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Набор сверл по металлу DENZEL 723002, 1,5-6,5мм, Р6М5-TiN, Golden Tip, 13 шт купить с доставкой в Москве
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Набор сверл по металлу DENZEL 723002, 1,5-6,5мм, Р6М5-TiN, Golden Tip, 13 шт

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Набор сверл по металлу DENZEL 723002, 1,5-6,5мм, Р6М5-TiN, Golden Tip, 13 шт - фото 1
Набор сверл по металлу DENZEL 723002, 1,5-6,5мм, Р6М5-TiN, Golden Tip, 13 шт - фото 2
Набор сверл по металлу DENZEL 723002, 1,5-6,5мм, Р6М5-TiN, Golden Tip, 13 шт - фото 3
Набор сверл по металлу DENZEL 723002, 1,5-6,5мм, Р6М5-TiN, Golden Tip, 13 шт - фото 4
Набор сверл по металлу DENZEL 723002, 1,5-6,5мм, Р6М5-TiN, Golden Tip, 13 шт - фото 5
Набор сверл по металлу DENZEL 723002, 1,5-6,5мм, Р6М5-TiN, Golden Tip, 13 шт - фото 6
Набор сверл по металлу DENZEL 723002, 1,5-6,5мм, Р6М5-TiN, Golden Tip, 13 шт - фото 7
Набор сверл по металлу DENZEL 723002, 1,5-6,5мм, Р6М5-TiN, Golden Tip, 13 шт - фото 8
Набор сверл по металлу DENZEL 723002, 1,5-6,5мм, Р6М5-TiN, Golden Tip, 13 шт - фото 9
Набор сверл по металлу DENZEL 723002, 1,5-6,5мм, Р6М5-TiN, Golden Tip, 13 шт - фото 10
Набор сверл по металлу DENZEL 723002, 1,5-6,5мм, Р6М5-TiN, Golden Tip, 13 шт - фото 11
Набор сверл по металлу DENZEL 723002, 1,5-6,5мм, Р6М5-TiN, Golden Tip, 13 шт - фото 12
Набор сверл по металлу DENZEL 723002, 1,5-6,5мм, Р6М5-TiN, Golden Tip, 13 шт - фото 13
Набор сверл по металлу DENZEL 723002, 1,5-6,5мм, Р6М5-TiN, Golden Tip, 13 шт - фото 14
Набор сверл по металлу DENZEL 723002, 1,5-6,5мм, Р6М5-TiN, Golden Tip, 13 шт - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Минимальный диаметр, мм
1.5
Максимальный диаметр, мм
6.5
Комплектация
Сверло по металлу 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,2, 3,5, 4,0, 4,5, 4,8, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5 - 13 шт
  • Набор сверл по металлу DENZEL 723002, 1,5-6,5мм, Р6М5-TiN, Golden Tip, 13 шт - фото 1
  • Набор сверл по металлу DENZEL 723002, 1,5-6,5мм, Р6М5-TiN, Golden Tip, 13 шт - фото 2
  • Набор сверл по металлу DENZEL 723002, 1,5-6,5мм, Р6М5-TiN, Golden Tip, 13 шт - фото 3
  • Набор сверл по металлу DENZEL 723002, 1,5-6,5мм, Р6М5-TiN, Golden Tip, 13 шт - фото 4
  • Набор сверл по металлу DENZEL 723002, 1,5-6,5мм, Р6М5-TiN, Golden Tip, 13 шт - фото 5
  • Набор сверл по металлу DENZEL 723002, 1,5-6,5мм, Р6М5-TiN, Golden Tip, 13 шт - фото 6
  • Набор сверл по металлу DENZEL 723002, 1,5-6,5мм, Р6М5-TiN, Golden Tip, 13 шт - фото 7
  • Набор сверл по металлу DENZEL 723002, 1,5-6,5мм, Р6М5-TiN, Golden Tip, 13 шт - фото 8
  • Набор сверл по металлу DENZEL 723002, 1,5-6,5мм, Р6М5-TiN, Golden Tip, 13 шт - фото 9
  • Набор сверл по металлу DENZEL 723002, 1,5-6,5мм, Р6М5-TiN, Golden Tip, 13 шт - фото 10
  • Набор сверл по металлу DENZEL 723002, 1,5-6,5мм, Р6М5-TiN, Golden Tip, 13 шт - фото 11
  • Набор сверл по металлу DENZEL 723002, 1,5-6,5мм, Р6М5-TiN, Golden Tip, 13 шт - фото 12
  • Набор сверл по металлу DENZEL 723002, 1,5-6,5мм, Р6М5-TiN, Golden Tip, 13 шт - фото 13
  • Набор сверл по металлу DENZEL 723002, 1,5-6,5мм, Р6М5-TiN, Golden Tip, 13 шт - фото 14
  • Набор сверл по металлу DENZEL 723002, 1,5-6,5мм, Р6М5-TiN, Golden Tip, 13 шт - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 
Начислим 15 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745995
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Набор сверл по металлу DENZEL 723002, 1,5-6,5мм, Р6М5-TiN, Golden Tip, 13 шт
900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей
Материал
Р6М5
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Минимальный диаметр, мм
1.5
Максимальный диаметр, мм
6.5
Количество предметов в комплекте
13
Комплектация
Сверло по металлу 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,2, 3,5, 4,0, 4,5, 4,8, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5 - 13 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Набор сверл по металлу DENZEL 723002, 1,5-6,5мм, Р6М5-TiN, Golden Tip, 13 шт

