. Угол заточки составляет 135°, что позволяет получать чистые и ровные отверстия в нержавеющей стали, чугуне, бронзе, алюминии, а также жестком пластике. Сверлам присвоен класс точности A1, что гарантирует высокое качество выполняемых работ. Оснастка характеризуется пониженным коэффициентом трения, что облегчает сверление и улучшает отвод стружки. Набор будет полезен дома и в мастерской.
Преимущества
- Прочность — сверла из быстрорежущей стали P6M5 устойчивы к перегреву и выдерживают высокие динамические нагрузки.
- Высокий ресурс — нитридтитановое покрытие уменьшает трение и увеличивает стойкость сверл к нагреву и износу.
- Комфортная работа — подточенная поперечная кромка каждого сверла уменьшает нагрузку на оснастку и облегчает засверливание без предварительной разметки.
- Надежная фиксация — входящие в набор сверла с трехгранными хвостовиками (от 5 мм) не проворачиваются в патроне дрели.
- Удобная упаковка — сверла поставляются в пластиковом кейсе с шаблоном для определения диаметра сверл.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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