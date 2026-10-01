Сверло по металлу СИБРТЕХ 72273, 11,0 мм, Р6М5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
11
Минимальный диаметр, мм
11
Максимальный диаметр, мм
11
Длина, мм
142
Ширина, мм
11
Комплектация
поштучно
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 745988
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
Р6М5
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
11
Минимальный диаметр, мм
11
Максимальный диаметр, мм
11
Длина, мм
142
Ширина, мм
11
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
поштучно
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
23х5х2
Вес, г.
70
Описание товара Сверло по металлу СИБРТЕХ 72273, 11,0 мм, Р6М5
Ассортимент сверл по металлу СИБРТЕХ это лучшее сочетание цены и качества, выгодное приобретение, гарантирующее выполнение работы с минимальными затратами.Сверла выполнены из высокопроизводительной быстрорежущей стали Р6М5, имеют прокатанный профиль, две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки.Твердость сверл 59-62 HRC, применяются для сверления сталей, чугуна и цветных металлов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитСверло по металлу ЗУБР Кобальт, 6.0 х 93 мм, сталь Р6М5К5, класс...
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитСверло по керамограниту KRAFTOOL Keramo, 5 х 90 мм, тв.сплав КС,...
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитДиск алмазный DEXX Multi Universal, 125 мм, (22.2 мм, 7 х 2.0 мм...
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитБиты магнитные с торцовой головкой ЗУБР 2 шт, 8 х 45 мм, (26392-...
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитСверло по дереву перовое СИБРТЕХ 70399, 55 мм
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитСверло по дереву перовое DENZEL 704183, 40 мм 6-гранный хвостови...
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитТочильные камни для дрели Matrix 76020, 5 шт.
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитМиксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84810, D 80 мм, L 450 мм, д...
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитМиксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848437, 60 х 400 м...
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитСверло по дереву СИБРТЕХ 70244, 10х300 мм, цилиндрический хвосто...
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитБур по бетону DENZEL 705018, двойная спираль, Cobalt W-tip, 10x2...
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитБур по бетону DENZEL 705019, двойная спираль, Cobalt W-tip, 10x3...
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
Р6М5
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
11
Минимальный диаметр, мм
11
Максимальный диаметр, мм
11
Длина, мм
142
Ширина, мм
11
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
поштучно
Развернуть
Страна производитель
Россия
Ассортимент сверл по металлу СИБРТЕХ это лучшее сочетание цены и качества, выгодное приобретение, гарантирующее выполнение работы с минимальными затратами.Сверла выполнены из высокопроизводительной быстрорежущей стали Р6М5, имеют прокатанный профиль, две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки.Твердость сверл 59-62 HRC, применяются для сверления сталей, чугуна и цветных металлов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло по металлу СИБРТЕХ 72273, 11,0 мм, Р6М5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сверло по металлу СИБРТЕХ 72273, 11,0 мм, Р6М5