Набор Denzel Golden Tip 723002 состоит из 13 сверл по металлу диаметром 1,5-6,5 мм, изготовленных из стали P6M5. Угол заточки составляет 135°, что позволяет получать чистые и ровные отверстия в нержавеющей стали, чугуне, бронзе, алюминии, а также жестком пластике. Сверлам присвоен класс точности A1, что гарантирует высокое качество выполняемых работ. Оснастка характеризуется пониженным коэффициентом трения, что облегчает сверление и улучшает отвод стружки. Набор будет полезен дома и в мастерской.

Преимущества

  • Прочность — сверла из быстрорежущей стали P6M5 устойчивы к перегреву и выдерживают высокие динамические нагрузки.
  • Высокий ресурс — нитридтитановое покрытие уменьшает трение и увеличивает стойкость сверл к нагреву и износу.
  • Комфортная работа — подточенная поперечная кромка каждого сверла уменьшает нагрузку на оснастку и облегчает засверливание без предварительной разметки.
  • Надежная фиксация — входящие в набор сверла с трехгранными хвостовиками (от 5 мм) не проворачиваются в патроне дрели.
  • Удобная упаковка — сверла поставляются в пластиковом кейсе с шаблоном для определения диаметра сверл.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор сверл по металлу DENZEL 723002, 1,5-6,5мм, Р6М5-TiN, Golden Tip, 13 шт




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей
Материал
Р6М5
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Минимальный диаметр, мм
1.5
Максимальный диаметр, мм
6.5
Количество предметов в комплекте
13
Комплектация
Сверло по металлу 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,2, 3,5, 4,0, 4,5, 4,8, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5 - 13 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор Denzel Golden Tip 723002 состоит из 13 сверл по металлу диаметром 1,5-6,5 мм, изготовленных из стали P6M5. Угол заточки составляет 135°, что позволяет получать чистые и ровные отверстия в нержавеющей стали, чугуне, бронзе, алюминии, а также жестком пластике. Сверлам присвоен класс точности A1, что гарантирует высокое качество выполняемых работ. Оснастка характеризуется пониженным коэффициентом трения, что облегчает сверление и улучшает отвод стружки. Набор будет полезен дома и в мастерской.

Преимущества

  • Прочность — сверла из быстрорежущей стали P6M5 устойчивы к перегреву и выдерживают высокие динамические нагрузки.
  • Высокий ресурс — нитридтитановое покрытие уменьшает трение и увеличивает стойкость сверл к нагреву и износу.
  • Комфортная работа — подточенная поперечная кромка каждого сверла уменьшает нагрузку на оснастку и облегчает засверливание без предварительной разметки.
  • Надежная фиксация — входящие в набор сверла с трехгранными хвостовиками (от 5 мм) не проворачиваются в патроне дрели.
  • Удобная упаковка — сверла поставляются в пластиковом кейсе с шаблоном для определения диаметра сверл.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Отзывы


Набор сверл по металлу DENZEL 723002, 1,5-6,5мм, Р6М5-TiN, Golden Tip, 13 шт - стоимость товара 900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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