Набор сверл по металлу DENZEL 72300, 2-3-4-5-6-8 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 6 шт
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Характеристики
Описание товара Набор сверл по металлу DENZEL 72300, 2-3-4-5-6-8 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 6 шт
Набор Denzel Golden Tip 72300 включает 6 сверл по металлу диаметром 2, 3, 4, 5, 6 и 8 мм, предназначенных для сверления отверстий в заготовках из сталей различной твердости. Оснастке присвоен класс точности A1: оптимальная геометрия вышлифованных профилей обеспечивает высокую точность полученных отверстий. Сверла упакованы в пластиковый кейс, в крышке которого имеется удобный шаблон для быстрого определения диаметра. Набор будет полезен дома и в слесарной мастерской.
Преимущества
- Прочность — сверла из быстрорежущей стали устойчивы к перегреву и выдерживают высокие нагрузки.
- Долговечность — оснастки изготовлены с применением технологии азотирования и имеют нитридтитановое покрытие, что обеспечивает устойчивость к истиранию и образованию коррозии.
- Высокая скорость сверления — сверла обладают пониженным коэффициентом трения и обеспечивают эффективный отвод стружки.
- Легкое засверливание — подточка поперечной кромки Split point позволяет приступать к работе без предварительной разметки поверхности (накернивания).
- Надежная фиксация — сверла с трехгранными хвостовиками не проворачиваются в патроне.
- Удобное хранение и транспортировка — сверла поставляются в прочном пластиковом кейсе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Набор Denzel Golden Tip 72300 включает 6 сверл по металлу диаметром 2, 3, 4, 5, 6 и 8 мм, предназначенных для сверления отверстий в заготовках из сталей различной твердости. Оснастке присвоен класс точности A1: оптимальная геометрия вышлифованных профилей обеспечивает высокую точность полученных отверстий. Сверла упакованы в пластиковый кейс, в крышке которого имеется удобный шаблон для быстрого определения диаметра. Набор будет полезен дома и в слесарной мастерской.
Преимущества
- Прочность — сверла из быстрорежущей стали устойчивы к перегреву и выдерживают высокие нагрузки.
- Долговечность — оснастки изготовлены с применением технологии азотирования и имеют нитридтитановое покрытие, что обеспечивает устойчивость к истиранию и образованию коррозии.
- Высокая скорость сверления — сверла обладают пониженным коэффициентом трения и обеспечивают эффективный отвод стружки.
- Легкое засверливание — подточка поперечной кромки Split point позволяет приступать к работе без предварительной разметки поверхности (накернивания).
- Надежная фиксация — сверла с трехгранными хвостовиками не проворачиваются в патроне.
- Удобное хранение и транспортировка — сверла поставляются в прочном пластиковом кейсе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Набор сверл по металлу DENZEL 72300, 2-3-4-5-6-8 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 6 шт