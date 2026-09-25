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Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72047, параболическая заостренная, тип-G, 8 мм купить с доставкой в Москве
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Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72047, параболическая заостренная, тип-G, 8 мм

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Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72047, параболическая заостренная, тип-G, 8 мм - фото 1
Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72047, параболическая заостренная, тип-G, 8 мм - фото 2
Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72047, параболическая заостренная, тип-G, 8 мм - фото 3
Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72047, параболическая заостренная, тип-G, 8 мм - фото 4
Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72047, параболическая заостренная, тип-G, 8 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей, для шлифмашин
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
8
Посадочный диаметр, мм
8, 6
Комплектация
Борфреза - 1 шт
  • Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72047, параболическая заостренная, тип-G, 8 мм - фото 1
  • Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72047, параболическая заостренная, тип-G, 8 мм - фото 2
  • Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72047, параболическая заостренная, тип-G, 8 мм - фото 3
  • Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72047, параболическая заостренная, тип-G, 8 мм - фото 4
  • Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72047, параболическая заостренная, тип-G, 8 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745971
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72047, параболическая заостренная, тип-G, 8 мм
970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей, для шлифмашин
Материал
ВК8
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
8
Посадочный диаметр, мм
8, 6
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Борфреза - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х6х2
Вес, г.
30

Описание товара Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72047, параболическая заостренная, тип-G, 8 мм

Твердосплавная борфреза по металлу Denzel 72047 с параболической заостренной рабочей частью (тип G), диаметром 8 мм, — оснастка для дрели и прямошлифовальной машины. Предназначена для выполнения работ по закаленной и нержавеющей стали, чугуну, бронзе, меди, латуни, титану. Также позволяет обрабатывать искусственный камень и металлокерамику. Заостренная режущая часть оптимальна для шлифовки радиусных поверхностей сложной формы, удаления заусенцев в узких отверстиях, формирования точных углов.

Преимущества

  • Эффективная работа с особо прочными материалами — рабочая часть изготовлена из сплава ВК8 твердостью 69-72 HRC.
  • Высокая производительность — специальные перекрестные насечки-стружколомы обеспечивают эффективное удаление продуктов обработки.
  • Универсальность — цилиндрический хвостовик диаметром 6 мм совместим с большинством патронов инструментов.
  • Удобное хранение и транспортировка — борфреза поставляется в практичном пластиковом кейсе.



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Отзывы о товаре Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72047, параболическая заостренная, тип-G, 8 мм




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей, для шлифмашин
Материал
ВК8
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
8
Посадочный диаметр, мм
8, 6
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Борфреза - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Твердосплавная борфреза по металлу Denzel 72047 с параболической заостренной рабочей частью (тип G), диаметром 8 мм, — оснастка для дрели и прямошлифовальной машины. Предназначена для выполнения работ по закаленной и нержавеющей стали, чугуну, бронзе, меди, латуни, титану. Также позволяет обрабатывать искусственный камень и металлокерамику. Заостренная режущая часть оптимальна для шлифовки радиусных поверхностей сложной формы, удаления заусенцев в узких отверстиях, формирования точных углов.

Преимущества

  • Эффективная работа с особо прочными материалами — рабочая часть изготовлена из сплава ВК8 твердостью 69-72 HRC.
  • Высокая производительность — специальные перекрестные насечки-стружколомы обеспечивают эффективное удаление продуктов обработки.
  • Универсальность — цилиндрический хвостовик диаметром 6 мм совместим с большинством патронов инструментов.
  • Удобное хранение и транспортировка — борфреза поставляется в практичном пластиковом кейсе.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72047, параболическая заостренная, тип-G, 8 мм - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 970 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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